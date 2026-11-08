Цыденов заявил о готовности пойти на выборы главы Бурятии в 2027 году

Глава Бурятии Цыденов выразил готовность переизбраться на третий срок

Tекст: Ольга Иванова

«Решать будут жители республики и Владимир Владимирович. Вот это точно. А я человек, который взял и пошел работать. Я готов. Но решение не за мной», – приводит слова Цыденова РИА «Новости».

Алексей Цыденов возглавил регион в феврале 2017 года после отставки Вячеслава Наговицына, став временно исполняющим обязанности губернатора. Осенью того же года он одержал победу на прямых выборах, а в 2022 году переизбрался на второй срок.

Следующие выборы руководителя республики запланированы на единый день голосования в 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Бурятии.

Цыденов заявил об особом отношении Владимира Путина к региону благодаря участникам спецоперации.

Президент России провел встречу с главой Бурятии.