«Крылья Советов» одолели «Оренбург» в матче РПЛ

«Крылья Советов» выиграли у оставшегося в меньшинстве «Оренбурга»

Tекст: Ольга Иванова

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу самарской команды. Голы забили Амар Рахманович на 4-й минуте и Казбек Мукаилов на 70-й, передает РИА «Новости».

Во втором тайме «Оренбург» остался в меньшинстве: на 51-й минуте защитник Алексей Татаев получил вторую желтую карточку, а на 62-й Джон Паласиос был удален с поля.

Победа позволила «Крыльям Советов» набрать 18 очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург», потерпевший первое поражение за шесть матчей, занимает десятую строчку с 17 баллами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце «Крылья Советов» обыграли казанский «Рубин» в выездном матче 12-го тура.

Самарские футболисты проиграли воронежскому «Факелу».

«Оренбург» уступил московскому «Динамо» в концовке встречи восьмого тура РПЛ.