Названы место и дата прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Церемонию прощания с Федосеевой-Шукшиной назначили на 11 ноября

Tекст: Дарья Григоренко

Прощание с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной пройдет в Храме Воскресения Словущего в Москве, передает РИА «Новости».

«Церемония прощания пройдет в среду, 11 ноября, в 12:00 в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Точный адрес – Брюсов переулок, дом 15/2», – сообщила дочь артистки.

Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. С 1974 по 1993 год служила в Театре-студии киноактера в Москве. Актриса снялась более чем в 100 картинах, среди которых «Два капитана», «Калина красная» и «Личная жизнь королевы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину решили похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с бывшим мужем Василием Шукшиным.

В семье причиной смерти актрисы назвали сердечную недостаточность.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и коллеги Федосеевой-Шукшиной выразили соболезнования в связи с ее смертью.