Таежная отшельница Агафья Лыкова осталась без помощника для зимовки

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Сейчас Агафья осталась одна, ее помощник приболел, и вот теперь ищем ей нового помощника… чтобы зимой за ней был пригляд, воду натаскал и т. д. Думаю, что в течение двух недель что-то уже может проясниться», – заявил Мыльников РИА «Новости».

К поиску кандидатов подключатся в разных регионах России и руководство Хакасского заповедника. Жизнь в тайге требует исключительной выносливости и особого склада характера.

Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Геологи обнаружили таежных жителей в 1978 году в Западных Саянах. Отшельница до сих пор живет в тайге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье отец Игорь Мыльников сообщил об успешном восстановлении связи с Агафьей Лыковой после недельного молчания.

Ранее Игорь Мыльников рассказал о вероятном уходе беспокоившего Агафью Лыкову медведя в зимнюю спячку.

Директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий заявил об уходе медведя от жилища Агафьи Лыковой.