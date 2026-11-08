FT: Страны Северной Европы договорились объединить военно-морские силы

Tекст: Ольга Иванова

Страны Объединенных экспедиционных сил (JEF) намерены заключить договор о партнерстве ВМС на борту британского авианосца HMS Prince of Wales, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Начальник генштаба Великобритании Ричард Найтон заявил, что возглавляемое Лондоном объединение перейдет от меморандумов и встреч к реальным практическим мерам по налаживанию взаимодействия между ВМС, ВВС и сухопутными войсками.

Объединение на основе JEF станет дополнением к НАТО и сможет быстрее реагировать на кризисы, сообщил главком британских ВМС генерал Гвин Дженкинс. Командовать объединенными силами будут из главного морского штаба Нортвуд в Лондоне.

В региональное оборонное объединение входят десять стран Северной Европы: Британия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

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