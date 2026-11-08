В Петербурге локализовали пожар в ангаре на площади 300 кв. метров

Tекст: Дарья Григоренко

«Происходит горение в ангаре размером 15 на 20 метров на площади 300 кв. метров. В 15:00 мск пожар локализован, отказ номеру 1-бис, ранг пожара понижен до номера 1», – сообщает МЧС в канале в Max.

По данным ведомства, возгорание произошло по адресу: Нефтяная дорога, дом 5, корпус 1.

Информации о пострадавших не поступало. К тушению огня привлекли 45 пожарных и восемь единиц техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье во Фрунзенском районе Петербурга вспыхнул пожар в ангаре.

В прошлом месяце на Исаакиевской площади в городе локализовали возгорание в особняке Миллера.

В сентябре в историческом центре Петербурга загорелась крыша реконструируемого здания.