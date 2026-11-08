МВД предупредило о рисках кражи личных данных через ChatGPT

МВД: ChatGPT сохраняет личные данные без согласия пользователей

Tекст: Дарья Григоренко

«С точки зрения безопасности накопление персональных данных в памяти ChatGPT создает потенциальные риски идентификации пользователей, даже использующих псевдонимы. Совокупность сведений о профессиональной деятельности, здоровье, доходах и личных переживаниях может быть использована для формирования цифрового досье. Дополнительную угрозу представляет возможность манипулирования памятью ИИ посредством внедрения ложных инструкций в обрабатываемые документы», – заявило ведомство в своем канале в Max.

В МВД рекомендовали контролировать настройки памяти искусственного интеллекта, не загружать служебные и конфиденциальные документы, обезличивать запросы, а также использовать временные чаты для обсуждения личных вопросов.

По данным исследования The Algorithmic Self-Portrait, компания OpenAI сохраняла личную информацию, включая реальные имена, адреса, экономический и социальный статус, без согласия пользователей. В 96% случаев данные собирались без одобрения, а у 54% пользователей фиксировались сведения о здоровье и личных убеждениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило граждан о способности алгоритмов Google анализировать личные фотографии для создания персонализированной рекламы.

В июне ведомство сообщило о появлении в ChatGPT ссылок на мошеннические сайты.

В мае злоумышленники начали создавать фальшивые страницы ведомств для обмана граждан.