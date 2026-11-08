Экс-зампреда столичного «Динамо» потребовали отправить в СИЗО

Экс-зампреда московского «Динамо» потребовали отправить в СИЗО за прогул судов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывшего первого заместителя председателя московской городской организации ВФСО «Динамо» Владимира Михалевского, обвиняемого в мошенничестве, просят отправить в СИЗО, передает РИА «Новости».

«Сейчас процесс, можно сказать, на финальной стадии, однако Михалевский как-то резко очень заболел и направился в частную клинику, три заседания пропустил. В связи с этим мы заявили ходатайство об аресте, обвинение нас поддержало. Ходатайство будет рассмотрено в понедельник», – рассказала адвокат Полина Власюк, представляющая интересы потерпевшей Сюзанны Фавахири.

По ее словам, ущерб по делу о мошенничестве с недвижимостью по двум эпизодам составляет 95 млн рублей. В 2026 году столичный суд уже отправлял Михалевского в СИЗО, но позже изменил меру пресечения на домашний арест.

Ранее защита обвиняемого просила учесть, что он является пенсионером, страдает заболеваниями, а также имеет звания мастера спорта СССР и заслуженного тренера России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее следствие завершило расследование третьего уголовного дела Владимира Михалевского о мошенничестве на сумму более 30 млн рублей.