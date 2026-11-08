Умерла актриса сериала «Метод» Когут

Актриса из сериала «Метод» Янина Когут умерла в возрасте 75 лет

Tекст: Дарья Григоренко

Актриса Янина Когут скончалась на 76-м году жизни, передает ТАСС.

«Умерла Янина Гордеевна. Ранее она попала в больницу», – сообщили в окружении артистки.

Когут родилась 7 мая 1951 года в Подольске. Актриса известна по ролям в фильмах «Брат 2», «Небо. Самолет. Девушка» и «Француз». Она также снималась в сериалах «Шифр», «Тетя Марта» и «Конец света», а в проекте «Метод» исполнила роль бабушки Грача.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сыгравший в сериале «Метод» актер Владислав Толдыков ушел из жизни в Москве.

Летом вдова известного по сериалу «Обратная сторона Луны» актера Сергея Максимова сообщила о его смерти.

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