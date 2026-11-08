У берегов Сенегала затонула лодка с нелегальными мигрантами

У побережья Сенегала при крушении лодки с мигрантами погиб 21 человек

Tекст: Дарья Григоренко

К вечеру субботы властям удалось спасти одного выжившего и обнаружить 21 тело, пишет Reuters.

Инцидент произошел недалеко от города Кебемер, расположенного примерно в 180 км к северу от Дакара. Поисково-спасательные операции продолжаются, специалисты ищут возможных выживших.

В заявлении ведомства отмечается, что на борту находились люди, пытавшиеся нелегально мигрировать, однако точное число пассажиров не называется. По данным правозащитной группы Walking Borders, за первые пять месяцев этого года при попытке добраться до Канарских островов из Западной Африки погибли 635 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце по меньшей мере 30 человек погибли в Демократической Республике Конго в результате столкновения двух судов на реке.

В сентябре Морская служба Испании перехватила у Канарских островов дрейфовавшее судно из Гамбии с беженцами на борту.

В прошлом году вблизи Канарских островов перевернулась лодка с примерно 180 мигрантами.