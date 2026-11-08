Продуктовый набор российских военных стал лучше рациона космонавтов

Минобороны: Паек российских военных стал лучше рациона космонавтов

Tекст: Дарья Григоренко

«Общая тенденция такая: мы должны сохранить калорийность и пищевую ценность, обеспечить витамины. Наверняка вы где-нибудь видели продуктовый набор космонавтов, наш набор сейчас лучше, чем у космонавтов», – заявил Солодчук в эфире телеканала «Звезда».

Замминистра отметил, что российскую армию обеспечили дегидраторами и вакууматорами. Теперь военнослужащие могут самостоятельно изготавливать сушеное и вяленое мясо.

Он также привел суточные нормы довольствия солдат. По его словам, российским военнослужащим положено 250 граммов мяса, 600 граммов картофеля, 300 граммов овощей, а также молоко, масло, сыр и другие продукты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель министра обороны Валерий Солодчук заявил о планах вернуть в армию схему одежды «лето – зима».

В апреле начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников сообщил о высоких тратах на ежедневное меню орбитальной станции из-за специальной упаковки.

В том же месяце начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко рассказал об аскетичном питании отечественных экипажей в условиях невесомости.