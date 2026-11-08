Стало известно о состоянии пострадавшей россиянки при стрельбе в Кракове

Россиянка, получившая ранения во время стрельбы в Кракове, находится в стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на дипмиссию.
«На данный момент можем подтвердить, что гражданка России, которая получила ранение вчера в ходе стрельбы, жива, ее состояние стабильное», – заявил представитель посольства.
Дипломат добавил, что какой-либо дополнительной информации от польских органов власти пока не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила о наличии граждан России в числе погибших и пострадавших при стрельбе в Кракове.
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил двухдневный национальный траур после убийства радикалом шести человек.
Посольство России в Польше подтвердило информацию о ранении российской гражданки.