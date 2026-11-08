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    8 ноября 2026, 15:26 • Новости дня

    В Крыму прошло отпевание схимитрополита Платона

    В симферопольском кафедральном соборе прошло отпевание схимитрополита Платона

    Tекст: Ольга Иванова

    В кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя состоялось отпевание новопреставленного митрополита Платона (Удовенко), сообщили в пресс-службе Крымской митрополии.

    Бывший управляющий Феодосийской епархией архимандрит Платон (Удовенко) скончался после продолжительной болезни в Москве. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной схимитрополита Платона и отметил его вклад в развитие церковно-приходской жизни на южноамериканском континенте и в Крыму, где митрополит 12 лет управлял Феодосийской и Керченской епархией, передает РИА «Новости».

    «Схимитрополита Платона вспоминают как человека доброй души и очень небезразличного сердца. За годы его правления было сделано очень много, восстанавливались храмы, совершались службы по чину и развивались все стороны жизни епархии», – заявил руководитель пресс-службы Крымской митрополии отец Антоний.

    Отпевание схимитрополита Платона прошло днем в воскресенье в главном храме Симферополя. Как уточнили в митрополии, он будет похоронен на территории у алтарной части собора.

    В январе в Александро-Невском соборе отпевали скончавшегося митрополита Лазаря, возглавлявшего с 1992 по 2023 год Крымскую митрополию. Он также был похоронен на территории главного собора Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел божественную литургию в нижнем приделе строящегося храма Святой великомученицы Екатерины в Симферополе.

    В пятницу бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон (Удовенко) скончался после продолжительной болезни в Москве.

    В прошлом месяце посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал важным прецедентом возвращение военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма из украинского плена.

    6 ноября 2026, 16:56 • Новости дня
    Минфин анонсировал введение льготной ипотеки в Крыму и Севастополе

    Минфин: В Крыму и Севастополе введут программу льготной ипотеки под 8%

    Минфин анонсировал введение льготной ипотеки в Крыму и Севастополе
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов объявило о расширении программы льготного жилищного кредитования на строящуюся недвижимость в Крыму и Севастополе со ставкой 8%.

    Правительство утвердило расширение условий программы «Льготная ипотека на территориях воссоединенных субъектов Российской Федерации», сообщил Минфин в Max. По новым правилам граждане смогут оформить льготный кредит при покупке квартир или апартаментов в строящихся многоквартирных домах в Крыму и Севастополе.

    Максимальная сумма займа составит 8 млн рублей, при этом первоначальный взнос должен достигать не менее 20% от цены договора.

    В ведомстве уточнили, что период государственного субсидирования ставки продлится до 15 лет с момента заключения договора. Программа кредитования на новых условиях будет действовать с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спрос на новостройки в Московском регионе из-за ужесточения условий льготной ипотеки поставил антирекорд.

    В сентябре Министерство финансов объявило об обновлении программы льготной семейной ипотеки.

    Летом президент Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки.

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    5 ноября 2026, 23:10 • Новости дня
    Иерусалимский патриарх Феофил III рассказал о молитвах за Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что каждый день молится о российском лидере у Гроба Господня в Иерусалиме.

    «Мы ежедневно молимся в доме Господа о Вас. Я лично Вами восхищаюсь и ежедневно молюсь за Ваше здоровье, за то, чтобы Господь Вас просветил и вдохновил Вас на решение всех тех задач, которые стоят перед Вами», – приводятся слова патриарха на сайте Кремля.

    Он отметил, что нынешний период для христиан на Ближнем Востоке остается сложным, поэтому церкви необходимо организованно молиться о сохранении христианства в регионе. Он указал, что церковь действует в непростых условиях и подчеркивает важность духовной поддержки.

    Патриарх также рассказал о многочисленных вызовах, с которыми сталкиваются христиане в регионе, и о сокращении их числа. Он поблагодарил российского лидера за неизменную поддержку, заявив, что она служит залогом сохранения святынь на Святой земле, а также стабильности и мира в Иерусалиме и на всем Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.

    Путин заявил о добрых отношениях между Русской и Иерусалимской православными церквями.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

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    6 ноября 2026, 18:57 • Новости дня
    Хуснуллин объяснил введение льготной ипотеки в Крыму

    Хуснуллин назвал целью ипотеки под 8% в Крыму поддержку строительного рынка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Программа льготной ипотеки под 8% в Крыму и Севастополе предназначена для поддержки населения и строительного рынка, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    «Задача сейчас – поддержать и людей, и строительный рынок. Ипотека является основным инструментом улучшения жилищных условий, а также прямой составляющей жилищного строительства. Поэтому мера позволит стимулировать спрос и поможет реализации строящихся проектов», – написал Хуснуллин в Max.

    Вице-премьер отметил, что обеспечение доступности жилья остается одной из ключевых задач в России. По его словам, важно предпринять все усилия для завершения строительства домов.

    Ранее в Минфине сообщили, что россияне смогут оформить льготную ипотеку под 8% на покупку жилья в строящихся домах или апартаментах в Крыму и Севастополе с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Сумма кредита ограничена 8 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    В сентябре кабмин выделил дополнительные 157 млрд рублей на реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой.

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    5 ноября 2026, 22:59 • Новости дня
    Иерусалимский патриарх Феофил III предложил содействие урегулированию на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.

    «Я знаю, что есть предложения по переговорам касательно продолжающейся ситуации вдоль вашей западной границы… Предлагаю свою помощь и, конечно, скромное воодушевление, чтобы облегчить и поддержать священный обряд разговора между братьями, разделяющими нашу общую веру», – приводит слова патриарха РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Он заявил о добрых отношениях между Русской и Иерусалимской православными церквями, а также вручил орден Дружбы патриарху Иерусалимскому.

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    5 ноября 2026, 19:42 • Новости дня
    Патриарх Кирилл и Иерусалимский патриарх Феофил III провели встречу в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с патриархом Иерусалимским Феофилом III, стороны обсудили пути преодоления актуальных проблем межправославных отношений.

    Предстоятели двух Церквей обменялись мнениями о существующих проблемах и путях их преодоления, сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

    В ходе беседы патриарх Кирилл рассказал о развитии церковной жизни в Москве и в Русской православной церкви. В свою очередь патриарх Феофил поделился информацией о жизни Иерусалимской православной церкви и о положении христиан на Ближнем Востоке.

    Патриарх Московский и всея Руси выразил соболезнования в связи с терактом 23 октября в Иордании, когда экстремисты устроили стрельбу у православной церкви, убив девять человек.

    Также обсуждалось предстоящее в 2030 году празднование в Иордании юбилея крещения Иисуса Христа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Иерусалимский патриарх Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре.

    Кремль пообещал сообщить о возможной встрече Владимира Путина с патриархами.

    Источник в РПЦ сообщил о планах Феофила III провести переговоры с патриархом Кириллом в Москве.

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    6 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Умер бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон

    Бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон умер в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве после продолжительной болезни скончался бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон (Удовенко).

    О смерти схимитрополита Платона сообщает Крымская митрополия в Max. Отмечается, что информация о дате, времени и месте отпевания новопреставленного владыки будет сообщена дополнительно.

    В декабре 2012 года решением Синода Украинской православной церкви митрополит Платон был назначен управляющим новообразованной Феодосийской епархией с титулом «Феодосийский и Керченский». В июне 2022 года Священный синод постановил принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви.

    Решением Священного синода владыка Платон был освобожден от управления Феодосийской епархией с выражением благодарности за понесенные многолетние архипастырские труды и почислен на покой 25 июля 2024 года.

    В клиническом центре имени И.М. Сеченова в Москве 23 июля 2026 года митрополит Платон был пострижен в великую схиму с наречением имени в честь мученика Платона Анкирского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Русской православной церкви сообщили о гибели клирика Ставропольской епархии иерея Александра Соловьева при ударе украинского беспилотника.

    В августе патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования из-за ранения митрополита Горловского и Славянского Митрофана при ударе ВСУ по собору в Горловке.

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    6 ноября 2026, 16:41 • Новости дня
    Аварийные бригады Крыма перевели в усиленный режим работы

    Аварийные бригады в Крыму переведены в усиленный режим из-за проблем со светом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Крыму сохраняется сложная ситуация с электроснабжением и отоплением после аварии на электросетях, все аварийные бригады переведены в усиленный режим работы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    Все аварийные бригады Крыма работают в усиленном режиме. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в канале «Макс».

    «Правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме», – написал Аксенов.

    Он отметил, что ситуация остается сложной, и по техническим, военным и субъективным причинам наладить все сразу невозможно. Аксенов поблагодарил жителей за стойкость, единство и терпение.

    Ранее в четверг предприятие «Крымэнерго» сообщило о дефиците электроснабжения на полуострове из-за аварии на магистральных электросетях, в связи с чем соблюдать графики подачи электроэнергии оказалось невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник главы республики Олег Крючков объявил о введении ограничений на подачу электроэнергии из-за аварии в энергосистеме за пределами полуострова.

    Во вторник электроснабжение в ряде районов Крыма и в Севастополе было приостановлено из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

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    5 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин заявил о добрых отношениях Русской и Иерусалимской церквей

    Путин констатировал добрые отношения между Русской и Иерусалимской церквями

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом заявил, что между Русской и Иерусалимской православными церквями поддерживаются добрые отношения.

    «Между Русской и Иерусалимской православными церквями поддерживаются очень добрые, хорошие отношения», – приводит слова российского лидера ТАСС.

    Путин добавил, что при встречах с патриархом Московским и всея Руси Кириллом часто обсуждаются отношения с Иерусалимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил III обсудили в Москве пути преодоления проблем межправославных отношений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах Кремля проинформировать о возможной встрече Путина с предстоятелями церквей.

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    7 ноября 2026, 14:17 • Новости дня
    Константинов сравнил мобилизацию на Украине с нацизмом и махновщиной

    Константинов сравнил украинскую мобилизацию с беспределом 90-х и нацизмом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизация на Украине сопровождается беспрецедентным насилием, сопоставимым с нацизмом и махновщиной, заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

    «На Украине происходят ужасные события. И если такая информация просачивается из официальных источников, можно только представить, что происходит на самом деле, что творится в простом украинском селе или на улице. Это даже не 1990-е, это другой уровень беспредела – с жутким нацистским окрасом, с махновщиной», – заявил Константинов ТАСС.

    Ранее стало известно о тайной тюрьме под Киевом, где удерживали около 40 человек, включая 14-летнего подростка. Подвал использовался для мобилизованных и дезертиров. После давления возмущенной толпы пленников отпустили в больницы, а власти начали кампанию по дискредитации протестующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские силовые структуры сообщили об обнаружении в ЛНР семи тайных тюрем украинских националистов к началу спецоперации.

    В среду беженец из Константиновки рассказал о пытках током в плену ВСУ за пророссийские взгляды.

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    5 ноября 2026, 23:32 • Новости дня
    Энергетики сняли режим ограничения электроснабжения в Севастополе

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения, сообщает правительство города.

    «Режим временного ограничения электроснабжения снят», – сообщает правительство города в «Максе».

    Власти обратились к жителям с просьбой подключать электроприборы после восстановления подачи света постепенно, чтобы избежать перегрузок в сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Михаил Развожаев сообщил о продлении школьных каникул в Севастополе из-за ограничений электроснабжения после ударов ВСУ.

    В Севастополе ввели график подачи электричества «два через шесть».

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    5 ноября 2026, 22:29 • Новости дня
    Патриарх Феофил III назвал орден от Путина честью для православия в Иерусалиме

    Tекст: Антон Антонов

    Патриарх Иерусалимский Феофил III, награжденный орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, заявил, что считает эту награду честью не только для себя, но и для православной общины Иерусалима

    «Это награждение – честь для всего престола Святого Гроба, для всего православия в Иерусалиме. Конечно, это подтверждение наших особых отношений со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, со всей Русской православной церковью и российским народом», – приводит слова патриарха Иерусалимского РИА «Новости».

    Патриарх поблагодарил президента России за внимание к православию и поддержку христиан на Святой Земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Он заявил о добрых отношениях между Русской и Иерусалимской православными церквями, а также вручил орден Дружбы патриарху Иерусалимскому.

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    5 ноября 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин встретился с Иерусалимским и Московским патриархами
    Путин встретился с Иерусалимским и Московским патриархами
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин проводит встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Иерусалимский прибыл в российскую столицу по приглашению главы Русской православной церкви, передает РИА «Новости». В конце прошлого года глава российского государства наградил Феофила III орденом Дружбы за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей с Россией.

    Феофил III родился в Греции в 1952 году, а в 1964 году поступил в Иерусалимскую Патриаршую школу. В 1970-х годах он был пострижен в монашество с именем Феофил. В 1991–1996 годах служил игуменом монастыря святого Георгия Победоносца в Кане Галилейской.

    В период с 2001 по 2003 год он являлся представителем патриарха Иерусалимского при Московском патриархате и возглавлял Иерусалимское подворье в Москве. В августе 2005 года его избрали 141-м патриархом Иерусалимским, а в ноябре того же года состоялась интронизация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил с патриархом Иерусалимским Феофилом III пути преодоления актуальных проблем межправославных отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал своевременно проинформировать общественность о возможной встрече Владимира Путина с религиозными деятелями.

    В среду Феофил III прибыл в Москву по приглашению главы Русской православной церкви.

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    5 ноября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин вручил патриарху Иерусалимскому орден Дружбы

    Путин в Кремле вручил патриарху Иерусалимскому Феофилу III орден Дружбы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в Кремле вручил орден Дружбы патриарху Иерусалимскому Феофилу III.

    «Для меня большая честь вручить вам этот орден», – заявил Путин, передает ТАСС. Президент подписал указ о награждении патриарха Иерусалимского Феофила III орденом Дружбы за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей с Россией в конце прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Кремля своевременно проинформировать общественность о возможной встрече главы государства с патриархами.

    На прошлой неделе Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина орденом «За доблестный труд».

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    5 ноября 2026, 22:11 • Новости дня
    Путин подчеркнул особое внимание России к положению христиан на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Россия традиционно уделяет особое внимание положению христианского населения на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия традиционно уделяет особое внимание положению христиан, христианского населения в Ближневосточном регионе», – сказал Путин на встрече с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Глава государства обратился к патриарху Иерусалимскому, отметив, что тому приходится непросто из-за сложной обстановки в регионе, но при этом Иерусалимская православная церковь при поддержке местных властей продолжает работать ритмично, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и дальше поддерживать контакты с Иерусалимской церковью, добавив: «Мы со своей стороны будем делать все, чтобы развивать отношения».

    Он заявил, что сотрудничество России и Иерусалимской православной церкви сегодня особенно востребовано, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Путин заявил о поддержании добрых отношений между Русской и Иерусалимской православными церквами. Президент России вручил орден Дружбы патриарху Иерусалимскому.

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    6 ноября 2026, 07:50 • Новости дня
    В крупнейшей мечети Юго-Восточной Азии открыли «Русское пространство»

    В мечети Джакарты при участии Минниханова открыли «Русское пространство»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В библиотеке мечети Истикляль в Джакарте в рамках визита главы Татарстана Рустама Минниханова состоялось открытие культурно-образовательного «Русского пространства».

    Новая площадка призвана познакомить жителей Индонезии с русским языком, литературой и культурой, а также с историей ислама в России, передает РИА «Новости».

    В церемонии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов и посол России в Индонезии Сергей Толченов. Выступавшие подчеркнули важность развития религиозных, культурных и гуманитарных связей двух стран.

    «Мы хотели бы пригласить как можно больше людей приходить в мечеть и проводить здесь время с пользой, используя эти пространства», – заявил на церемонии представитель мечети Истикляль, которая считается крупнейшей в Юго-Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Индонезии Прабово Субианто выразил признательность Москве за историческую поддержку и укрепление двустороннего сотрудничества.

    Министр обороны республики Шафри Шамсуддин сообщил о намерении укреплять взаимодействие с Россией в оборонной промышленности.

    Также заместитель министра связи и цифровых технологий Индонезии Ангги Раки Прабово заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в сфере спутниковых технологий.

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