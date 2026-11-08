Премьер Молдавии Тофан допустил объединение страны с Румынией

Tекст: Дарья Григоренко

Молдавия рассматривает сценарий объединения с Румынией в рамках процесса вступления в Европейский союз, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Deschide.

«Кишинев продолжает курс на тесное политическое и экономическое сближение с Румынией, у нас очень много общего: одна история, один язык, одна культура, когда-то мы были одной страной», – заявил Тофан.

Глава правительства назвал соседнюю страну «самым большим другом» Кишинева. По его словам, планом А для республики является вступление в Европейский союз и последующее объединение с Румынией в составе единой Европы.

При этом премьер-министр отметил, что возможное слияние государств должно опираться на волю большинства граждан. Он признал, что поддержка этой идеи в молдавском обществе в настоящий момент остается недостаточной.

Накануне глава МИД Молдавии Михаил Попшой сообщил о фактическом запуске процесса объединения за счет строительства общих дорог и взаимного подключения энергетических систем. В свою очередь молдавская оппозиция считает подобный курс предательством национальных интересов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил о готовности отменить безвизовый режим с Россией и Белоруссией ради вступления республики в Евросоюз.

В прошлом месяце президент Молдавии Майя Санду отметила возможность повышения уровня безопасности граждан в случае присоединения к Румынии.

Летом экс-президент Молдавии Игорь Додон расценил назначение румынских граждан на ключевые государственные посты как планомерную подготовку к аннексии страны.