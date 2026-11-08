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    8 ноября 2026, 15:21 • Новости дня

    Лавров оценил вклад турнира «Под флагом добра» в развитие детского спорта

    Лавров направил приветствие участникам детского турнира «Под флагом добра»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров направил приветствие участникам Международного детского инклюзивного турнира по футболу «Под флагом добра», отметив важную роль состязаний в развитии спорта и упрочении гуманитарных связей.

    «Ваш турнир зарекомендовал себя как знаковое событие для любителей самой популярной в мире игры», – говорится в обращении Лаврова, передает РИА «Новости».

    По словам министра, сложно переоценить вклад турнира в продвижение здорового образа жизни, утверждение ценностей справедливости, а также укрепление дружбы и взаимопонимания между молодыми людьми из разных стран.

    Он добавил, что юных спортсменов ожидает содержательная программа, включающая мастер-классы от легенд футбола и выступления творческих коллективов. Глава ведомства выразил уверенность, что турнир пройдет в товарищеской атмосфере и станет площадкой для обмена вдохновляющими идеями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге встретили главу МИД России Сергея Лаврова бурными овациями.

    Также министр в приветствии участникам слета Всемирного фестиваля молодежи заявил о готовности Москвы к равноправному сотрудничеству.

    Кроме того, Лавров сравнил девятый номер выступления певца Ярослава Дронова на «Интервидении» с позицией центрального нападающего в футболе.

    6 ноября 2026, 20:15 • Новости дня
    Дети в США получили на Хэллоуин конфеты с психоделиками

    Newsweek: В США 15 детей получили на Хэллоуин конфеты с психоделиками

    Дети в США получили на Хэллоуин конфеты с психоделиками
    @ MAGO/Karina Hessland/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время празднования Хэллоуина в американском Сан-Диего 15 детей получили наборы жевательных конфет с содержанием псилоцибина, сообщил журнал Newsweek.

    В ходе традиционного сбора сладостей 31 октября в одном из домов Сан-Диего детям в возрасте от года до шести лет раздали пакеты с жевательными конфетами, пишет ТАСС со ссылкой на Newsweek.

    Сопровождавшие детей родители обратили внимание на необычную упаковку и заподозрили наличие запрещенных веществ в сладостях. Они обратились в полицию, и последующий анализ подтвердил присутствие псилоцибина в составе конфет. Информации о том, успел ли кто-то из детей попробовать угощение, нет.

    Полиция задержала двоих подозреваемых мужчин. В их доме правоохранительные органы обнаружили наркотики, упаковочные материалы, а также винтовку, патроны и пистолет. Расследование инцидента продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США 76 человек погибли от огнестрельных ранений во время массовых празднований Хеллоуина.

    В воскресенье в собранных детьми во время Хеллоуина конфетах в Германии обнаружили опасные посторонние предметы.

    В субботу девочка попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина в Иваново.

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    8 ноября 2026, 01:33 • Новости дня
    В Британии сожгли чучело главы ФИФА Инфантино

    В английском Эденбридже сожгли 11-метровое чучело президента ФИФА Инфантино

    Tекст: Денис Тельманов

    В британском городке Эденбридж в честь ночи Гая Фокса сожгли гигантскую фигуру президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за недовольства его политикой.

    Гигантскую 11-метровую фигуру спортивного функционера сожгли на традиционном празднике в честь ночи Гая Фокса на юге Англии, передает РИА «Новости».

    Выбор пал на Инфантино из-за недовольства футбольного сообщества его коммерческими планами. Из ушей чучела торчали денежные купюры, а в руках оно держало золотую статуэтку головы Дональда Трампа вместо кубка ФИФА.

    «Быть может, это конец Инфантино», – прокомментировал акцию представитель Общества костров Эденбриджа. В прошлом году аналогичной участи подверглась фигура бывшего премьер-министра Британии Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент ФИФА Джанни Инфантино запланировал провести переговоры с госсекретарем США Марко Рубио во избежание отставки.

    Попытка продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам лишила его поддержки европейских ассоциаций.

    В мае Инфантино безуспешно попытался организовать совместное фото представителей Израиля и Палестины на конгрессе в Ванкувере.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей

    Эксперт Шаповалова предложила заменить пиццу в школах блюдами народов России

    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В кухнях народов России достаточно блюд, способных заменить пиццу и наггетсы в школьных столовых, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель федеральных проектов «Гастрономическая карта России» и «Дом российской кухни» Екатерина Шаповалова. Среди альтернатив она называет блины с начинками, национальные пироги, котлеты и тефтели, которые можно подавать в удобном для перекуса формате. По мнению эксперта, школьное меню должно знакомить детей с отечественной кухней.

    «Я не считаю правильно приготовленную пиццу вредной едой. Тем не менее, на мой взгляд, воспитывать любовь к Италии и США через еду в российских школах странно. Я убеждена, что пиццу, наггетсы и другие блюда иностранной кухни нужно убрать из школьного питания в первую очередь – в школах и студенческих столовых должна быть русская кухня и кухня народов России. Это признак идеологического здоровья и нормальности системы образования государства», – говорит Шаповалова.

    Эксперт обращает внимание на противоречие: в школах проводят уроки мужества и воспитывают патриотизм, а на перемене дети видят в столовых блюда любых кухонь мира, кроме русской. По ее мнению, государственные учебные заведения должны быть площадками для продвижения российского продукта и российской кухни.

    «Русская кухня и кухня народов России представляют собой особую культуру питания, основанную на натуральных продуктах, чистых вкусах и исключительном качестве. Нужно менять систему и соответствующие федеральные законы. Обязательность русской кухни и кухни народов России в меню необходимо зафиксировать как критерий отбора операторов питания столовых», – подчеркивает собеседница.

    По мнению эксперта, речь идет о проблеме более глубокой, чем польза или вред отдельных блюд: «Воспитание патриотизма должно начинаться в том числе со школьной столовой, которой в этой работе следует отвести одну из ключевых ролей».

    Эксперт отмечает, что в кухнях народов России много блюд, которые могут заменить пиццу и нагетсы, и такие примеры уже есть. «У нас море блюд, начиная от привычных с детства котлет и биточков с картофельным пюре и заканчивая тонкими блинчиками с разными начинками. Если кажется, что пюре с тефтелями не подходит для перекуса, то на самом деле все зависит от подачи. Пюре с маленькими тефтелями или биточками в удобном широком стакане, как говорила моя бабушка, милое дело. Наши пироги отличаются тончайшим тестом и обилием начинки, будь то калитки, шаньги, курник, чепалгаш, хингалш или чуду», – рассказывает эксперт.

    Положительный опыт в регионах уже есть, добавляет она. В Мурманской области в школах экспериментально вводили тефтели из оленины. А на Северном Кавказе этот вопрос подняли давно, и в Северной Осетии осетинские пироги из тончайшего теста и с щедрыми начинками уже включены в школьное меню.

    «У нас в Доме российской кухни на ВДНХ собрано больше 500 блюд русской кухни и кухни народов России. Мы каждый день кормим детей, которые приходят с родителями. Представление о том, что дети едят только иностранный фастфуд, является навязанным стереотипом», – заключила Шаповалова.

    Ранее советник президента России Елена Ямпольская заявила, что пицце не место в школьных столовых и буфетах, поскольку такая еда не приносит пользы детям. По ее словам, одно дело, когда ребенок лакомится пиццей с разрешения родителей, и совсем другое, когда ее продают в школе. Ямпольская предложила уделить больше внимания блюдам русской кухни, оговорившись, что и кулебяка должна быть полезной.

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    7 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Житель Приморья стал фигурантом дела о многолетнем насилии над дочерью

    СК: Житель Приморского края заподозрен в насилии над 13-летней дочерью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении жителя города Партизанска по подозрению в насилии над 13-летней дочерью.

    «Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Партизанска, который подозревается в совершении преступлений в отношении своей 13-летней дочери. По версии следствия, с 2017 по 2025 год фигурант, используя беспомощное состояние ребенка, совершал в отношении него насилие», – заявили в региональном управлении Следственного комитета ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что в настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Пострадавшей девочке оказывают психологическую помощь.

    Ранее в управлении МВД по Приморскому краю сообщали о задержании мужчины. По данным ведомства, он уже был судим за имущественное преступление и незаконное культивирование наркосодержащих растений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Воронежский областной суд заключил под стражу 14-летнего подростка по обвинению в насильственных действиях в отношении детей.

    Ранее в Казахстане начали досудебное расследование после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг.

    Также Ломоносовский суд Архангельска приговорил к 15 годам колонии особого режима мужчину за вторичное преступление против половой неприкосновенности ребенка.

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    6 ноября 2026, 15:31 • Новости дня
    В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Сармановском районе Татарстана автомобиль Lada Xray выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, в результате чего погибли водитель и три пассажира легковой машины, в том числе младенец.

    В Сармановском районе Татарстана 45-летняя женщина за рулем Lada Xray выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с грузовиком Volvo, сообщает Госавтоинспекция региона.

    В результате аварии водитель легкового автомобиля и три пассажира 2004, 2007 и 2026 годов рождения скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью. Еще одна девушка-пассажир выжила и была госпитализирована.

    Трагедия произошла на 30-м км автодороги Набережные Челны – Сарманово. Для выяснения обстоятельств автокатастрофы на место выехал прокурор Сармановского района Алексей Панишев, добавили в прокуратуре Татарстана. Ведомство взяло ход процессуальной проверки на контроль.

    До этого в республике в аварии погибли водитель и трехмесячный ребенок. В августе в Татарстане в ДТП погибли женщина и двое детей.


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    6 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    Галактионов уволен с поста главного тренера «Локомотива»

    Нагорных заявил об увольнении Галактионова с поста главного тренера «Локомотива»

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Нагорных объявил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

    «Локомотив» в пятницу уступил дома казанскому «Рубину» со счетом 0:1 и опустился на 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В 14 матчах чемпионата железнодорожники одержали лишь две победы при пяти ничьих и семи поражениях, передает РИА «Новости».

    Нагорных поблагодарил Галактионова за четыре года работы и отметил, что клубу необходимо в кратчайшие сроки исправлять текущую турнирную ситуацию.

     Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Его контракт действовал до конца 2028-го. В сезоне 2025/26 под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после разгромного поражения от «Спартака» заявил о намерении прервать серию неудач в матче против «Рубина».

    В воскресенье футболисты «Спартака» обыграли столичный «Локомотив» в матче 13-го тура чемпионата России.

    В прошлом месяце Михаил Галактионов не исключил своего ухода в отставку после поражения от ЦСКА в Кубке России.

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    7 ноября 2026, 17:31 • Новости дня
    В Москве прошел матч-открытие реконструированного стадиона «Торпедо»

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве состоялась церемония официального открытия стадиона футбольного клуба «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова после масштабной реконструкции, на арене прошел матч Первой лиги.

    Мероприятие состоялось перед началом матча Первой лиги между «Торпедо» и нижнекамским «Нефтехимиком», передает ТАСС. До игры также была открыта трибуна чемпиона Европы и СССР в составе московского клуба Валентина Иванова.

    В ходе церемонии зрителям рассказали о ключевых моментах истории клуба с 1924 года.

    С открытием обновленной арены болельщиков поздравили президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов и генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко.

    Символический первый удар по мячу нанесла вдова Валентина Иванова, олимпийская чемпионка по гимнастике Лидия Иванова.

    Объект на Восточной улице был построен в 1959 году как тренировочное поле «Торпедо». В 2020 году было принято решение о реконструкции устаревшего комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин открыл после масштабной реконструкции московский стадион «Торпедо» вместимостью до 15 тыс. зрителей.

    Во вторник Вячеслав Вашкевич стал новым главным тренером московского футбольного клуба «Торпедо».

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    7 ноября 2026, 06:12 • Новости дня
    Глава ФИФА Инфантино отложил расширение чемпионата мира до 64 команд

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино принял решение пока отказаться от планов по увеличению числа участников чемпионата мира с 48 до 64 команд из-за критики.

    Изначально предполагалось, что увеличение числа участников турнира приурочат к столетию проведения первого в истории чемпионата мира в 2030 году. Однако на фоне растущего недовольства эти амбициозные планы решено свернуть, пишет Times.

    Отмечается, что отказ от расширения формата мирового первенства является частью предвыборной кампании действующего руководителя организации. В последнее время он столкнулся с масштабной критикой своей деятельности на посту главы международной федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце УЕФА потребовал от ФИФА ответить на вопросы о планах Инфантино создать коммерческую компанию.

    Летом бывший глава УЕФА Мишель Платини призвал руководителя организации покинуть пост.

    Союз европейских футбольных ассоциаций отказался поддерживать Инфантино на предстоящих выборах.

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    7 ноября 2026, 20:59 • Новости дня
    Гол Батракова помог «Галатасараю» обыграть «Амед» в чемпионате Турции

    «Галатасарай» обыграл «Амед» со счетом 4:3 благодаря голу россиянина Батракова

    Tекст: Мария Иванова

    Футболисты стамбульского «Галатасарая» одержали победу над «Амедом» в 11-м туре чемпионата Турции благодаря результативным действиям российского полузащитника Алексея Батракова.

    Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля, передает ТАСС.

    В составе победителей мячи забили Рафаэл Леау, Барыш Йылмаз и российский полузащитник Алексей Батраков, который поразил ворота соперника на 59-й минуте. В конце первого тайма вратарь «Амеда» Альбан Ляфон забил гол в свои ворота после удара Батракова. Россиянина заменили на 83-й минуте.

    Российский футболист отличился во втором матче подряд. В прошлом туре Батраков отметился голом в гостевой встрече с «Коньяспором». Всего в текущем сезоне чемпионата Турции игрок забил два мяча и отдал три голевые передачи в девяти играх.

    По итогам тура «Галатасарай» с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Амед» с 23 очками располагается на второй строчке. В следующем матче 21 ноября стамбульский клуб примет «Самсунспор».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков попали в окончательную заявку сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.

    В четверг Батраков вошел в число претендентов на звание лучшего футболиста четвертого тура Лиги чемпионов.

    В среду российского полузащитника признали лучшим игроком матча Лиги чемпионов против немецкого «Штутгарта».

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    6 ноября 2026, 14:14 • Новости дня
    Сафонов и Батраков вошли в состав сборной России на ноябрьские матчи

    РФС: Сафонов и Батраков сыграют за сборную России в товарищеских матчах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков вошли в окончательную заявку сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.

    Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на предстоящие игры 28 футболистов, передает РИА «Новости» со ссылкой на РФС.

    Команда 12 ноября сыграет со сборной Узбекистана в Ташкенте, а 17 ноября встретится со сборной Венесуэлы в Краснодаре. Помимо Сафонова, во вратарскую линию вошли Станислав Агкацев и Максим Бориско. Среди полевых игроков также вызваны Александр Головин из «Монако» и Алексей Миранчук из «Атланты Юнайтед».

    В рейтинге Международной федерации футбола сборная Узбекистана занимает 59-е место, команда Венесуэлы располагается на 49-й строчке, а россияне находятся на 35-й позиции. Российские команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Алексей Батраков был признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов против «Штутгарта».

    В тот же день ПСЖ с Матвеем Сафоновым в составе разгромил «Вильярреал».

    В сентябре оба футболиста попали в заявку сборной России на осеннюю серию товарищеских матчей.

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    7 ноября 2026, 15:59 • Новости дня
    Футболисты «Динамо» обыграли «Факел» и вышли на первое место в РПЛ

    Московское «Динамо» победило воронежский «Факел» со счетом 2:1 в матче РПЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Московское «Динамо» одержало победу над воронежским «Факелом» со счетом 2:1 в гостевом матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

    В составе победителей голами отметились Даниил Фомин и Константин Тюкавин, забивший решающий мяч в компенсированное время. У хозяев поля единственный гол на счету Вячеслава Якимова, передает РИА «Новости».

    Обе команды завершали встречу в неполных составах. В конце первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий «Динамо» Артур Гомес, а во втором тайме после двух предупреждений игру покинул защитник воронежского клуба Дарко Тодорович.

    По итогам матча московское «Динамо» набрало 31 очко и поднялось на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Факел» с шестью баллами остался на последней, 16-й строчке.

    В следующем туре воронежская команда 21 ноября сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном», а москвичи 22 ноября примут «Краснодар».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Хасанби Биджиева назначили главным тренером воронежского клуба.

    Московское «Динамо» ранее одержало победу над грозненским «Ахматом».

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    7 ноября 2026, 19:03 • Новости дня
    «Торпедо» обыграло «Нефтехимик» в первом матче на обновленном стадионе

    Гол Юшина принес «Торпедо» победу в первом матче на стадионе Стрельцова

    Tекст: Мария Иванова

    Московский футбольный клуб «Торпедо» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 1:0 в домашнем матче 17-го тура Первой лиги, который стал первой игрой команды на реконструированном стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

    Единственный гол на 62-й минуте забил Александр Юшин, передает ТАСС.

    Изначально арену на Восточной улице, введенную в эксплуатацию 5 сентября, планировали открыть 23 октября матчем против волгоградского «Ротора». Однако незадолго до игры Российский футбольный союз отозвал у стадиона сертификат. Объект построили в 1959 году, решение о его масштабной реконструкции приняли в 2020 году.

    По итогам 17 туров «Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице с 32 очками. «Нефтехимик» находится на 17-й позиции, набрав 13 баллов. В следующем туре 14 ноября московская команда сыграет на выезде с ульяновской «Волгой», а клуб из Нижнекамска 21 ноября встретится с ярославским «Шинником».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Москве состоялась церемония официального открытия стадиона футбольного клуба «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова после масштабной реконструкции.

    В сентябре президент Владимир Путин открыл московский стадион «Торпедо» вместимостью до 15 тыс. зрителей.

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    6 ноября 2026, 07:10 • Новости дня
    Две 12-летние девочки пропали в Красноярске

    МВД: В Красноярске пропали без вести две 12-летние девочки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две 12-летние девочки не вернулись домой в Ленинском районе Красноярска, к их поискам приступили сотрудники полиции и волонтеры.

    Две 12-летние девочки накануне днем не вернулись домой в Ленинском районе Красноярска, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Красноярскому краю.

    В ведомстве сообщили, что в настоящее время розыском детей занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

    По данным красноярской организации «Поиск пропавших детей», школьницы были одеты в черные куртки и светло-серые штаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Красноярском крае водолазы приступили к обследованию реки Сереж после исчезновения двух рыбаков.

    Спасатели начали поиски пропавших на катере мужчин на Красноярском водохранилище.

    Также в красноярском природном парке «Ергаки» обнаружили тело пропавшего туриста.

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    7 ноября 2026, 18:32 • Новости дня
    «Ахмат» обыграл «Родину» в РПЛ под руководством нового тренера

    «Ахмат» прервал серию поражений в РПЛ победой над московской «Родиной»

    Tекст: Мария Иванова

    Грозненский «Ахмат» одержал победу над московской «Родиной» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

    Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ахмата», мяч на 34-й минуте забил Клисман Цаке, передает РИА «Новости».

    Грозненская команда провела первый матч под руководством Ролана Гусева. Специалист сменил Станислава Черчесова на посту главного тренера 2 ноября.

    «Ахмат» одержал первую победу за шесть матчей в чемпионате России и прервал серию из трех поражений. Команда, набрав 14 очков, поднялась на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» с 12 баллами занимает 13-ю строчку.

    В следующем матче «Ахмат» 21 ноября сыграет в гостях с московским ЦСКА, «Родина» днем позднее примет столичный «Локомотив».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ролана Гусева назначили новым главным тренером грозненского футбольного клуба «Ахмат».

    В конце прошлого месяца московское «Динамо» победило «Ахмат» в матче 13-го тура РПЛ. В тот же день московская «Родина» обыграла «Краснодар».

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    7 ноября 2026, 21:34 • Новости дня
    «Краснодар» обыграл ЦСКА в чемпионате России

    «Краснодар» прервал серию без побед в РПЛ в матче против ЦСКА

    Tекст: Мария Иванова

    В домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги по футболу «Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 4:2.

    В составе хозяев голы забили Джон Кордоба на 16-й и 82-й минутах, Батчи (40) и Даниил Уткин (74). У ЦСКА отличились Матвей Кисляк на 35-й минуте и Кирилл Глебов (90+1), передает РИА «Новости».

    «Краснодар» одержал первую победу за последние восемь матчей в чемпионате России; до этого успех сопутствовал команде 29 августа.

    Команда Мурада Мусаева набрала 26 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице РПЛ, оттеснив ЦСКА с тем же количеством очков на четвертую строчку. Отмечается, что ЦСКА не выигрывал у «Краснодара» в гостевых матчах РПЛ с 2017 года.

    Следующий матч ЦСКА проведет 21 ноября дома против грозненского «Ахмата», а «Краснодар» 22 ноября сыграет на выезде с московским «Динамо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу московское «Динамо» одержало победу над воронежским «Факелом» в гостевом матче 14-го тура чемпионата России.

    На прошлой неделе футбольный клуб «Краснодар» уступил московской «Родине» со счетом 1:2 в матче 13-го тура РПЛ.

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