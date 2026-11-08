В Петербурге загорелся ангар на площади 300 квадратных метров

В Петербурге произошел пожар в ангаре на площади 300 квадратных метров

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в ведомстве, пожар произошел по адресу: Нефтяная дорога, дом 5, корпус 1, говорится в сообщении ведомства в канале в Max.

«Происходит горение в ангаре размером 15 на 20 метров на площади 300 кв. метров. В 13:32 пожару присвоен дополнительный номер 1-бис», – сообщили в ведомстве.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации возгорания привлечены 45 сотрудников личного состава и восемь единиц техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе пожар на складе в Пушкинском районе Петербурга охватил 60 тыс. кв. метров.

В июле на территории двух ангаров в городе началось крупное возгорание.

В прошлом году пожарные ликвидировали огонь в петербургском ангаре на площади 500 кв. метров.