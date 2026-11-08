В Ингушетии женщина пострадала из-за открытой неизвестными стрельбы

В городе Карабулак неизвестный открыл стрельбу, в результате которой местная жительница получила огнестрельное ранение в голову. По предварительной версии, инцидент мог произойти по вине участников свадебного кортежа, передает ТАСС.
Пострадавшую госпитализировали в Ингушскую республиканскую клиническую больницу и прооперировали. Пациентка находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести, врачи готовят ее к переводу в обычное отделение.
Сотрудники полиции устанавливают личность стрелявшего и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в сельском поселении Экажево мужчина выстрелил в сотрудника полиции из ружья.
В прошлом году в Карабулаке пенсионер получил огнестрельные ранения после нападения в подъезде.
Неизвестные ранили бывшего заместителя начальника ГОВД по Карабулаку.