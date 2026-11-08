Москвичей предупредили о выпадении половины месячной нормы осадков

Синоптики спрогнозировали выпадение 50% месячной нормы осадков в Москве

Tекст: Ольга Иванова

«За сутки, с 09:00 мск 13 ноября до 09:00 мск 14 ноября, в осадкомер попадет 28 литров небесной воды, что составляет около 50% месячной нормы осадков. В течение суток от плюс 1 до плюс 4», – рассказал Тишковец, передает РИА «Новости».

Синоптик добавил, что в субботу с северо-запада придет холодный фронт. Ожидаются сильные ливни, которые затем перейдут в заряды мокрого снега.

По его словам, в столице может образоваться символический снежный покров высотой не более одного сантиметра, который быстро растает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила об ожидаемом мокром снеге в Москве во второй половине недели.

В субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал потепление до плюс 6 градусов и дождь со снегом.

В пятницу Тишковец предупредил о снеге и гололедице в столице в выходные.