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    8 ноября 2026, 14:54 • Новости дня

    Синоптик предупредил москвичей о шторме и падении давления 13 ноября

    Центр «Фобос» предупредил москвичей о падении давления и шторме 13 ноября

    Tекст: Ольга Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 13 ноября в Москве ожидается семибалльный шторм с порывами ветра до 15 метров в секунду и резкое снижение атмосферного давления.

    В пятницу, 13 ноября, в столице ожидается ухудшение погодных условий, сопровождаемое сильным ветром и падением атмосферного давления, передает РИА «Новости».

    «В пятницу, 13-го, погода решит не мелочиться и испортится без полутонов и предупреждений… По шкале Бофорта ветер сорвется в семибалльный шторм – его порывы будут достигать 15 метров в секунду», – рассказал Тишковец.

    Синоптик отметил, что атмосферное давление в городе упадет на 11 единиц и составит 736 миллиметров ртутного столба. По его словам, такие резкие изменения погодных условий негативно отразятся на самочувствии метеозависимых людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей столичного региона о возможных ночных заморозках и гололедице.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ожидаемом потеплении до плюс шести градусов в Москве на следующей неделе.

    В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и температуру воздуха до плюс четырех градусов в предстоящие выходные.

    7 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей

    МВД: Мошенники выманили у москвички 450 млн рублей под видом сотрудников ФСБ

    Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Столичная полиция зафиксировала рекордное хищение средств дистанционными аферистами, которые выманили у жительницы Москвы 450 млн рублей под предлогом защиты от утечки данных.

    Злоумышленники похитили сбережения женщины, убедив ее в необходимости перевести деньги на безопасные счета из-за якобы произошедшей утечки информации с ее места работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

    Аферисты начали общение с потерпевшей в Telegram, написав ей с аккаунта, замаскированного под профиль ее коллеги. Они предупредили москвичку о скором контакте с куратором из правоохранительных органов. После этого женщине звонили неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников ФСБ и Банка России, угрожая уголовной ответственностью за разглашение деталей их беседы.

    Под предлогом спасения денег от компрометации счетов лжесотрудники убедили жертву обналичить все средства и передать их курьеру. В полиции подчеркнули, что пострадавшая полностью подходит под типичный профиль жертвы телефонных аферистов: это одинокая жительница города старше 45 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко рассказал о выманивании телефонными мошенниками денег у жителя Москвы на протяжении рекордных полутора лет.

    Также правительство Москвы сообщило о звонках злоумышленников столичным пенсионерам под видом сотрудников Социального фонда.

    Кроме того, жителям столицы напомнили об опасности передачи личных данных при телефонных обращениях от лжесотрудников медицинских учреждений.

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    6 ноября 2026, 19:08 • Новости дня
    Дептранс анонсировал новую систему въезда в «Москва-Сити» и «Сколково»

    Дептранс: Въезд в «Москва-Сити» и «Сколково» станет безбарьерным с 12 декабря

    Tекст: Валерия Городецкая

    Департамент транспорта Москвы сообщил о внедрении новой системы безбарьерного въезда в зоны «Москва-Сити» и «Сколково» с использованием автоматических камер с 12 декабря.

    Тарифы на въезд останутся прежними, однако система упростится за счет отказа от шлагбаумов в пользу автоматических камер фото- и видеофиксации, сообщается в Telegram-канале дептранса.

    В ведомстве пояснили, что нововведение позволит ликвидировать заторы на въездах и выездах. В будние дни в «Москва-Сити» находится свыше 150 тыс. человек, а в «Сколково» – более 30 тыс. человек.

    Кроме того, ожидается разгрузка прилегающих дорог, включая Третье транспортное кольцо, Пресненскую набережную, Тестовскую улицу, 1-й Красногвардейский проезд, а также Минское и Можайское шоссе. В следующем году аналогичную безбарьерную систему планируется внедрить на территории строящегося инновационного района «СберСити».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе столичный департамент транспорта сообщил об изменении цен на платную парковку в городе.

    Весной в Москве внедрили обязательную верификацию документов и автоматическую регулировку скорости для курьеров.

    В марте власти решили увеличить стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 09:28 • Новости дня
    Свидетельница рассказала об обрушении перехода на Ленинградском шоссе

    Жительница с ребенком еле спаслась при обрушении перехода на Ленинградском шоссе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница Подмосковья Оксана Соловьева, едва успевшая спуститься с дочерью с пешеходного перехода на Ленинградском шоссе перед его обрушением, рассказала о первых минутах после аварии.

    Семья оказалась в нескольких шагах от пешеходного перехода на Ленинградском шоссе, когда в него врезался самосвал, передает 360.ru.

    «Мы с дочкой только вышли из перехода в Пешках и сразу услышали грохот», – рассказала Соловьева.

    Женщина вызвала экстренные службы. По словам собеседницы издания, осознание близости к месту обрушения вызвало у нее сильный испуг. Она добавила, что они успели сделать всего около десяти шагов, и последствия могли быть трагическими, задержись они в переходе на несколько минут.

    Причиной смертельной аварии на трассе М-10 «Россия» стал поднявшийся на ходу кузов самосвала. По предварительным данным, грузовик задел платформу надземного перехода, после чего сооружение рухнуло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу столичный департамент транспорта сообщил о восстановлении движения на Ленинградском шоссе.

    В пятницу Министерство транспорта отчиталось об организации объездных путей для автомобилистов.

     Подмосковный главк МВД подтвердил гибель мужчины при обрушении конструкции.

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    6 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    ФСБ: Москвич арестован за передачу данных о военной технике террористам

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве по подозрению в передаче разведданных представителям украинской террористической организации арестован гражданин России, сообщает ФСБ.

    Житель Москвы вступил в ряды организации «Легион «Свобода России»» (признана террористической и запрещена в России) и передавал противнику сведения о местоположении техники Вооруженных сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление ФСБ.

    Задержанный через интернет связался с представителем украинского военизированного объединения. В июле 2026 года мужчина заполнил анкету через Telegram-бот и по заданию куратора фотографировал и снимал на видео места стоянки колонн транспорта Минобороны и другие военные объекты.

    Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Фигурант отправлен под стражу, по месту его жительства изъяты средства связи. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае мужчина в Ярославле по собственной инициативе собирал и отправлял украинским властям секретные сведения о российских военнослужащих.

    В феврале житель Тюменской области получил 15 лет лишения свободы за передачу фотографий и видеозаписей военных объектов Москвы участникам организации «Легион «Свобода России»».

    До этого суд назначил жителю Московской области 16 лет колонии за передачу координат курского аэродрома.

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    6 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Мусор и покрышки загорелись на 400 квадратных метрах на западе Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    На открытой площадке на западе Москвы вспыхнул пожар, в результате которого загорелись автомобильные покрышки и мусор на площади порядка 400 квадратных метров.

    Возгорание произошло на открытой площадке на Рябиновой улице, передает РИА «Новости». «Происходит возгорание мусора и автомобильных покрышек на открытой площадке на Рябиновой улице», – заявил агентству представитель экстренных служб столицы.

    В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что пожар вспыхнул по адресу: Рябиновая улица, дом 53А, строение 1. В настоящее время выясняется информация о возможных пострадавших в результате происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду источник в экстренных службах города сообщил о гибели двух человек при пожаре в жилом доме Москвы.

    Во вторник в Главном управлении МЧС по городу заявили о спасении пяти человек при возгорании в одноэтажном торговом павильоне.

    В понедельник из-за пожара в здании торгового центра в Новой Москве эвакуировали порядка 150 человек.

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    7 ноября 2026, 14:52 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал похитителей пакета с 7 млн рублей

    Прокуратура: В Москве арестовали отобравших у прохожего 7 млн рублей грабителей

    Tекст: Мария Иванова

    Столичный суд отправил под стражу двух молодых людей, которые вырвали из рук прохожего на проспекте Вернадского пакет с крупной суммой денег и скрылись.

    Злоумышленники заранее узнали о наличии у потерпевшего крупной суммы наличных и подкараулили его возле одного из жилых домов на проспекте Вернадского. Они вырвали у мужчины из рук пакет, в котором находилось более 7 млн рублей, после чего скрылись с места преступления, сообщает прокуратура Москвы.

    В надзорном ведомстве уточнили, что фигурантами уголовного дела стали двое юношей 2005 и 2008 годов рождения. Им предъявлено обвинение по статье о грабеже, дальнейшее расследование взято на контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу столичная полиция зафиксировала хищение дистанционными аферистами 450 млн рублей у жительницы Москвы.

    Ранее двое молодых людей в столичном парке под угрозой оружия похитили у сверстников карнавальные маски и аксессуары на 37 тыс. рублей.

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    8 ноября 2026, 14:23 • Новости дня
    На стройке в Москве нашли второй за два дня снаряд времен войны

    На северо-западе Москвы обнаружили второй за два дня боеприпас времен войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Второй за два дня боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ на строительной площадке на северо-западе Москвы.

    «Утром в воскресенье на Новохорошевском проезде, 15, при проведении земляных работ обнаружен второй снаряд времен войны», – рассказал представитель экстренных служб столицы, передает РИА «Новости».

    По его словам, на место обнаружения опасной находки прибыли специалисты соответствующих служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Москве на строительной площадке в Новохорошевском проезде рабочие обнаружили 82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны.

    Пиротехники обезвредили 28 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны в подмосковной Коломне.

    Снаряд времен Великой Отечественной войны вывезли на утилизацию с территории военного училища на юго-востоке Москвы.

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    7 ноября 2026, 23:43 • Новости дня
    Полиция задержала сотни подростков на Китай-городе из-за распития алкоголя

    В Москве задержали сотни подростков за распитие алкоголя на Китай-городе

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичная полиция провела профилактические мероприятия на Китай-городе в Москве, в результате которых в отделение были доставлены сотни подростков, в том числе за распитие спиртного в общественных местах.

    Сотрудники правоохранительных органов провели в центре Москвы профилактические мероприятия для предупреждения и пресечения административных правонарушений. В частности, рейды были направлены на борьбу с распитием спиртного в общественных местах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

    Для выяснения обстоятельств граждан доставили в отдел МВД по Басманному району. В полиции добавили, что в отношении нарушителей закона примут соответствующие меры.

    По данным правоохранительных органов, задержаны в основном подростки, а их общее число может достигать нескольких сотен. Работа по профилактике правонарушений в центре города продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в полицейское отделение после рейда правоохранителей в один из столичных хостелов доставили более 80 мигрантов.

    Весной того же года в Москве после проверки банного комплекса задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции.

    В 2024 году в столице закрыли ночные клубы после полицейских рейдов из-за жалоб на нелегальную продажу алкоголя.

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    6 ноября 2026, 17:30 • Новости дня
    В центре Москвы столкнулись три автомобиля

    Дептранс: В центре Москвы столкнулись три автомобиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей случилось в центре Москвы, сообщил столичный департамент транспорта.

    Авария произошла на улице Сергея Макеева в районе дома 5, строение 9. В результате движение в сторону области оказалось затруднено на один километр, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

    По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают оперативные службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на западе Москвы в результате наезда легкового автомобиля на препятствие погиб ребенок.

    В августе водитель грузовика, проехавший на запрещающий сигнал светофора, спровоцировал смертельную аварию с автобусом.

    Тогда же в ДТП с грузовым автомобилем на Третьем транспортном кольце погибла девушка.

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    6 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Москвич раскаялся в передаче данных о военной технике украинским террористам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Москвы, задержанный за передачу данных военной техники запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России», признал вину и раскаялся.

    Москвич сознался на допросе, видео которого опубликовало управление ФСБ по Москве и Московской области, передает ТАСС.

    «В 2026 году, в июле, я попытался через телеграм-бот связаться с «Легионом «Свобода России». Я получил ответ, заполнил анкету, со мной связался человек. Он предложил мне произвести фото- и видеосъемки объектов, о которых я ему рассказывал раньше. Я произвел съемку. Я вину признаю, свою вину, и раскаиваюсь за все мной содеянное», – заявил задержанный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу гражданина России арестовали в Москве по подозрению в передаче разведданных представителям украинской террористической организации.

    В августе россиянина приговорили к 21 году тюрьмы за передачу данных о размещении Вооруженных сил России представителям запрещенной террористической организации «Легион «Свобода России».

    В феврале житель Тюменской области получил 15 лет лишения свободы за передачу ЛСР фотографий и видеозаписей трех военных объектов Москвы.

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    6 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве и Подмосковье

    Гидрометцентр: Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гидрометцентр предупредил об угрозе образования гололедицы в Москве и Подмосковье, в связи с чем в регионе третью ночь подряд будет действовать желтый уровень погодной опасности.

    Специальный режим, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, ввели с 21:00 пятницы до 09:00 субботы, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    Синоптики ожидают температуру воздуха в столице от минус 1 до минус 3 градусов, по области – от минус 1 до минус 6 градусов. На фоне облачности прогнозируется небольшой снег и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

    Предстоящая ночь может стать самой холодной в Москве с начала осени. Пока этот статус принадлежит ночи на 1 ноября, когда температура на метеостанции ВДНХ опустилась до 0,8 градуса ниже нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и гололедицу в Москве в предстоящие выходные.

    В четверг Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе.

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    7 ноября 2026, 12:29 • Новости дня
    Ученые зафиксировали на Солнце более 30 взрывов за двое суток

    ИКИ РАН: На Солнце произошло более 30 взрывов за неполные двое суток

    Tекст: Мария Иванова

    В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    На Солнце наблюдается стремительный рост вспышечной активности, за неполные двое суток было зарегистрировано более 30 взрывов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Накануне космические средства слежения зафиксировали 18 вспышек класса C и выше, а за первые 12 часов субботы к ним добавилось еще 17 событий.

    В ИКИ РАН отметили, что общее число вспышек может достигнуть 40 или 50 к концу дня. Рост числа взрывов начался в середине недели: в понедельник и вторник вспышек не было, а в среду и четверг произошло по три события, включая крупную вспышку уровня M3.6.

    Главным источником активности стала крупная группа солнечных пятен, расположенная почти в центре видимого диска звезды. Энергия из глубины Солнца активно сжигается в непрерывных взрывах средней силы. Ученые пояснили, что для Земли такой режим более благоприятен, чем накопление энергии для редких и сильных вспышек, однако из-за расположения пятен напротив планеты риск сохраняется.

    Ученые напомнили, что рост активности происходит на фоне возмущенной магнитосферы Земли, которая попала в зону действия крупной корональной дыры. Дополнительные удары от мощных вспышек могут вызвать бурные реакции вплоть до магнитных бурь самого высокого уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу индекс вспышечной активности на Солнце увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.

    В четверг вечером ученые зафиксировали на звезде самую сильную за четыре недели вспышку класса М.

    В понедельник слабая вспышка класса С прервала четырехдневный период отсутствия вспышечной активности.

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    6 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Умер бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон

    Бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон умер в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве после продолжительной болезни скончался бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон (Удовенко).

    О смерти схимитрополита Платона сообщает Крымская митрополия в Max. Отмечается, что информация о дате, времени и месте отпевания новопреставленного владыки будет сообщена дополнительно.

    В декабре 2012 года решением Синода Украинской православной церкви митрополит Платон был назначен управляющим новообразованной Феодосийской епархией с титулом «Феодосийский и Керченский». В июне 2022 года Священный синод постановил принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви.

    Решением Священного синода владыка Платон был освобожден от управления Феодосийской епархией с выражением благодарности за понесенные многолетние архипастырские труды и почислен на покой 25 июля 2024 года.

    В клиническом центре имени И.М. Сеченова в Москве 23 июля 2026 года митрополит Платон был пострижен в великую схиму с наречением имени в честь мученика Платона Анкирского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Русской православной церкви сообщили о гибели клирика Ставропольской епархии иерея Александра Соловьева при ударе украинского беспилотника.

    В августе патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования из-за ранения митрополита Горловского и Славянского Митрофана при ударе ВСУ по собору в Горловке.

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    6 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    МИД пригласил директора УНП ООН в Москву

    МИД пригласил директора УНП ООН Монику Джуму посетить Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский пригласил исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) Монику Джуму посетить Москву.

    Встреча дипломатов прошла в Вене на полях специальной сессии конференции сторон конвенции ООН против коррупции, сообщает МИД России. Любинский и Джума обсудили борьбу с незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и коррупцией. Отдельное внимание участники уделили финансовой и кадровой ситуации в ООН и проектному сотрудничеству с Москвой.

    Замминистра подтвердил поддержку работы УНП ООН, в том числе за счет ежегодного добровольного взноса в фонд управления. С 2025 года вклад России увеличен до 3 млн долларов.

    Мероприятия в рамках сессии проходили в Вене с 2 по 6 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил о намерении России добиваться восстановления авторитета ООН.

    Ранее Дмитрий Любинский обвинил западные страны в попытках узурпировать повестку дня ОБСЕ. До этого он рассказал о негласных контактах с европейцами в ОБСЕ.

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    7 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    В Москве на проспекте Буденного грузовик спровоцировал ДТП с трамваем

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве на проспекте Буденного произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и самосвала, который, как выяснилось, был перегружен щебнем на 15 т.

    Движение трамваев № 12 и 36 на проспекте Буденного в столице было кратковременно задержано из-за аварии с участием грузовика и трамвая, сообщает департамент транспорта Москвы.

    Отмечается, что водитель самосвала грубо нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу трамваю № 36 во время маневра. При этом грузовик перевозил щебень с превышением максимально разрешенной массы на 15 т. Московский метрополитен уже обратился в ГИБДД для проверки этой информации.

    Движение трамваев было оперативно восстановлено в течение 20 минут. Дептранс Москвы призвал водителей быть предельно внимательными вблизи трамвайных путей и соблюдать правила дорожного движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Ломоносовском проспекте курьер на электровелосипеде столкнулся с трамваем.

    В марте на северо-западе Москвы число пострадавших при ДТП с двумя трамваями достигло 22 человек. Причиной столкновения двух трамваев признали сбой системы управления.

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