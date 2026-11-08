МВД Польши: Среди погибших и раненых при стрельбе в Кракове есть граждане России

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнила Галецкая, среди жертв и раненых вчерашнего теракта на Главной площади Кракова числятся граждане пяти стран: России, Великобритании, Австрии, Германии и Португалии, передает ТАСС.

В польском ведомстве отметили, что личные данные этих людей, а также информация о состоянии пострадавших пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Польши Дональд Туск объявил двухдневный национальный траур после стрельбы в центре Кракова.

Посольство России в Польше подтвердило информацию о ранении российской гражданки в результате стрельбы на Главной рыночной площади в Кракове.

В субботу Туск назвал терактом стрельбу в центре Кракова.