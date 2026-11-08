В Индии спасли похищенного для жертвоприношения младенца

Tекст: Дарья Григоренко

Двухмесячный младенец был найден после четырехдневных поисков, передают «Вести» со ссылкой на газету The Times of India.

Ребенок пропал из деревни в штате Уттар-Прадеш. Неизвестные проникли в дом и похитили мальчика, пока его семья спала. Следователи опросили десятки местных жителей и отсмотрели более тысячи записей с камер видеонаблюдения, на одной из которых заметили женщину с младенцем.

Трое подозреваемых были задержаны на автовокзале в Дели. Следствие выяснило, что злоумышленники похитили ребенка ради оккультного ритуала и планировали принести его в жертву, чтобы духи помогли им найти пропавших родственников и прекратить череду несчастий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в индийском штате Одиша на свет появился младенец с двумя головами.