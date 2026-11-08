Пожар на складе масел и полимеров в Ростове-на-Дону полностью потушен

Tекст: Дарья Григоренко

«Пожар на складах ликвидирован сегодня в 12:38 мск», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сотрудники МЧС России локализовали пожар на складе полимерных материалов и масел в Ростове-на-Дону на площади 8 тыс. кв. метров.

В тот же день в Ростове-на-Дону загорелся склад для хранения масел и полимерных материалов.

В прошлом месяце сотрудники МЧС справились с открытым горением на территории складов пластиковых изделий в Ростовской области.