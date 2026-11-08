Президент Сомали направил войска к зданию Верховного суда

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отстраненный президентом председатель Верховного суда Сомали Баше Юсуф Ахмед заявил об угрозе своей безопасности и потребовал вывести военнослужащих из района расположения суда, передает ТАСС со ссылкой на портал Hiiraan Online.

«Я защищаю не свою должность, я защищаю закон. Президент должен вывести 300 солдат, которых он разместил вокруг Верховного суда», – заявил Ахмед.

Ранее Мохамуд объявил об увольнении Ахмеда и назначении на его место Ибрагима Идле Сулеймана. Суд признал это решение недействительным, а также постановил, что конституционные поправки об увеличении сроков полномочий президента не распространяются на действующее руководство страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Верховный суд Сомали признал незаконным продление полномочий президента Хасана Шейха Мохамуда.

Ранее Хасан Шейх Мохамуд отменил поездку на саммит в Москву из-за внутриполитических разногласий.