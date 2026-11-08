В Донецке полностью восстановили подачу электричества

Мэр Кулемзин сообщил о полном восстановлении электроснабжения в Донецке

Tекст: Дарья Григоренко

Подача электричества возобновлена во всех районах города, написал Кулемзин в Max.

«По информации «Донецкэнерго» филиал АО «Юго-западная ЭСК», после проведения работ по подключению к электричеству в Ворошиловском, Калининском, Кировском, Пролетарском, Киевском, Куйбышевском, Ленинском и Петровском районах запитаны все трансформаторные подстанции», – сообщил мэр.

Ранее Министерство угля и энергетики Донецкой народной республики сообщило о частичном возобновлении подачи электричества в южных районах региона, пострадавших от ударов украинских беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил об отключении электроснабжения у более 27 тыс. абонентов в двух районах города.

В среду почти 26 тыс. абонентов в Петровском районе остались без электроэнергии.

Во вторник Кулемзин заявил о частичном отключении электричества почти у 140 тыс. абонентов во всех районах Донецка.