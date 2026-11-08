На стройке в Москве нашли второй за два дня снаряд времен войны

«Утром в воскресенье на Новохорошевском проезде, 15, при проведении земляных работ обнаружен второй снаряд времен войны», – рассказал представитель экстренных служб столицы, передает РИА «Новости».
По его словам, на место обнаружения опасной находки прибыли специалисты соответствующих служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Москве на строительной площадке в Новохорошевском проезде рабочие обнаружили 82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны.
Пиротехники обезвредили 28 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны в подмосковной Коломне.
Снаряд времен Великой Отечественной войны вывезли на утилизацию с территории военного училища на юго-востоке Москвы.