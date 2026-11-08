При детонации боеприпаса в Белгородской области повреждены десять жилых домов

Tекст: Дарья Григоренко

«В Шебекино в результате детонации боеприпаса повреждены 10 мкд, социальный объект, частный дом, коммерческий объект, линия электропередачи и объект инфраструктуры», – сообщил оперативный штаб Белгородской области в канале в Max.

Кроме того, в ходе атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекинском округе загорелись грузовой автомобиль и кровля административного здания инфраструктурного объекта, пожар ликвидировали. Повреждены пять частных домов и оборудование предприятия.

В Грайворонском округе зафиксированы повреждения инфраструктурного объекта и частного дома. В Валуйском округе пострадали остекление частного дома и линия электропередачи, а в Ракитянском – два частных дома и грузовик. Атака дрона в Борисовском округе привела к повреждению легкового автомобиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу балконы жилого дома загорелись в результате атаки дрона ВСУ в Белгороде.

В пятницу мужчина получил ранения при детонации украинского дрона в Грайвороне.

В тот же день беспилотник атаковал автомобиль в Шебекинском округе.