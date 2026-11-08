Денежные активы Samsung превысили 149 млрд долларов

Yonhap: Денежные активы Samsung первыми в Южной Корее достигли 149 млрд долларов

Tекст: Игорь Иножарский

Samsung Electronics на фоне суперцикла полупроводников для искусственного интеллекта готовится стать первой компанией в Южной Корее, чьи денежные активы превысят 149 млрд долларов, пишет Yonhap.

Денежные средства и их эквиваленты корпорации по итогам третьего квартала выросли на 18,5 млрд долларов и достигли 160,1 млрд долларов. Это почти в два раза превышает показатели конца третьего квартала 2025 года, когда активы составляли 80,8 млрд долларов. Совокупные активы компании к концу сентября достигли 590 млрд долларов.

Текущих денежных запасов Samsung достаточно для финансирования выплат акционерам, на которые в 2026 году планируется направить от 67,1 млрд до 82 млрд долларов. Инвестиции в инфраструктуру и исследования в этом году достигнут исторического максимума в 74,5 млрд долларов.

В компании ожидают сохранения высокого спроса на полупроводники в следующем году на фоне дефицита памяти и постоянных инвестиций в искусственный интеллект. Новую политику выплат акционерам планируется объявить на заседании совета директоров в январе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце чистая прибыль Samsung Electronics выросла более чем в шесть раз благодаря рекордному спросу на чипы памяти для искусственного интеллекта. Компания заявила о намерении сократить время разработки новых полупроводниковых материалов с помощью ИИ. Южнокорейская корпорация анонсировала начало продаж первых беспроводных наушников открытого типа.