Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам

Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею

SIHF: Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

Tекст: Дмитрий Зубарев

Команда Норвегии в результате этих изменений перейдет в группу А первого дивизиона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

«Согласно процедуре реализации, Россия, не участвовавшая в предыдущих розыгрышах, займет 10-е место в рейтинге молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года, заменив Норвегию в расписании игр», – заявили в пресс-службе федерации.

В организации уточнили, что по новому расписанию молодежная сборная Швейцарии встретится с российскими хоккеистами 27 декабря 2026 года.

В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, однако федерации хоккея Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование этим вердиктом. Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил об отказе выдавать визы российским спортсменам для участия в турнире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея сообщила об отсутствии окончательного решения по вопросу возвращения российских сборных к участию в международных соревнованиях.

В четверг Спортивный арбитражный суд счел недоказанными правовые основания для отстранения команд от международных турниров.

В среду в IIHF заявили о значительной недооценке трудностей из-за возвращения российских хоккеистов.