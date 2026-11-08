Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам

Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе «Миннесоты» отличился Блейк Коулман (1-я минута), а также дубль оформил российский нападающий Максим Шабанов (3, 47). У «Тампы» дважды отличился Джейк Гюнцель (37, 54), шайбу забросил Шарль-Эдуар Д'Астус (57), а победу в овертайме команде принес российский форвард Никита Кучеров (64), передает РИА «Новости».
Кучеров также записал на свой счет голевую передачу и был признан первой звездой встречи. Оформивший дубль Шабанов стал третьей звездой матча.
«Миннесота» прервала победную серию в чемпионате, которая составляла три матча, и располагается на первом месте в Центральном дивизионе, имея в своем активе 28 очков. «Тампа» (24) выиграла третий матч кряду и идет на третьей строчке в Атлантическом дивизионе.
В других матчах дня «Каролина Харрикейнз» на своем льду обыграла «Чикаго Блэкхокс» со счетом 9:2. В составе победителей дубль оформил Андрей Свечников, а также гол с передачей на свой счет записал россиянин Александр Никишин, который провел свой первый матч в сезоне. «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде при помощи гола Павла Дорофеева обыграл «Сиэтл Кракен» со счетом 4:3.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд».
Также нападающий «Тампы» вышел на вторую строчку по набранным очкам в плей-офф НХЛ среди российских игроков.
Кроме того, хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграли на своем льду «Виннипег Джетс».