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    8 ноября 2026, 14:09 • Новости дня

    Воспитательницы детского сада в Израиле сотни раз истязали младенцев

    Прокуратура: В Израиле выявили 400 эпизодов издевательств над младенцами в саду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Израиля подала обвинительное заключение против заведующей и двух воспитательниц частного детского сада в Ариэле за более чем 400 эпизодов насилия над детьми до трех лет.

    Израильская прокуратура выявила многочисленные эпизоды издевательств над 17 младенцами в одном из частных детских садов, передает РИА «Новости».

    «Прокуратура подала в суд обвинительное заключение против директора частного детского сада «Лучик» в Ариэле Натальи Кислевской (37 лет) и двух воспитательниц детского сада – Дарины Халупы (37 лет) и Анны Пегальской (40 лет), в котором фигурируют более 400 случаев жестокого обращения и насилия, совершенных ими в отношении 17 младенцев и детей ясельного возраста (от шести месяцев до трех лет), посещающих детский сад», – говорится в сообщении государственной прокуратуры страны.

    Согласно документу, в качестве наказания обвиняемые систематически перекрывали детям дыхательные пути руками, тканью или бумагой. Младенцев связывали, укладывали на живот без возможности пошевелиться и принудительно кормили в таком положении. Также малышей надолго запирали одних в темном помещении.

    Прокуратура попросила суд арестовать фигуранток до окончания судебного разбирательства и установила запрет на публикацию любых данных, которые позволили бы идентифицировать пострадавших детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывшую воспитательницу детского сада в Свердловской области приговорили к условному сроку за жестокое обращение с двухлетними близнецами.

    Ранее в Казахстане начали досудебное расследование после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг.

    Также фигурантов дела о жестоком обращении с воспитанниками дошкольного учреждения в Сочи отправили под стражу минимум до конца сентября.

    6 ноября 2026, 02:11 • Новости дня
    Айзенкот получил большинство рекомендаций в парламенте на пост премьера Израиля
    Айзенкот получил большинство рекомендаций в парламенте на пост премьера Израиля
    @ Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер израильской оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета в качестве кандидата на должность премьер-министра страны, сообщает президентская канцелярия.

    Кандидатуру политика в ходе консультаций поддержали 67 из 120 парламентариев нового созыва, передает ТАСС.

    В пользу Айзенкота на встречах с президентом Ицхаком Герцогом высказались все партии объединенной оппозиции и обе арабские политические силы. За кандидатуру нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху выступили 46 представителей ультраправых и религиозных партий, еще семь человек воздержались от рекомендаций.

    Теперь глава государства должен поручить формирование кабинета министров одному из претендентов. Для создания устойчивой правящей коалиции кандидату потребуется заручиться поддержкой как минимум 61 депутата, однако пока ни один из блоков не обладает прочным большинством.

    Первому претенденту предоставят 28 дней на формирование правительства с возможностью продления срока на две недели. В случае неудачи право перейдет к другому парламентарию, а при повторном провале через 90 дней будут назначены новые выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты выборов в парламент.

    Во вторник председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман призвал к созданию стабильного правительства без участия арабских партий.

    Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с просьбой не формировать коалицию с арабскими объединениями.

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    6 ноября 2026, 20:15 • Новости дня
    Дети в США получили на Хэллоуин конфеты с психоделиками

    Newsweek: В США 15 детей получили на Хэллоуин конфеты с психоделиками

    Дети в США получили на Хэллоуин конфеты с психоделиками
    @ MAGO/Karina Hessland/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время празднования Хэллоуина в американском Сан-Диего 15 детей получили наборы жевательных конфет с содержанием псилоцибина, сообщил журнал Newsweek.

    В ходе традиционного сбора сладостей 31 октября в одном из домов Сан-Диего детям в возрасте от года до шести лет раздали пакеты с жевательными конфетами, пишет ТАСС со ссылкой на Newsweek.

    Сопровождавшие детей родители обратили внимание на необычную упаковку и заподозрили наличие запрещенных веществ в сладостях. Они обратились в полицию, и последующий анализ подтвердил присутствие псилоцибина в составе конфет. Информации о том, успел ли кто-то из детей попробовать угощение, нет.

    Полиция задержала двоих подозреваемых мужчин. В их доме правоохранительные органы обнаружили наркотики, упаковочные материалы, а также винтовку, патроны и пистолет. Расследование инцидента продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США 76 человек погибли от огнестрельных ранений во время массовых празднований Хеллоуина.

    В воскресенье в собранных детьми во время Хеллоуина конфетах в Германии обнаружили опасные посторонние предметы.

    В субботу девочка попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина в Иваново.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей

    Эксперт Шаповалова предложила заменить пиццу в школах блюдами народов России

    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В кухнях народов России достаточно блюд, способных заменить пиццу и наггетсы в школьных столовых, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель федеральных проектов «Гастрономическая карта России» и «Дом российской кухни» Екатерина Шаповалова. Среди альтернатив она называет блины с начинками, национальные пироги, котлеты и тефтели, которые можно подавать в удобном для перекуса формате. По мнению эксперта, школьное меню должно знакомить детей с отечественной кухней.

    «Я не считаю правильно приготовленную пиццу вредной едой. Тем не менее, на мой взгляд, воспитывать любовь к Италии и США через еду в российских школах странно. Я убеждена, что пиццу, наггетсы и другие блюда иностранной кухни нужно убрать из школьного питания в первую очередь – в школах и студенческих столовых должна быть русская кухня и кухня народов России. Это признак идеологического здоровья и нормальности системы образования государства», – говорит Шаповалова.

    Эксперт обращает внимание на противоречие: в школах проводят уроки мужества и воспитывают патриотизм, а на перемене дети видят в столовых блюда любых кухонь мира, кроме русской. По ее мнению, государственные учебные заведения должны быть площадками для продвижения российского продукта и российской кухни.

    «Русская кухня и кухня народов России представляют собой особую культуру питания, основанную на натуральных продуктах, чистых вкусах и исключительном качестве. Нужно менять систему и соответствующие федеральные законы. Обязательность русской кухни и кухни народов России в меню необходимо зафиксировать как критерий отбора операторов питания столовых», – подчеркивает собеседница.

    По мнению эксперта, речь идет о проблеме более глубокой, чем польза или вред отдельных блюд: «Воспитание патриотизма должно начинаться в том числе со школьной столовой, которой в этой работе следует отвести одну из ключевых ролей».

    Эксперт отмечает, что в кухнях народов России много блюд, которые могут заменить пиццу и нагетсы, и такие примеры уже есть. «У нас море блюд, начиная от привычных с детства котлет и биточков с картофельным пюре и заканчивая тонкими блинчиками с разными начинками. Если кажется, что пюре с тефтелями не подходит для перекуса, то на самом деле все зависит от подачи. Пюре с маленькими тефтелями или биточками в удобном широком стакане, как говорила моя бабушка, милое дело. Наши пироги отличаются тончайшим тестом и обилием начинки, будь то калитки, шаньги, курник, чепалгаш, хингалш или чуду», – рассказывает эксперт.

    Положительный опыт в регионах уже есть, добавляет она. В Мурманской области в школах экспериментально вводили тефтели из оленины. А на Северном Кавказе этот вопрос подняли давно, и в Северной Осетии осетинские пироги из тончайшего теста и с щедрыми начинками уже включены в школьное меню.

    «У нас в Доме российской кухни на ВДНХ собрано больше 500 блюд русской кухни и кухни народов России. Мы каждый день кормим детей, которые приходят с родителями. Представление о том, что дети едят только иностранный фастфуд, является навязанным стереотипом», – заключила Шаповалова.

    Ранее советник президента России Елена Ямпольская заявила, что пицце не место в школьных столовых и буфетах, поскольку такая еда не приносит пользы детям. По ее словам, одно дело, когда ребенок лакомится пиццей с разрешения родителей, и совсем другое, когда ее продают в школе. Ямпольская предложила уделить больше внимания блюдам русской кухни, оговорившись, что и кулебяка должна быть полезной.

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    7 ноября 2026, 23:02 • Новости дня
    Президент Израиля поручил Айзенкоту формирование правительства

    Президент Израиля поручил оппозиционеру Айзенкоту сформировать правительство

    Президент Израиля поручил Айзенкоту формирование правительства
    @ Tomer Neuberg/IMAGO//Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Израиля Ицхак Герцог официально объявил о намерении поручить формирование нового кабинета министров лидеру объединенной оппозиции Гади Айзенкоту.

    Лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот, выступивший главным соперником премьер-министра Биньямина Нетаньяху на недавних парламентских выборах, займется формированием нового израильского правительства, передает РИА «Новости».

    В канцелярии главы государства сообщили, что Ицхак Герцог уже официально уведомил руководителя объединенной оппозиции о решении поручить эту задачу именно ему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидер оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета на должность премьер-министра Израиля.

    Во вторник Биньямин Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с призывом не создавать коалицию с арабскими партиями.

    В прошлом месяце приближенные премьер-министра продвигали план создания правительства национального единства с лидером партии «Яшар».

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    5 ноября 2026, 16:06 • Новости дня
    Постпред Израиля при ООН возложил на США ответственность за атаку на Иран

    Постпред Израиля при ООН Данон возложил на США ответственность за атаку на Иран

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что решение нанести удар по Ирану принимал исключительно Вашингтон, а израильская сторона лишь поддержала этот шаг.

    Израиль не имеет отношения к росту цен на топливо в США в свете противостояния с Ираном и блокады в Ормузском проливе, подчеркнул дипломат. «Мы знаем, что решение атаковать Иран было принято США, это было не наше решение», – заявил Данон, которого цитирует ТАСС.

    По его словам, израильская сторона поддержала действия Вашингтона, посчитав их верными. Дипломат добавил, что со стороны Тегерана продолжают звучать угрозы в адрес американских целей, посольств и личного состава на Ближнем Востоке, поэтому винить во всем Израиль неправильно.

    Комментируя вероятность заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на фоне недовольства американцев затянувшимся противостоянием, Данон указал, что решение данных вопросов остается прерогативой президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп назвал военный конфликт с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на выборах.

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 4% в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США.

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    7 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Житель Приморья стал фигурантом дела о многолетнем насилии над дочерью

    СК: Житель Приморского края заподозрен в насилии над 13-летней дочерью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении жителя города Партизанска по подозрению в насилии над 13-летней дочерью.

    «Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Партизанска, который подозревается в совершении преступлений в отношении своей 13-летней дочери. По версии следствия, с 2017 по 2025 год фигурант, используя беспомощное состояние ребенка, совершал в отношении него насилие», – заявили в региональном управлении Следственного комитета ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что в настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Пострадавшей девочке оказывают психологическую помощь.

    Ранее в управлении МВД по Приморскому краю сообщали о задержании мужчины. По данным ведомства, он уже был судим за имущественное преступление и незаконное культивирование наркосодержащих растений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Воронежский областной суд заключил под стражу 14-летнего подростка по обвинению в насильственных действиях в отношении детей.

    Ранее в Казахстане начали досудебное расследование после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг.

    Также Ломоносовский суд Архангельска приговорил к 15 годам колонии особого режима мужчину за вторичное преступление против половой неприкосновенности ребенка.

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    7 ноября 2026, 12:43 • Новости дня
    Берлинские левые потребовали от депутата сдать мандат из-за позиции по Израилю

    Spiegel: Депутата в Берлине призвали сдать мандат из-за позиции по Израилю

    Tекст: Мария Иванова

    Руководство берлинского отделения партии «Левые» потребовало от депутата Ванессы Эмде отказаться от полномочий из-за ее антиизраильской позиции, поставившей под угрозу формирование правящей коалиции.

    Скандал вокруг Эмде, получившей прямой мандат в округе Нойкельн, парализовал финал переговоров о создании столичного правительства между «Левыми», «Зелеными» и Социал-демократической партией Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    Депутат отказалась подписывать обязательную часть будущего коалиционного соглашения с декларацией о защите еврейского населения Берлина и признании права Израиля на существование. Политик также поучаствовала в акции протеста против руководства партии и солидаризировалась с радикальными пропалестинскими активистами.

    «Мы больше ей не доверяем. Мандат – это не личная фирма», – заявили в берлинском правлении партии.

    Руководство дало Эмде одну неделю на удаление антиизраильских публикаций в социальных сетях и принесение извинений. В противном случае политика ожидает принудительное исключение из фракции в Палате депутатов Берлина.

    По итогам прошедших выборов партия «Левые» заняла первое место с 25,7% голосов и претендует на пост бургомистра в рамках коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Левая партия, «Зеленые» и Социал-демократическая партия Германии завершили предварительные консультации по формированию правительственной коалиции в палате депутатов Берлина.

    Социал-демократическая партия Германии и партия «Зеленые» временно отказались от переговоров с Левой партией о формировании правительства Берлина.

    В сентябре канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил социал-демократам «адом» в случае формирования правящей коалиции с Левой партией.

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    6 ноября 2026, 15:31 • Новости дня
    В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Сармановском районе Татарстана автомобиль Lada Xray выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, в результате чего погибли водитель и три пассажира легковой машины, в том числе младенец.

    В Сармановском районе Татарстана 45-летняя женщина за рулем Lada Xray выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с грузовиком Volvo, сообщает Госавтоинспекция региона.

    В результате аварии водитель легкового автомобиля и три пассажира 2004, 2007 и 2026 годов рождения скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью. Еще одна девушка-пассажир выжила и была госпитализирована.

    Трагедия произошла на 30-м км автодороги Набережные Челны – Сарманово. Для выяснения обстоятельств автокатастрофы на место выехал прокурор Сармановского района Алексей Панишев, добавили в прокуратуре Татарстана. Ведомство взяло ход процессуальной проверки на контроль.

    До этого в республике в аварии погибли водитель и трехмесячный ребенок. В августе в Татарстане в ДТП погибли женщина и двое детей.


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    5 ноября 2026, 15:17 • Новости дня
    Ямпольская выступила против продажи пиццы в школьных буфетах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пицца не должна присутствовать в меню российских школьных столовых, поскольку является неполезной для детей едой, заявила советник президента Елена Ямпольская.

    «Пицца – точно не та пища, которая должна присутствовать в образовательных учреждениях, потому что она не полезна для ребенка. Одно дело, когда ребенок лакомится ей с разрешения родителей или что-то отмечает, совсем другое – присутствие такого в школьном буфете», – приводит слова Ямпольской РИА «Новости».

    Советник президента отметила, что государственные образовательные учреждения должны разделять политику страны по возвращению к отечественным традициям, в том числе в питании. Ямпольская предложила дать детям возможность пробовать блюда русской кухни, например кулебяку.

    Кроме того, Ямпольская подчеркнула, что создание школьных учебников является огромной ответственностью, и они не должны служить средством заработка. Приобретение единых пособий не должно быть обременительным для школ, так как книги выдаются учащимся исключительно бесплатно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг советник президента Елена Ямпольская сообщила о появлении материала об отечественной разведке в новых учебниках по русскому языку для старшеклассников.

    На прошлой неделе Ямпольская призвала сделать процесс проведения школьных олимпиад прозрачным по аналогии с Единым государственным экзаменом.

    В прошлом месяце советник президента рассказала о включении рассказа китайского писателя Лу Синя в единые учебники по литературе.

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    6 ноября 2026, 20:09 • Новости дня
    Израиль обстрелял поселки в сирийской провинции Эль-Кунейтра

    Al-Ikhbariya: Израиль обстрелял три поселка в сирийской провинции Эль-Кунейтра

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские военные открыли артиллерийский огонь по трем поселкам на юге Сирии в провинции Эль-Кунейтра, сообщил сирийский телеканал Al-Ikhbariya.

    Под обстрел попали поселки Айн-Зейван, Телль-Ахмар, Эс-Самдания и прилегающие сельскохозяйственные угодья. Среди местных жителей есть пострадавшие, нанесен материальный урон, передает ТАСС со ссылкой на Al-Ikhbariya.

    Ранее израильские военные ввели строгие ограничения на передвижение населения в Бир-Аджеме, Брейге и Хан-Арнабе, где проводят обыски в домах для поиска членов экстремистских группировок.

    Кроме того, в западной части провинции Дераа установлены дополнительные блокпосты, а подразделения израильской армии зачищают поселок Маария. По данным телеканала, в октябре зафиксировано свыше 200 нарушений со стороны Израиля в южных провинциях Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Армия обороны Израиля нанесла удары из танковых орудий по населенным пунктам в провинции Дераа на юге Сирии.

    В начале октября израильские военнослужащие при поддержке танков открыли беспорядочный огонь в направлении жилых кварталов поселения Сайда-эль-Ханут в сирийской провинции Кунейтра.

    В прошлом году израильские военные ударили авиацией и артиллерией по населенному пункту Бейт-Джан в провинции Дамаск.

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    5 ноября 2026, 14:39 • Новости дня
    Кравцов назвал обучение чтению и письму частью программы в детсадах

    Минпросвещения включило обучение чтению и письму в программу для детских садов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в единую программу воспитания для детских садов вошли обучение основам чтения и письма, а также развитие через игры и народные сказки.

    Министерство разработало единые программы воспитания, обучения и развития в детских садах, передает РИА «Новости».

    «У нас по программе предусмотрены, в том числе и азы чтения, чистописания, поэтому все эти элементы подготовки к школе есть в нашей программе, но также есть и вопросы, связанные с развитием ребенка, в том числе через игру, через чтение наших народных сказок», – заявил Кравцов в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live».

    Министр отметил, что Минпросвещения планирует оснастить дошкольные учреждения российскими игрушками, в том числе победителями конкурса «Родная игрушка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о внедрении рабочих программ воспитания во всех российских школах.

    Также президент Владимир Путин отметил важность всероссийского конкурса «Родная игрушка» для знакомства детей с культурным наследием страны.

    Кроме того, Минпросвещения объявило о создании единых федеральных программ воспитания и обучения для детских садов.

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    6 ноября 2026, 07:10 • Новости дня
    Две 12-летние девочки пропали в Красноярске

    МВД: В Красноярске пропали без вести две 12-летние девочки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две 12-летние девочки не вернулись домой в Ленинском районе Красноярска, к их поискам приступили сотрудники полиции и волонтеры.

    Две 12-летние девочки накануне днем не вернулись домой в Ленинском районе Красноярска, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Красноярскому краю.

    В ведомстве сообщили, что в настоящее время розыском детей занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

    По данным красноярской организации «Поиск пропавших детей», школьницы были одеты в черные куртки и светло-серые штаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Красноярском крае водолазы приступили к обследованию реки Сереж после исчезновения двух рыбаков.

    Спасатели начали поиски пропавших на катере мужчин на Красноярском водохранилище.

    Также в красноярском природном парке «Ергаки» обнаружили тело пропавшего туриста.

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    7 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    В МВД раскрыли схему вербовки подростков спецслужбами в онлайн-играх

    МВД: Вербовка подростков в онлайн-играх начинается с мелких просьб

    Tекст: Мария Иванова

    Начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД Филипп Немов заявил, что вербовка подростков иностранными спецслужбами в онлайн-играх начинается с мелких просьб.

    «Если мы говорим про вербовку непосредственно в играх, она начинается с малого: «Посмотри, пожалуйста, горят ли окна у моего друга», «А на какой машине он едет», «А забери, пожалуйста, у моего друга, передай мне» и т. д. Вот это уже элементы вербовочной работы, в том числе и специальных служб», – сказал Немов.

    По его словам, злоумышленники находят жертв благодаря играм, изначально нацеленным на коммуникацию. В процессе общения вербовщик постепенно становится для подростка виртуальным знакомым или другом, сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, представитель МВД подчеркнул, что использование сервисов «пробива» персональных данных в коммерческих целях является преступлением. Он напомнил об уголовной ответственности за незаконное распространение информации, которую злоумышленники покупают у хакеров и продают вражеским кол-центрам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в МВД сообщили об использовании злоумышленниками чат-ботов знакомств для вербовки подростков.

    В прошлом месяце ведомство зафиксировало увеличение количества вовлеченных в совершение киберпреступлений несовершеннолетних на 30%.

    Правоохранительные органы предупредили о применении мошенниками многоступенчатых схем для обмана детей.

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    8 ноября 2026, 06:01 • Новости дня
    Суды отказались от негласного приоритета матерей в спорах о детях

    Депутат Госдумы Голубева заявила об отмене приоритета матери в спорах о детях

    Tекст: Денис Тельманов

    Суды при определении опеки над детьми начали оценивать дела индивидуально и отказались от негласного приоритета матери, сообщила член комитета Госдумы по защите семьи Дарья Голубева.

    Отказ от автоматического преимущества женщины при определении места жительства ребенка закреплен в постановлении пленума Верховного суда России, передает ТАСС.

    «В российской судебной практике долгое время существовал негласный приоритет матери в спорах о детях, особенно если речь шла о малышах дошкольного возраста. Однако постановление пленума Верховного суда РФ № 10 жестко фиксирует: само по себе преимущество матери в уходе за младенцем не является для суда догмой», – заявила Голубева.

    Она пояснила, что ребенка оставят с отцом, если он докажет большую вовлеченность в воспитание и наличие лучших жилищных условий.

    Мать может лишиться опеки в случае асоциального образа жизни или отсутствия дохода без уважительных причин. В такой ситуации закон симметричен, и алименты придется платить женщине.

    Главным критерием для суда остаются интересы ребенка. Инстанции обязаны учитывать его привязанность к каждому из родителей, возраст, а также нравственные качества и материальное положение бывших супругов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров сообщил о праве судов отказать мужчине в разводе при беременности супруги или наличии ребенка младше одного года.

    В январе правительство утвердило план по введению обязательной досудебной медиации для разрешения семейных споров.

    В прошлом году Пленум Верховного суда России признал рождение ребенка смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

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    8 ноября 2026, 06:47 • Новости дня
    Психолог назвал тотальный запрет соцсетей для подростков бессмысленным

    Психолог Слободчиков назвал бессмысленным запрет соцсетей для детей

    Tекст: Денис Тельманов

    Тотальный запрет социальных сетей для подростков бессмыслен, так как цифровая среда стала для них естественным пространством общения, заявил профессор, доктор психологических наук Илья Слободчиков.

    «Сама история попытки запретить соцсети для детей абсолютно бессмысленна, она ничего не даст. По той простой причине, что детки наши умненькие эти запреты с большим удовольствием обойдут. Подростковый возраст – это период, когда необходимо общаться в огромных объемах, и цифровая среда стала для них естественным пространством для этой коммуникации», – рассказал Слободчиков РИА «Новости».

    Эксперт пояснил, что введение запретов не решит проблему дефицита живого общения.

    Слободчиков добавил, что ограничивать контент соцсетей нужно с точки зрения повышения его качества. Любые запреты останутся бесполезными до появления реальной и интересной для молодежи альтернативы, заключил профессор.

    В последнее время планы ограничить влияние соцсетей на детей озвучили в Великобритании, Греции, Дании, Испании и Южной Корее, а в Турции запрет на использование соцсетей лицами младше 15 лет уже вступил в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце парламент Греции одобрил запрет доступа к социальным сетям детям до 15 лет.

    В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила полностью запретить пользоваться социальными сетями детям младше 13 лет.

    Летом французские парламентарии окончательно одобрили закон об ограничении доступа к соцсетям для несовершеннолетних.

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