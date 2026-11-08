  • Новость часаПолитолог: Теракт в Кракове – следствие информационной политики Польши
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    Россия может стать газовой опорой для Ирана
    МИД заявил об исчерпании Евросоюзом рычагов давления на Россию
    Рютте пообещал напиться до потери сознания после завершения конфликта на Украине
    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею
    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы
    Стрельба в центре Кракова обострила политический раскол в Польше
    В Киеве и Днепропетровске ввели экстренные отключения света
    Алиев назвал победу в войне в Карабахе символом справедливости
    Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля
    8 ноября 2026, 13:53 • Новости дня

    Стрельба в центре Кракова обострила политический раскол в Польше

    Bloomberg: Стрельба в Кракове обострила политический раскол Польши

    Стрельба в центре Кракова обострила политический раскол в Польше
    @ Piotr Baran/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил двухдневный национальный траур после стрельбы в центре Кракова, где двадцатичетырехлетний радикал убил шесть человек и ранил шестнадцать.

    Старый город Кракова в воскресенье оказался пустым и под усиленной охраной полиции после субботней атаки, когда двадцатичетырехлетний поляк, которого власти описали как ультраправого радикала, расстрелял из автомобиля шестерых человек и ранил шестнадцать, пишет Bloomberg.

    Позже при обыске дома подозреваемого в Островце-Свентошкиском полиция обнаружила еще три тела, которые, по данным прокуратуры, являются его родителями и сестрой; сам нападавший был тяжело ранен в перестрелке с полицейскими и доставлен в больницу в критическом состоянии, при этом по делу возбуждено расследование по статье о терроризме.

    Стрельба произошла на фоне ожесточенного противостояния между проевропейским правительством Туска и националистической оппозицией, поддерживаемой президентом Каролем Навроцким, при этом премьер, объявляя траур на два дня, призвал оппонентов не использовать трагедию в политической борьбе: «Мои самые глубокие соболезнования семьям и близким жертв трагической атаки. И я обращаюсь с настоятельным призывом ко всем политикам: не спекулируйте на этой трагедии. Мы раскроем все обстоятельства этого преступления».

    По словам министра внутренних дел Марцина Кервиньского, предварительные данные указывают на влияние крайне правой идеологии и ультранационалистических взглядов на подозреваемого, однако пока нет признаков его связи с какой-либо политической партией; полиция подтвердила, что он имел лицензию на оружие и не был ранее судим, а министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что стрелок никогда не служил в польской армии.

    Во время атаки стрелок в военном снаряжении и бронежилете использовал винтовку, похожую на AR-15, и имел в машине дополнительное оружие и боеприпасы, пули попали в проходящий трамвай, но его пассажиры не пострадали; двое полицейских получили ранения, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, среди погибших числится гражданин Британии, а среди раненых – пять иностранцев, при этом Туск отметил, что полицейские открыли ответный огонь по нападавшему в течение трех минут после первых сообщений о выстрелах, и поблагодарил стражей порядка, медиков и обычных граждан за проявленное мужество и самоотверженную помощь пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политолог Николай Межевич заявил о потрясении поляков терактом в Кракове и о возможной связи нападения с нервным срывом стрелка. Посольство России в Польше подтвердило ранение российской гражданки на Главной рыночной площади Кракова. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил обнаружение трех тел в доме стрелка из Кракова.

    7 ноября 2026, 11:09 • Новости дня
    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров

    The Telegraph: Власти стран Европы начали массово сокращать пенсионные выплаты

    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров
    @ REUTERS/Christian Hartmann

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские государства приступили к урезанию расходов на пенсионное обеспечение и повышению возраста выхода на заслуженный отдых из-за старения населения и дефицита бюджетов.

    Европейские государства начали сокращать финансирование пенсионных систем из-за бюджетных трудностей и старения населения. По данным газеты The Telegraph, это происходит даже несмотря на угрозу потери голосов пожилых избирателей.

    Британский премьер Энди Бернэм выступил с инициативой об изменении с 2030 года схемы индексации пенсий, которая исключит учет роста зарплат. Для пенсионеров эти меры обернутся потерями около 1,6 тыс. фунтов в год.

    В Румынии под давлением Евросоюза на фоне двузначной инфляции пенсии заморожены на два года, начиная с 2025-го. Правительство Франции также планирует ограничить индексацию для выплат, превышающих 1260 евро в месяц. Повышение пенсионного возраста до 64 лет в стране было отложено до выборов 2027 года на фоне протестов.

    Чехия урезала дополнительную индексацию выплат, а власти Словакии привязали возраст выхода на пенсию к ожидаемой продолжительности жизни – к 2030 году он достигнет 64 лет.

    По словам эксперта Организации экономического сотрудничества и развития Эндрю Рейли, средний пенсионный возраст не менялся с 1970-х годов. По оценкам аналитиков, в дальнейшем странам Европы потребуются новые реформы для финансирования выплат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году испанская газета El Pais сообщила о риске остановки выплаты пенсий на Украине без финансовой поддержки ЕС.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте предложил направить часть европейских пенсий и социальных выплат на военные расходы.

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    6 ноября 2026, 03:57 • Новости дня
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва приготовила дополнительные меры защиты на случай изъятия Евросоюзом основной части замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что у Москвы есть чем ответить, и этот «болезненный ответ» будет реализован в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский назвал планы Еврокомиссии присвоить российские активы бесперспективными.

    Биричевский заявил о нарушении международного права при попытках Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 07:24 • Новости дня
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев словами из песни Бобби Макферрина ответил на обеспокоенность Европы из-за возможного обсуждения Москвой и Вашингтоном новой архитектуры безопасности в регионе.

    «Don’t worry, be happy [Не волнуйтесь, будьте счастливы]», – написал Дмитриев в соцсети X.

    Таким образом спецпредставитель прокомментировал публикацию Financial Times, что европейские столицы неприятно удивились заявлению спецпосланника президента США Джареда Кушнера о переговорах по европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу FT сообщила о неготовности европейских стран к заявлению Кушнера о переговорах с Россией.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Москвой и Вашингтоном архитектуру безопасности.

    В четверг Кушнер назвал создание такой архитектуры целью переговоров по украинскому конфликту.

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    6 ноября 2026, 05:21 • Новости дня
    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине

    Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине

    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки украинского конфликта и может затронуть всю Европу.

    «Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что это будет «большое, прекрасное соглашение», от которого «все будут в восторге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Во вторник спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о высокой оценке миротворческих усилий американского лидера в мире.

    В конце прошлого месяца Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта.

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    7 ноября 2026, 17:54 • Новости дня
    МИД: Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего
    МИД: Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западные государства продолжают раскручивать спираль эскалации, а Лондон и Париж стремятся разместить на Украине многонациональные силы для противостояния с Москвой, что говорит, что европейцам на переговорах делать нечего.

    По словам Захаровой, западные государства по-прежнему отказываются учитывать интересы безопасности Москвы и продолжают раскручивать спираль эскалации.

    «Следует осознавать, что ответственность за данную эскалацию целиком и полностью ляжет на тех, кто генерирует все новые военные авантюры против России, безуспешно пытаясь добиться «стратегического поражения» нашей страны. Этим планам не суждено сбыться. Все поставленные российским руководством в рамках СВО цели и задачи будут выполнены», – заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, комментируя учения «коалиции желающих».

    Дипломат добавила, что Лондон и Париж стремятся сохранить плацдарм для противостояния с Москвой посредством размещения на территории Украины многонациональных сил, сообщается на сайте МИД.

    «Символично также и то, что данные учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия-США-Украина. Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», – отметила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу официальный представитель МИД Мария Захарова назвала законными целями любые войсковые подразделения на Украине.

    Во вторник европейские страны из так называемой коалиции желающих запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.

    В МИД назвали иностранные подразделения на украинской территории законными военными целями.

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    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    6 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Reuters: «Михаил Андропов» взял ответственность за «минирование» рейсов в Европе
    Reuters: «Михаил Андропов» взял ответственность за «минирование» рейсов в Европе
    @ Tom Little/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В Ирландии и Болгарии редакции СМИ получили электронные письма от человека, назвавшегося Михаилом Андроповым, который взял на себя ответственность за волну ложных сообщений о минировании пассажирских рейсов в Европе, пишет Reuters.

    Сообщения поступили болгарскому телеканалу Nova TV и ирландской вещательной компании RTE, которая эвакуировала свои офисы, пишет Reuters. В них содержались угрозы атак на транспортные средства по всей Европе. Британская телекомпания Sky также заявила о получении угрозы.

    В четверг авиакомпании и аэропорты Италии получили письма с угрозами от имени группы «Мужское государство» (признана экстремистской и запрещена в Росиии), хотя их происхождение подтвердить не удалось. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что это похоже на гибридную агрессию и психологическую войну.

    Многие чиновники связывают кампанию с поддержкой Европой Украины, обвиняя Москву в «гибридных» диверсиях. Москва категорически отвергает эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов в Европе привели к экстренным посадкам.

    Правоохранительные органы Чехии приступили к осмотру нескольких пассажирских лайнеров в международном аэропорту Праги после получения анонимных сообщений о бомбах.

    Волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов по всей Европе.

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    8 ноября 2026, 06:53 • Новости дня
    Толстой назвал Европу проигравшей стороной в украинском конфликте

    Глава комитета Госдумы Толстой назвал Европу проигравшей стороной на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    Мнение европейских стран не будет приоритетным в вопросе завершения конфликта на Украине, поскольку они с самого начала противостояния полностью солидаризировались с Киевом, передает ТАСС.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал Толстой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал новый европейский кредит препятствием для урегулирования конфликта.

    Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

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    7 ноября 2026, 05:27 • Новости дня
    FT: Европу встревожили планы США обсуждать с Россией европейскую безопасность

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны не были готовы к заявлению спецпосланника американского президента Джареда Кушнера о переговорах по европейской безопасности с Россией в рамках возможного будущего мирного соглашения по Украине, пишет Financial Times.

    «Европа встревожена планами США по заключению соглашения о безопасности с Россией», – пишет Financial Times.

    Один из неназванных европейских чиновников охарактеризовал инициативу как «абсолютную неожиданность». Европейские столицы выступают против использования будущих мирных переговоров по Украине как площадки для обсуждения новой архитектуры безопасности Европы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кушнер заявил о необходимости участия России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.

    Европейский формат переговоров по украинскому урегулированию Кушнер предложил расширить за счет союзников США в Европе.

    США сообщили о подготовке масштабного мирного соглашения по Украине для всей Европы.

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    7 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Welt: США ведут переговоры с Россией без участия Европы
    Welt: США ведут переговоры с Россией без участия Европы
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства встревожены планами администрации президента США Дональда Трампа заключить соглашение с Россией без учета интересов Брюсселя.

    Европейские столицы охвачены тревожным ожиданием из-за планов США заключить масштабное соглашение с Россией по новой архитектуре безопасности без учета интересов Европы, пишет Welt.

    В Европе опасаются, что Вашингтон стремится заключить соглашение, которое нанесет ущерб европейской безопасности и не учтет интересы Украины. Отмечается, что Трамп и его окружение активизировали контакты по украинскому урегулированию и формированию новой архитектуры безопасности на континенте после промежуточных выборов.

    Аналитики призывают европейские столицы пересмотреть свою стратегию, отмечая, что курс на собственную обороноспособность должен стать приоритетом, поскольку Европа больше не может перекладывать принятие стратегических решений на Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.

    В тот же день европейские страны оказались не готовы к заявлению спецпосланника американского президента Джареда Кушнера о переговорах по европейской безопасности с Россией.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о нежелании Евросоюза обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности.

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    6 ноября 2026, 15:27 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о панике в Европе из-за сделки России и США по дизелю

    Рютте: Сделка России и США по дизельному топливу вызвала панику в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договоренности Москвы и Вашингтона о поставках российского дизельного топлива вызвали панику в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Из-за этой сделки по дизельному топливу в Европе началась настоящая паника. В какой-то мере я это понимаю. Я и сам был немного удивлен», – приводит ТАСС заявление Рютте в эфире нидерландского телеканала NPO 1.

    При этом он отметил, что сами европейцы продолжают закупать у России сжиженный природный газ на миллиарды евро.

    От оценки самой сделки генсек воздержался, сославшись на необходимость «сохранять единство» в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о невозможности публичного обсуждения коммерческих нюансов договоренностей о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

    На прошлой неделе губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл выразила намерение помешать поставкам дизельного топлива из России в порт штата.

    В прошлом месяце помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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    6 ноября 2026, 19:30 • Новости дня
    Пожар уничтожил почти пятую часть произведенного Финляндией картофеля

    Helsingin Sanomat: Пожар уничтожил 20% семенного картофеля Финляндии

    Tекст: Вера Басилая

    Крупный ночной пожар в финском муниципалитете Тюрнявя привел к уничтожению 4,2 млн килограммов семенного картофеля, что составляет почти пятую часть годового производства в стране.

    В результате возгорания полностью выгорели четыре просторных ангара местного картофельного хозяйства общей площадью около 4 тыс. квадратных метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Helsingin Sanomat. В помещениях хранилось 4,2 млн килограммов картофеля.

    Глава отдела растениеводства продовольственного агентства Финляндии Ханна Кортемаа назвала эти потери серьезным ударом по отрасли. Она отметила, что сгоревший объем составляет от 15 до 20% годового производства семенного картофеля в стране, которое оценивается в 22–25 млн килограммов.

    Причина пожара в настоящий момент устанавливается. По предварительным оценкам местной полиции, ущерб от уничтожения складов и урожая составляет миллионы евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейские государства столкнулись с угрозой дефицита картофеля из-за аномальной летней жары.

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    7 ноября 2026, 09:03 • Новости дня
    Любинский назвал обвинения Европы попыткой скрыть внутренний кризис

    Замглавы МИД Любинский объяснил обвинения Европы желанием скрыть кризис

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что европейские страны пытаются переложить на Москву ответственность за внутренние проблемы, обвиняя ее во вмешательстве и дестабилизации обстановки.

    Западные государства стремятся избежать ответственности за внутренний кризис на фоне массовых акций протеста, передает ТАСС.

    «Это давно известная и опробованная на Западе схема: довести ситуацию до кризиса, а ответственность за последствия взвалить на Россию», – отметил Любинский.

    Дипломат добавил, что европейским политикам все равно придется держать ответ перед своими гражданами и анализировать социально-экономические причины происходящих событий. С октября в ряде стран Европы, включая Францию, Италию, Швейцарию и Австрию, проходят массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения, которые перерастают в погромы и столкновения с полицией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство внутренних дел Франции сообщило о задержании 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

    Ранее акции протеста в семи европейских странах сопровождались погромами, поджогами баррикад и столкновениями с полицией.

    Также масштабные протесты молодежи из-за роста стоимости жизни охватили страны Европы от Франции до Албании и Сербии.

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    5 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    МИД сравнил отказ Венгрии от энергоресурсов из России с выстрелом себе в ногу

    МИД: Отказ Венгрии от энергоресурсов из России станет выстрелом себе в ногу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что отказ Венгрии от российских энергоресурсов станет выстрелом себе в ногу и усугубит экономический кризис.

    Заместитель министра подчеркнул, что за публичными заявлениями об отказе от российских энергоресурсов последует усугубление плачевного экономического и социального состояния в европейских странах, передает РИА «Новости». «Это выстрел себе же в ногу», – заявил Любинский.

    Дипломат выразил уверенность, что Венгрия не сможет найти более выгодных предложений, чем те, которые предоставляет Москва. При этом он указал на отсутствие практических шагов со стороны Будапешта для ведения нормального диалога в энергетической и атомной сферах.

    Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров и детально обсудить накопившиеся вопросы с венгерским правительством для выработки взаимоприемлемых решений, однако адекватной реакции от европейских партнеров до сих пор не последовало, заключил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о планах отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года.

    В мае венгерские власти стали прорабатывать долгосрочный контракт на поставку газа из Румынии для частичной замены российского топлива.

    В марте Будапешт предложил снять ограничения на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен.

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    7 ноября 2026, 14:37 • Новости дня
    Поставки трубопроводного газа в Турцию выросли в четыре раза

    В начале ноября поставки российского газа в Турцию выросли почти в четыре раза

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне рекордного отбора сырья из подземных хранилищ в Европе объемы поставок российского трубопроводного газа турецким потребителям в начале ноября увеличились почти в четыре раза.

    За первые пять дней ноября объем газа, поставленного потребителям в Турции, почти в четыре раза превысил значения за аналогичные периоды октября и сентября, сообщает «Газпром».

    Совокупные поставки компании в республику за октябрь выросли по отношению к сентябрю на 78%. При этом увеличение показателей происходит на фоне недавних заявлений Турции о сокращении закупок российского газа.

    Одновременно в Европе из-за похолодания продолжается серия антирекордных отборов сырья из подземных хранилищ. 5 ноября был зафиксирован новый исторический максимум для этой даты, причем поднятый объем оказался на 34% выше предыдущего суточного рекорда, уточнили в корпорации со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу объем отобранного европейскими странами газа из подземных хранилищ с начала отопительного сезона превысил 2 млрд кубометров.

    В четверг темпы расхода европейских запасов в два раза обогнали средние показатели за последние пять лет.

    Во вторник страны Европы установили рекорды по отбору сырья в начале отопительного сезона.

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