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    8 ноября 2026, 13:39 • Новости дня

    Запасы газа в подземных хранилищах Германии упали ниже 60%

    Заполненность подземных хранилищ газа в Германии опустилась ниже 60%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В начале ноября уровень заполненности подземных хранилищ газа в Германии опустился ниже 60%, что стало исключительной ситуацией за всю историю наблюдений.

    Суточный отбор из немецких хранилищ 6 ноября достиг нового антирекорда, превысив предыдущий максимальный показатель для этой даты на 37 млн кубометров, передает ТАСС со ссылкой на Газпром.

    Европа начала отопительный сезон с рекордно низкими запасами топлива. Из-за похолодания страны региона максимальными темпами наращивают отбор газа. Спустя десять дней после достижения осеннего пика заполнения хранилищ суммарный отбор превысил средний показатель за предыдущие пять лет в 2,2 раза.

    С начала отопительного сезона 28 октября европейские государства отобрали из хранилищ почти 3 млрд кубометров газа. Разница между объемом отбора и закачки превысила 2 млрд кубометров. Таким образом, страны Европы израсходовали уже 5% от объема, закачанного за лето к наступлению холодов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%.

    В четверг Газпром сообщил о рисках для надежного обеспечения европейских потребителей в пиковый зимний период.

    Во вторник Международное энергетическое агентство заявило о падении запасов газа в европейских хранилищах до самого низкого уровня с 2013 года.

    7 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    Запасы газа в хранилищах Германии упали ниже 60%

    Запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%

    Tекст: Мария Иванова

    Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Германии опустились ниже 60%, свидетельствуют данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

    На конец газовых суток 5 ноября уровень заполненности ПХГ Германии опустился до 59,97%, передает РИА «Новости» данные GIE.

    Еще в двух странах Евросоюза уровень запасов также находится ниже 60%: в Латвии показатель составляет 51,09%, а в Словакии – 52,48%.

    Ранее Газпром сообщал, что уровень заполненности ПХГ Европы на начало сезона отбора 28 октября стал исторически минимальным и составил 74,9%. Германия впервые начала сезон отбора с запасом газа 61,6%, что стало новым историческим антирекордом.

    Газпром неоднократно обращал внимание, что высокие темпы отбора газа из европейских ПХГ ускоряют истощение запасов и создают риски для надежного газоснабжения потребителей зимой. Антирекорды по отбору газа из европейских ПХГ были зафиксированы 28–29 октября, 1–2, 4 и 5 ноября, а за семь дней с начала сезона отбора израсходовано уже 2,5% от объема, который страны ЕС закачали к наступлению холодов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские страны отобрали из подземных хранилищ более 2 млрд кубометров газа с начала отопительного сезона.

    Во вторник государства Европы установили рекорды по отбору газа из резервуаров.

    В прошлом месяце расчеты показали достаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах примерно на 60–70 дней потребления зимой.

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    7 ноября 2026, 14:37 • Новости дня
    Поставки трубопроводного газа в Турцию выросли в четыре раза

    В начале ноября поставки российского газа в Турцию выросли почти в четыре раза

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне рекордного отбора сырья из подземных хранилищ в Европе объемы поставок российского трубопроводного газа турецким потребителям в начале ноября увеличились почти в четыре раза.

    За первые пять дней ноября объем газа, поставленного потребителям в Турции, почти в четыре раза превысил значения за аналогичные периоды октября и сентября, сообщает «Газпром».

    Совокупные поставки компании в республику за октябрь выросли по отношению к сентябрю на 78%. При этом увеличение показателей происходит на фоне недавних заявлений Турции о сокращении закупок российского газа.

    Одновременно в Европе из-за похолодания продолжается серия антирекордных отборов сырья из подземных хранилищ. 5 ноября был зафиксирован новый исторический максимум для этой даты, причем поднятый объем оказался на 34% выше предыдущего суточного рекорда, уточнили в корпорации со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу объем отобранного европейскими странами газа из подземных хранилищ с начала отопительного сезона превысил 2 млрд кубометров.

    В четверг темпы расхода европейских запасов в два раза обогнали средние показатели за последние пять лет.

    Во вторник страны Европы установили рекорды по отбору сырья в начале отопительного сезона.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    В АдГ предложили партии канцлера Германии участвовать в выборах на Украине

    АдГ: ХДС следует участвовать в выборах на Украине из-за невнимания к немцам

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер раскритиковал Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца и предложил партии баллотироваться на выборах на Украине.

    «ХДС следует баллотироваться на выборах на Украине», – написал Фронмайер на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

    Политик обвинил ХДС в недостаточном внимании к финансовым трудностям граждан Германии, в частности к высоким расходам на отопление, передает RT.

    По его словам, многие немцы опасаются включать отопление из-за стоимости коммунальных услуг.

    «Что насчет страданий немцев?» – задался вопросом Фронмайер.

    Ранее лидер АдГ Тино Хрупалла заявлял, что визиты Владимира Зеленского в Берлин дорого обходятся немецким налогоплательщикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу поддержка партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии достигла 40%.

    В пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В среду Маркус Фронмайер подверг жесткой критике канцлера ФРГ за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

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    7 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Украинский историк упрекнула Берлин в эскалации конфликта без передачи оружия

    Историк Гавришко указала на двуличие ФРГ после слов Писториуса о Patriot для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинского историка Марту Гавришко возмутило заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о поставках систем противоракетной обороны Patriot Киеву.

    Гавришко возмутило заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о поставках Patriot Украине, передает RT.

    «Итак, ни Patriot, ни ракет Taurus. Но Германия всё ещё может подбадривать Украину в бесконечной спирали эскалации», – написала она в соцсети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил об отсутствии у Берлина возможности осуществлять новые поставки систем противоракетной обороны Patriot Киеву из-за риска ослабления собственной безопасности.

    В четверг украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на заявление Владимира Зеленского о превосходстве единой Европы над Россией.

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    7 ноября 2026, 14:28 • Новости дня
    Рейтинг партии АдГ в Тюрингии вдвое превысил показатели ХДС

    Рейтинг «Альтернативы для Германии» в Тюрингии достиг 40%

    Tекст: Мария Иванова

    Поддержка партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Тюрингия достигла 40%, в то время как рейтинг правящего Христианско-демократического союза упал до 18%.

    Если бы выборы в земельный парламент Тюрингии состоялись в ближайшее время, за Христианско-демократический союз проголосовали бы всего 18% избирателей, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса социологического института INSA по заказу медиагруппы Funke.

    С большим отрывом лидирует «Альтернатива для Германии», набирая 40% голосов. На региональных выборах 2024 года партия получила 32,8%. В сумме правящая коалиция Тюрингии набирает лишь 28% голосов и полностью теряет парламентское большинство. Социал-демократическая партия Германии получает 8%, а политическая группа «Справедливая Тюрингия» – 2%.

    Левая партия набирает 17%, тогда как «Зеленые» с 4% не прошли бы в земельный парламент. Опрос проводился с 20 по 27 октября среди 1 тыс. респондентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце партия «Альтернатива для Германии» в рейтинге политических сил страны опередила блок ХДС/ХСС на 11 процентных пунктов.

    Представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр призвал канцлера Германии Фридриха Мерца уйти в отставку из-за провальной политики.

    Рейтинг популярности правящего блока ХДС/ХСС опустился до исторического минимума в 18%.

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    7 ноября 2026, 18:16 • Новости дня
    Уровень недовольства немцев правительством Мерца побил исторический рекорд

    Bild am Sonntag: Недовольство немцев правительством Мерца достигло 82%

    Tекст: Мария Иванова

    Работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца и правящей коалицией в настоящий момент недовольны 82% жителей Германии, что стало новым антирекордом.

    Деятельность главы немецкого правительства и правящей коалиции в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии не одобряют 82% граждан. При этом положительно работу политика оценивают лишь 13% опрошенных, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

    Социологи связывают падение рейтингов властей со снижением уровня жизни населения. Об ухудшении своего экономического положения за время нахождения действующего кабмина у власти заявили 60% респондентов, и только 6% заметили улучшения.

    Авторитет лидера консерваторов был серьезно подорван летом после неудачных кадровых перестановок и пробуксовки реформ. Давление на политика возросло осенью после поражений ХДС на выборах в федеральных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург – Передняя Померания, а также в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер предложил Христианско-демократическому союзу баллотироваться на выборах на Украине.

    Поддержка партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Тюрингия достигла 40%.

    В среду Маркус Фронмайер подверг жесткой критике решение властей выделить Киеву дополнительный пакет помощи на 200 млн евро.

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    7 ноября 2026, 16:20 • Новости дня
    Спецслужбы ФРГ начали расследование кибератак на холодильники супермаркетов

    Handelsblatt: Спецслужбы ФРГ занялись кибератаками на холодильники в магазинах

    Tекст: Мария Иванова

    Спецслужбы ФРГ начали расследование кибератак на холодильные установки в немецких супермаркетах, которые привели к массовой порче продуктов питания.

    Спецслужбы относятся к произошедшим инцидентам «со всей серьезностью», пишет Handelsblatt со ссылкой на представителя Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (BfV). В ведомстве уточнили, что хакеры использовали уязвимости в программном обеспечении систем автоматического управления холодильным оборудованием, из-за чего температура в морозильниках поднималась до плюс 50 градусов.

    При этом в BfV подчеркнули, что пока нет данных для однозначной привязки этих атак к конкретному субъекту или государству.

    Расследованием инцидента занялся немецкий Совместный центр по борьбе с гибридными угрозами (GAZ Hybrid), координирующий работу BfV, Службы внешней разведки ФРГ (BND) и Военной контрразведки ФРГ (MAD), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности пророссийских хакеров к кибератакам на холодильные системы в Европе. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за атаки.

    Во вторник масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания.

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    7 ноября 2026, 21:32 • Новости дня
    Handelsblatt: Мюнхен стал главным военно-технологическим хабом Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий город Мюнхен занял второе место в мире после Лос-Анджелеса по объемам привлечения венчурного капитала в оборонные стартапы.

    В глобальном масштабе по объемам привлечения финансирования военные стартапы Мюнхена уступили лишь агломерации Лос-Анджелеса, куда направили 7,8 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.

    За десять месяцев этого года в мюнхенские военные стартапы вложили 2,65 млрд долларов частного капитала. Этот показатель почти в три раза превышает результаты прошлых лет. На долю города сейчас приходится более половины всех инвестиций в европейский сектор военных технологий.

    Главными выгодополучателями стали молодые компании-подрядчики бундесвера. Разрабатывающая технологии искусственного интеллекта фирма Helsing получила рекордные для европейского рынка 1,8 млрд долларов, а производитель беспилотников Quantum Systems – свыше 1 млрд долларов.

    Вторым по значимости центром развития военно-промышленных стартапов в Германии признали Берлин. Однако столичный регион существенно уступает Мюнхену по объемам привлечения частного капитала.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял о провоцировании глобальной милитаризации и гонки вооружений со стороны НАТО. Глава государства указывал на использование западными элитами лживых заявлений о российской угрозе для выкачивания денег из налогоплательщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Вооруженные силы Германии подготовились к получению первой партии боевых дронов-камикадзе.

    В начале сентября возле Мюнхена открыли совместное предприятие для сборки крупной партии беспилотных летательных аппаратов. Тогда в Мюнхене неизвестные атаковали территорию технологической и оборонной компании Rohde & Schwarz.

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    7 ноября 2026, 23:10 • Новости дня
    Посол России в ФРГ Нечаев пообещал не оставлять без поддержки соотечественников

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что дипломатическая миссия продолжит поддерживать соотечественников, несмотря на закрытие немецкими властями генконсульств и Русского дома.

    Российское посольство в Берлине продолжит работу с соотечественниками на территории Германии и будет оказывать им необходимую помощь, передает РИА «Новости».

    «У нас были здесь генконсульства, был Русский дом науки и культуры, сейчас мы вынуждены обходиться без них. Будет довольно сложно, но мы будем стараться делать все, чтобы вы не чувствовали себя, скажем так, покинутыми без нашей поддержки. Мы по-прежнему будем уделять самое пристальное внимание нашим соотечественникам», – заявил Нечаев во время посещения «Парада талантов» по случаю Дня народного единства в Ратингене.

    Дипломат также отметил роль казачества в сохранении исторической памяти, назвав соотечественное движение в Германии самым многочисленным в мире. В ходе торжественного мероприятия ряд активистов удостоились ведомственных наград, а музыкальные ансамбли были отмечены почетными грамотами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду руководитель Россотрудничества Игорь Чайка заявил о сохранении культурно-гуманитарных связей с Германией после закрытия Русского дома в Берлине.

    В прошлом месяце посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в памятных мероприятиях в Лейпциге.

    Сергей Нечаев назвал закрытие генерального консульства в Бонне свидетельством отсутствия политических и моральных ограничителей у недоброжелателей Москвы.

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    7 ноября 2026, 23:54 • Новости дня
    В Дюссельдорфе почтили память погибших в нацистском плену советских граждан

    В Дюссельдорфе прошло памятное мероприятие на советском воинском захоронении

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол России в Германии Сергей Нечаев и бывший бургомистр Дюссельдорфа Томас Гайзель приняли участие в памятном мероприятии на советском воинском захоронении на западе ФРГ.

    Собравшиеся возложили венки и цветы к памятнику советским военнопленным и гражданским лицам, погибшим в нацистских лагерях в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дюссельдорфе отец Михаил отслужил заупокойную литию. Российский посол выразил благодарность участникам церемонии за сохранение культуры памяти и поддержание захоронений в надлежащем состоянии.

    Мемориальное кладбище находится в районе Люденберг на месте бывшего лагеря и военного лазарета для военнопленных, созданного в 1940 году. С 1941 года туда отправляли истощенных советских солдат с принудительных работ. Из-за отсутствия медицинской помощи и голода смертность среди узников была критически высокой.

    После освобождения Дюссельдорфа американскими войсками в апреле 1945 года бывшие узники установили мемориальный камень в память о полутора тысячах жертв нацизма. Свой современный облик мемориальный комплекс обрел во время реконструкции 1963 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о курсе Берлина на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны. Весной руководитель дипмиссии категорически осудил попытки немецких властей ограничивать демонстрацию связанной с разгромом нацизма символики. В апреле Нечаев сообщил о беспрецедентных масштабах русофобии в ФРГ.

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    8 ноября 2026, 00:32 • Новости дня
    Премьер Баварии призвал вернуть обязательный воинский призыв в Германии

    Премьер-министр Баварии Зедер потребовал вернуть воинский призыв в ФРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о необходимости восстановить обязательную военную службу для укрепления обороноспособности Германии.

    «Германия находится под такой угрозой, какой не было уже давно, поэтому мы должны и дальше укреплять Бундесвер», – заявил Зедер, передает ТАСС.

    По его словам, масштабных инвестиций в оснащение и инфраструктуру вооруженных сил недостаточно, поскольку новая концепция обороны требует увеличения численности военнослужащих. Тем самым политик поддержал позицию оппозиционного блока ХДС/ХСС, который последовательно выступает за возвращение воинской обязанности.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил возобновление дискуссии о принудительной службе. Он подчеркнул, что принятый закон опирается исключительно на принцип добровольности, однако при негативном развитии событий властям придется задуматься о выборочном призыве.

    Обязательный воинский призыв в Германии отменили в 2011 году. С начала 2026 года в стране вступил в силу закон о новой модели военной службы, обязывающий совершеннолетних мужчин проходить медицинское освидетельствование и заполнять анкеты о готовности присоединиться к армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил о способности Бундесвера комплектоваться добровольцами без возвращения всеобщей воинской обязанности. В сентябре в Германии стартовало обязательное медицинское освидетельствование совершеннолетних юношей для определения их годности к службе в вооруженных силах. В июле в ФРГ зафиксировали значительный рост количества заявлений об отказе от военной службы на фоне обсуждений возврата призыва.

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    8 ноября 2026, 00:23 • Новости дня
    Мюнхен стал главным европейским центром оборонных инвестиций

    Оборонные стартапы Мюнхена привлекли 2,65 млрд долларов в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Мюнхен занял второе место в мире после Лос-Анджелеса по объемам привлечения венчурного капитала в сектор военных технологий.

    По состоянию на октябрь стартапы Мюнхена и его окрестностей привлекли 2,65 млрд долларов, что почти в три раза превышает объем инвестиций за весь прошлый год. В глобальном масштабе город уступает лишь Лос-Анджелесу, который аккумулировал исторический максимум в 7,8 млрд долларов, пишет Handelsblatt со ссылкой на данные компании Pitchbook.

    Британский стартап Cambridge Aerospace, специализирующийся на разработке дронов-перехватчиков, открыл в столице Баварии первое зарубежное представительство и планирует развернуть научно-исследовательский центр. «Мюнхен ни в чем не уступает Кремниевой долине», – заявил генеральный директор компании Стивен Барретт.

    Главными бенефициарами стремительного развития экосистемы стали молодые компании-подрядчики Бундесвера. Разработчик технологий искусственного интеллекта Helsing привлек рекордный для европейского рынка раунд инвестиций, а производитель беспилотников Quantum Systems превысил оценку рыночной стоимости в 1 млрд долларов. Вторым по значимости центром развития военно-промышленных стартапов в Германии признан Берлин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкая оборонная компания Quantum Systems сообщила о намерении передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS. В сентябре международные разработчики открыли совместное предприятие возле Мюнхена для сборки крупной партии беспилотных летательных аппаратов. Неизвестные атаковали территорию технологической и оборонной компании Rohde & Schwarz в Мюнхене.

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    8 ноября 2026, 08:18 • Новости дня
    МИД констатировал отказ Берлина искать заказчиков подрыва «Северного потока»

    В МИД России назвали неубедительной версию Германии по «Северным потокам»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что власти Германии не собираются искать истинных инициаторов диверсии на газопроводах «Северный поток».

    Власти Германии не планируют выявлять настоящих заказчиков взрывов на трубопроводах, передает РИА «Новости».

    «В Берлине в итоге удовлетворились тем, что вбросили не слишком убедительную версию о причастности к подрыву исключительно украинских граждан, в отношении которых сейчас идет судебный процесс», – заявил Масленников.

    Дипломат также указал на бездействие Еврокомиссии в вопросе расследования. По его словам, структура, отвечающая за энергетическую безопасность объединения, старательно игнорировала эту тему.

    8 ноября отмечается 15-летие с момента введения в эксплуатацию первой нитки газопровода «Северный поток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Масленников заявил о разрушении остатков доверия между Москвой и европейскими странами из-за теракта на газопроводах.

    В четверг свидетель из ведомства уголовной полиции Германии сообщил об обнаружении следов сильного удара на задействованной в подрыве яхте «Андромеда».

    В среду сотрудник немецких правоохранительных органов оценил стоимость аренды этого судна предполагаемыми диверсантами в 11 тыс. евро.

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    8 ноября 2026, 09:28 • Новости дня
    МИД сообщил о курсе Евросоюза на прекращение энергосотрудничества с Россией

    В МИД заявили о курсе Евросоюза на прекращение энергосотрудничества с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Брюссель взял курс на полное прекращение энергетического сотрудничества с Москвой, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    Об отказе Евросоюза от взаимодействия в энергетической сфере глава департамента сообщил в годовщину запуска газопровода «Северный поток», передает РИА «Новости».

    «Евросоюз взял курс на прекращение энергосотрудничества с Россией. В мае прошлого года Еврокомиссия представила «дорожную карту» по поэтапному отказу от российских энергоносителей», – сказал Масленников. Он напомнил о вступлении в силу регламента ЕС о прекращении импорта российского газа не позднее ноября 2027 года.

    Дипломат отметил, что еврочиновники замалчивают реальную цену отказа от российского топлива. По его словам, европейские компании платят за электроэнергию в два-три раза больше американских конкурентов, а промышленное производство сокращается в химической, сталелитейной и автомобильной отраслях.

    С начала этого года Евросоюз переплатил за ископаемое топливо 127 млрд евро, заключил представитель внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил об отсутствии у властей Германии намерений искать истинных инициаторов диверсии на магистралях «Северный поток».

    Он констатировал разрушение остатков доверия между Москвой и европейскими странами из-за теракта на газопроводах.

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    8 ноября 2026, 09:08 • Новости дня
    Страны Европы за десять дней израсходовали 5% летних запасов газа

    Уровень запасов газа в ПХГ Европы обновил исторический минимум

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны на фоне похолодания нарастили отбор газа из подземных хранилищ, израсходовав за десять дней 5% от закачанных за лето объемов топлива.

    С начала отопительного сезона 28 октября европейские страны отобрали из подземных хранилищ почти 3 млрд кубометров газа, израсходовав 5% от закачанного за лето объема, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    Отопительный сезон в Европе начался с рекордно низкими запасами. После достижения пика заполнения осенью прошло всего десять дней, однако суммарный отбор из резервуаров уже в 2,2 раза превышает средний показатель за предыдущие пять лет. При этом в течение семи дней были установлены рекордные суточные значения изъятия топлива. Нетто-отбор превысил 2 млрд кубометров, что более чем втрое выше средних пятилетних значений.

    По состоянию на 6 ноября хранилища заполнены на 72,98%, что является наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В резервуарах Евросоюза находится менее 80 млрд кубометров газа. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны были заполнить ПХГ на 90%, однако из-за ожиданий теплой зимы показатель допускалось снизить до 80%, которых государствам региона достичь так и не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%.

    В четверг в Газпроме сообщили о рисках для надежного обеспечения европейских потребителей энергоносителями в пиковый зимний период.

    Во вторник страны Европы установили рекорды по отбору газа из резервуаров в начале отопительного сезона.

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