Песков призвал не забегать далеко в вопросе визита Путина на саммит G20

Tекст: Дарья Григоренко

Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, может ли российский лидер воспользоваться приглашением на саммит после предполагаемой встречи с главами США и Китая в Шэньчжэне, призвал не забегать далеко, передают «Вести».

«Я бы не забегал так далеко. Мы знаем, что всегда такие поездки сопряжены с большими логистическими трудностями и проблемами», – заявил представитель Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае.

В прошлом месяце представитель Кремля заявил об отсутствии решения о личном присутствии российского лидера на саммите G20 в США.

В сентябре российская сторона высоко оценила приглашение Владимиру Путину принять участие в американском саммите G20.