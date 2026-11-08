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    8 ноября 2026, 13:02 • Новости дня

    Песков объяснил отказ от прививки против гриппа

    Песков рассказал, что не привился от гриппа из-за противопоказаний

    Песков объяснил отказ от прививки против гриппа
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не сделал прививку от гриппа из-за наличия противопоказаний.

    Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал, почему не сделал прививку против гриппа, передает «Вести».

    «Нет, я не сделал, у меня есть противопоказания. Если бы я мог, я бы сделал обязательно, потому что, действительно, это во многом снижает риск заболевания, а в случае заболевания это облегчает ход течения болезни. Это однозначно абсолютно», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

    В тот же день он посоветовал членам правительства сделать прививки от гриппа.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал усилить прививочную кампанию от гриппа в трудовых коллективах.

    5 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей

    Эксперт Шаповалова предложила заменить пиццу в школах блюдами народов России

    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В кухнях народов России достаточно блюд, способных заменить пиццу и наггетсы в школьных столовых, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель федеральных проектов «Гастрономическая карта России» и «Дом российской кухни» Екатерина Шаповалова. Среди альтернатив она называет блины с начинками, национальные пироги, котлеты и тефтели, которые можно подавать в удобном для перекуса формате. По мнению эксперта, школьное меню должно знакомить детей с отечественной кухней.

    «Я не считаю правильно приготовленную пиццу вредной едой. Тем не менее, на мой взгляд, воспитывать любовь к Италии и США через еду в российских школах странно. Я убеждена, что пиццу, наггетсы и другие блюда иностранной кухни нужно убрать из школьного питания в первую очередь – в школах и студенческих столовых должна быть русская кухня и кухня народов России. Это признак идеологического здоровья и нормальности системы образования государства», – говорит Шаповалова.

    Эксперт обращает внимание на противоречие: в школах проводят уроки мужества и воспитывают патриотизм, а на перемене дети видят в столовых блюда любых кухонь мира, кроме русской. По ее мнению, государственные учебные заведения должны быть площадками для продвижения российского продукта и российской кухни.

    «Русская кухня и кухня народов России представляют собой особую культуру питания, основанную на натуральных продуктах, чистых вкусах и исключительном качестве. Нужно менять систему и соответствующие федеральные законы. Обязательность русской кухни и кухни народов России в меню необходимо зафиксировать как критерий отбора операторов питания столовых», – подчеркивает собеседница.

    По мнению эксперта, речь идет о проблеме более глубокой, чем польза или вред отдельных блюд: «Воспитание патриотизма должно начинаться в том числе со школьной столовой, которой в этой работе следует отвести одну из ключевых ролей».

    Эксперт отмечает, что в кухнях народов России много блюд, которые могут заменить пиццу и нагетсы, и такие примеры уже есть. «У нас море блюд, начиная от привычных с детства котлет и биточков с картофельным пюре и заканчивая тонкими блинчиками с разными начинками. Если кажется, что пюре с тефтелями не подходит для перекуса, то на самом деле все зависит от подачи. Пюре с маленькими тефтелями или биточками в удобном широком стакане, как говорила моя бабушка, милое дело. Наши пироги отличаются тончайшим тестом и обилием начинки, будь то калитки, шаньги, курник, чепалгаш, хингалш или чуду», – рассказывает эксперт.

    Положительный опыт в регионах уже есть, добавляет она. В Мурманской области в школах экспериментально вводили тефтели из оленины. А на Северном Кавказе этот вопрос подняли давно, и в Северной Осетии осетинские пироги из тончайшего теста и с щедрыми начинками уже включены в школьное меню.

    «У нас в Доме российской кухни на ВДНХ собрано больше 500 блюд русской кухни и кухни народов России. Мы каждый день кормим детей, которые приходят с родителями. Представление о том, что дети едят только иностранный фастфуд, является навязанным стереотипом», – заключила Шаповалова.

    Ранее советник президента России Елена Ямпольская заявила, что пицце не место в школьных столовых и буфетах, поскольку такая еда не приносит пользы детям. По ее словам, одно дело, когда ребенок лакомится пиццей с разрешения родителей, и совсем другое, когда ее продают в школе. Ямпольская предложила уделить больше внимания блюдам русской кухни, оговорившись, что и кулебяка должна быть полезной.

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    7 ноября 2026, 10:56 • Новости дня
    Вирусолог назвал симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1

    Сильная боль в горле стала отличительным симптомом нового штамма коронавируса

    Вирусолог назвал симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1
    @ IMAGO/COLLANGES / IMAGE POINT F/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные боли в горле и длительный упадок сил являются отличительными признаками нового штамма коронавируса PJ.2.1, заявила врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

    «Клинические исследователи описывают, что якобы сильнее болит горло, более долгая астения после перенесенной этой инфекции сохраняется», – цитирует вирусолога Елену Малинникову РИА «Новости».

    По словам врача, в России разработаны современные тест-системы ко всем известным штаммам коронавируса. Она подчеркнула, что при каждой мутации у российских медиков есть возможность оперативно выявлять этот вирус.

    Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возрастающем риске распространения PJ.2.1. С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года новый штамм успел распространиться по нескольким континентам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу экспертная группа Всемирной организации здравоохранения по вакцинам пообещала рассмотреть данные о новых вариантах коронавируса.

    Ранее академик РАН Геннадий Онищенко исключил возникновение пандемии из-за нового штамма PJ.2.1.

    На прошлой неделе в российском офисе ВОЗ сообщили о росте риска распространения нового варианта инфекции в мире.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа, а министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался о 35,5 млн прошедших вакцинацию граждан.

    Глава государства сделал прививку от гриппа отечественным препаратом две недели назад. По словам Путина, процедура не помешала его занятиям спортом, передает ТАСС.

    «Сегодня привито 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей, 120 тыс. беременных», – сообщил в свою очередь Мурашко. Глава Минздрава добавил, что на сегодняшний день почти 1,5 млн человек в стране прошли вакцинацию за счет средств работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о способности российских вакцин защитить от нового штамма свиного гриппа.

    В воскресенье заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для прохождения процедуры.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость ежегодной прививки сохранением иммунитета только в течение одного эпидемиологического сезона.

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    7 ноября 2026, 12:33 • Новости дня
    Маск пообещал вернуть парализованным людям возможность ходить

    Илон Маск анонсировал возвращение способности ходить парализованным людям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что благодаря технологиям его компании Neuralink парализованные люди в ближайшие годы снова смогут двигаться.

    Разработки компании помогут людям с ограниченными физическими возможностями, передает RT.

    «Neuralink в ближайшие годы даст людям возможность снова ходить и использовать руки», – написал предприниматель в социальной сети X.

    Также агентство Bloomberg сообщило о решении властей Китая разрешить использование имплантов для мозга в медицине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Илон Маск сообщил о создании компанией Neuralink продукта Blindsight для возвращения зрения незрячим людям.

    Также китайские хирурги успешно вживили нейроимплант утратившему двигательные функции пациенту для восстановления подвижности руки.

    Кроме того, американский предприниматель заявил о способности имплантов полностью восстанавливать функции тела у людей с ограниченными возможностями.

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    6 ноября 2026, 18:30 • Новости дня
    Зараженную описторхозом рыбу сняли с продажи в Саратовской области

    Роспотребнадзор снял с реализации ставшую причиной массового отравления рыбу

    Tекст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор снял с реализации рыбную продукцию, которая стала причиной групповой заболеваемости описторхозом в Саратовской области, сообщили в ведомстве.

    Рыбная продукция, ставшая причиной групповой заболеваемости описторхозом в Саратовской области, снята с реализации, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

    Описторхоз – паразитарное заболевание, поражающее печень и поджелудочную железу. Заражение происходит при употреблении сырой или недостаточно термически обработанной рыбы семейства карповых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг управление Роспотребнадзора по Саратовской области сообщило о росте числа пострадавших после употребления зараженной описторхозом вяленой рыбы в Пугачеве до 19 человек.

    В понедельник в региональном следственном управлении СК сообщили об обращении нескольких человек за медицинской помощью после употребления рыбной продукции из магазина в Пугачеве.

    В сентябре отравление неизвестным веществом стало причиной смерти женщины и двух детей в Саратовской области.

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    5 ноября 2026, 17:41 • Новости дня
    Минздрав предложил дистанционно наблюдать пациентов с диабетом и гипертензией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения подготовило поправки, которые позволят врачам в поликлиниках дистанционно наблюдать за состоянием здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

    Медицинские учреждения смогут использовать медицинские изделия с дистанционной передачей данных, чтобы следить за здоровьем людей с этими хроническими заболеваниями, передает РИА «Новости».

    Кроме того, терапевты получат право направлять пациентов к узким специалистам, а затем продолжать лечение с учетом их рекомендаций в дистанционном формате.

    Документ также предусматривает возможность оказания медицинской помощи по месту жительства при острых состояниях и обострениях хронических заболеваний. При угрозе возникновения эпидемий врачи смогут проводить патронаж уязвимых групп населения посредством поквартирных обходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минздрав решил расширить вносимые в формы учета профилактических осмотров данные о здоровье пациентов.

    Председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов предложил создать единую цифровую карту со всей медицинской информацией.

    Весной министерство запланировало ограничить период лечения на дому для часто болеющих россиян.

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    7 ноября 2026, 08:01 • Новости дня
    Врачи госпиталя Вишневского извлекли натовскую пулю из мозга бойца СВО

    Нейрохирурги извлекли застрявшую в голове бойца СВО пулю натовского калибра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник нейрохирургического центра госпиталя имени Вишневского Геннадий Антонов сообщил об уникальной операции по извлечению пули натовского калибра, которая вошла через глаз и застряла в голове военнослужащего.

    Нейрохирурги Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий имени Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули натовского калибра из головы военнослужащего, передает ТАСС.

    «Несмотря на то, что такое ранение является потенциально смертельным, пуля, вероятно, уже потеряла свою кинетическую энергию и, пройдя через орбиту, застряла между зрительным нервом и сонной артерией», – заявил Антонов.

    Врач отметил, что отклонение пули на миллиметр грозило бы потерей зрения или гибелью от фатального кровотечения на поле боя. Хирурги стабилизировали пациента и успешно удалили инородное тело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду врачи группировки войск «Центр» спасли жизнь бойцу с тяжелыми ранениями после семичасовой операции.

    Ранее участники программы «Время героев» отметили ежедневный подвиг медиков в зоне спецоперации.

    Также врач-хирург Хадятулло Кутбединов рассказал о редкости пулевых ранений у военнослужащих из-за активного применения беспилотников.

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    5 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин призвал членов правительства сделать прививки от гриппа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства посоветовал им сделать прививки от гриппа.

    «Нужно, чтобы члены правительства тоже прививались, делали прививки. Я уж без всякой иронии говорю, серьезно», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В ходе совещания глава государства спросил у министра здравоохранения Михаила Мурашко, сделал ли тот прививку от гриппа, и поинтересовался, привились ли члены правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

    В прошлом месяце эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал ускоренными темпами проводить прививочную кампанию против гриппа в России.

    В сентябре Роспотребнадзор сообщил о вакцинации более 5 млн граждан в рамках всероссийской кампании.

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    5 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Минздрав призвал активизировать вакцинацию от гриппа в трудовых коллективах

    Мурашко призвал активизировать вакцинацию от гриппа в трудовых коллективах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал усилить прививочную кампанию от гриппа в трудовых коллективах.

    Глава Минздрава подчеркнул важность вакцинации для защиты тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. «Если вокруг люди вакцинируются, то тем самым они защищают и тех людей, которые не имеют возможности в силу состояния здоровья <...> привиться», – цитирует Мурашко РИА «Новости».

    Министр отметил, что сейчас самое подходящее время для активизации вакцинации среди работников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость ежегодной прививки от гриппа сохранением иммунитета только в течение одного эпидемиологического сезона.

    Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал ускорить прививочную кампанию в России из-за скорого массового сезона ОРВИ.

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    5 ноября 2026, 16:52 • Новости дня
    Число жертв вируса Западного Нила в Нидерландах выросло до 12

    Tекст: Ольга Иванова

    За последнюю неделю количество скончавшихся после заражения вирусом Западного Нила на территории Нидерландов увеличилось до 12 человек.

    В течение минувшей недели скончались еще два пациента с подтвержденным заболеванием, а также зафиксирован один новый случай заражения, передает ТАСС со ссылкой на портал Hart van Nederland.

    Общее число заболевших в стране достигло 77. Наибольшее количество подтвержденных случаев выявлено в провинции Южная Голландия – 45 заболевших. В Утрехте зафиксировано 14 случаев, в Северной Голландии и Северном Брабанте – по семь, а в Гелдерланде и Оверэйсселе – по два.

    У большинства инфицированных болезнь протекает без выраженных симптомов. В редких случаях возникают гриппоподобные проявления или более тяжелые осложнения, включая воспаление головного мозга и его оболочек. При этом для людей с ослабленным здоровьем инфекция может представлять смертельную опасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце количество пациентов с вирусом Западного Нила в Нидерландах увеличилось до 59 человек.

    Летом заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская назвала пожилых людей с хроническими заболеваниями наиболее уязвимыми для лихорадки.

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    5 ноября 2026, 17:14 • Новости дня
    Мурашко назвал самые уязвимые к гриппу категории населения

    Мурашко назвал пожилых и пациентов с болезнями сердца уязвимыми к гриппу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наиболее уязвимыми к гриппу категориями населения являются пожилые люди и пациенты с хроническими сердечными заболеваниями, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

    По словам Мурашко, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями сердца относятся к наиболее уязвимым перед гриппом категориям населения, передает РИА «Новости». «Если вокруг люди вакцинируются, то тем самым они защищают и тех людей, которые не имеют возможности в силу состояния здоровья, еще раз подчеркну, привиться. Наиболее уязвимы это, конечно же, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями сердца», – заявил глава Минздрава.

    Министр добавил, что вирусные инфекции в течение шести недель после заболевания могут в несколько раз повысить риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта и ряда других катастроф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

    В среду эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о способности применяемых в России препаратов защитить граждан от нового штамма свиного гриппа.

    В начале месяца заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для прохождения вакцинации.

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    8 ноября 2026, 03:42 • Новости дня
    Эндокринолог определил идеальное соотношение талии и роста

    Эндокринолог Баранов: Обхват талии должен составлять не более половины роста

    Tекст: Денис Тельманов

    Окружность талии здорового человека должна быть меньше половины его роста, превышение этого показателя может указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил эндокринолог и диетолог Павел Баранов.

    «Есть золотое правило – талия должна быть меньше половины собственного роста. То есть, если обхват талии в сантиметрах поделить на рост в сантиметрах, значение, которое будет менее 0,5, будет говорить о меньших рисках для здоровья», – передает РИА «Новости» слова Баранова.

    Врач добавил, что превышение показателя 0,5 свидетельствует об избыточном накоплении висцерального жира.

    В абсолютных значениях обхват талии должен составлять менее 80 см у женщин и менее 94 см у мужчин. По словам специалиста, превышение этих цифр связано с накоплением жира вокруг и внутри органов, что повышает риск развития сахарного диабета второго типа и болезней сердечно-сосудистой системы.

    При этом важно учитывать рост человека: для людей ростом 190 см и 150 см показатель в 80 см будет иметь разное значение, заключил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце проректор Волгоградского государственного медицинского университета Денис Бабков сообщил о разработке и начале испытаний препарата в капсулах для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения.

    В сентябре российские ученые разработали перспективное средство для комплексного лечения диабета. Весной министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал сахарный диабет, ожирение и гипертонию наибольшими угрозами здоровью россиян.

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    6 ноября 2026, 06:15 • Новости дня
    Все частные клиники 20 регионов России отказались от проведения абортов

    Все коммерческие клиники 20 регионов России отказались от абортов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число российских субъектов, в которых коммерческие медицинские учреждения полностью перестали проводить искусственное прерывание беременности, достигло 20, сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов.

    В двадцати регионах страны все частные медицинские учреждения прекратили проводить операции по прерыванию беременности, пишет ТАСС.

    «Призываем руководителей всех регионов России усилить работу в этом направлении, присоединившись к общероссийскому движению за жизнь, которое возглавляет Русская православная церковь», – заявил Лукьянов.

    По его словам, по всей стране от проведения таких процедур уже отказались 1 505 частных клиник. Отмечается, что этот показатель составляет 53,5% от общего числа коммерческих медучреждений в России, которые имели лицензии и ранее выполняли подобные операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил президенту Владимиру Путину о работе по снижению числа абортов в регионе.

    Также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об уменьшении количества прерываний беременности в стране на 12% за два года.

    Кроме того, Федор Лукьянов предложил прекратить выдачу лицензий на проведение абортов частным клиникам.

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    6 ноября 2026, 09:07 • Новости дня
    Ростех создал первый в России аппарат для наркоза с умной поддержкой дыхания

    Ростех разработал аппарат для наркоза с подогревом дыхательной смеси

    Tекст: Мария Иванова

    Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» создал первый в России аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01, который совмещает подачу наркоза, подогрев дыхательной смеси и интеллектуальную респираторную поддержку.

    Прибор поддерживает современные препараты, включая анестетик пятого поколения десфлюран, сообщает Ростех. Это позволяет оперативно менять глубину наркоза и обеспечивает быстрое пробуждение пациента после сложных операций.

    Аппарат оснащен интеллектуальным режимом вентиляции VG-PS. Он автоматически регулирует давление и адаптируется под самостоятельное дыхание пациента для повышения безопасности и комфорта.

    В будущем устройство планируют дополнить электронным испарителем «Морфей» для низкопоточной анестезии, что снизит расход дорогостоящих препаратов и риск послеоперационных осложнений.

    До конца года МАИА-01 пройдет апробацию в хирургическом центре Московской области, после чего первые 30 серийных образцов поступят в российские клиники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале применения неснимаемых экзопротезов подопечными Центра инноваций в травматологии и ортопедии госкорпорации «Ростех».

    В прошлом месяце госкорпорация «Ростех» подготовила к регистрации инновационный роботизированный комплекс для 3D-биопечати.

    В марте Ростех сообщил о прохождении государственной регистрации отечественным комплексом с функцией интеллектуальной вентиляции легких.

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    6 ноября 2026, 06:35 • Новости дня
    Смерть младенца от кори впервые за 36 лет произошла в Висконсине

    Tекст: Антон Антонов

    Управление здравоохранения американского штата Висконсин сообщило о первой за 36 лет смерти от кори в штате.

    Смерть младенца от кори зарегистрирована на юго-западе штата Висконсин и стала первой подобной смертью в этом штате с 1990 года. Власти подчеркнули, что не будут раскрывать дополнительные сведения, чтобы защитить частную жизнь семьи ребенка, передает РИА «Новости».

    По данным медиков, в 2026 году в 13 округах Висконсина зафиксировано более 430 случаев заболевания корью, что стало самым высоким показателем в штате за более чем 35 лет.

    Согласно свежей информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на конец октября в стране было зарегистрировано 4 852 подтвержденных случая кори.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила о первом за три десятилетия случае смерти ребенка после заражения корью в регионе.

    В августе власти Пенсильвании сообщили о первых за 35 лет смертельных случаях заболевания корью среди непривитых жителей.

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