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    8 ноября 2026, 12:18 • Новости дня

    Досмотр машин сканером на Крымском мосту со стороны Тамани решили приостановить

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Досмотр автомобилей на Крымском мосту со стороны Тамани с помощью сканера приостановят в ночь на 10 ноября, сообщили в оперативном канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

    «Вниманию водителей! С 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября досмотр транспортных средств на инспекционно-досмотровом комплексе (сканер) со стороны Тамани будет недоступен по техническим причинам», – сообщает инфоцентр.

    Рейсовые автобусы будут досматривать в ручном режиме. Инфоцентр просит учесть данную информацию при планировании поездки в республику, заблаговременно выбрать оптимальное время выезда или альтернативный маршрут.

    Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее затор на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив сократился.

    Также проезд транспортных средств по мостовому переходу через Керченский пролив приостановили.

    Кроме того, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

    6 ноября 2026, 10:06 • Новости дня
    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем

    АвтоВАЗ начал оснащать Lada Vesta новым мотором объемом 1,8 литра

    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский концерн «АвтоВАЗ» приступил к оснащению автомобилей семейства Lada Vesta новым поколением флагманского двигателя объемом 1,8 литра и мощностью 132 лошадиные силы.

    Производитель объявил о значительном обновлении модели: теперь на все модификации Vesta устанавливается двигатель нового поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Lada Vesta получила новый флагманский двигатель и новые опции», – заявили в компании. Мотор развивает мощность 132 лошадиные силы при крутящем моменте 175 Нм. Это позволило увеличить максимальную скорость обновленного автомобиля до 192 км в час, а время разгона до 100 км в час сократилось до 10 секунд. Смешанный расход топлива снизился до 7,4 литра на 100 км.

    Двигатели 1,8 нового поколения устанавливаются на LADA Vesta, начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв». Начальная стоимость версий с шестиступенчатой механической коробкой передач составит 1 885 000 рублей, доплата за автоматическую трансмиссию (вариатор CVT) – 5 000 рублей. Отдельные версии Vesta также получили дополнительные системы комфорта и безопасности. Обновленные машины уже отправлены официальным дилерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полноприводную гибридную модификацию кроссовера Lada Azimut решили оснащать аккумулятором российской разработки.

    Также глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства нового кроссовера Lada Azimut историческим событием для автомобильной промышленности.

     Руководитель Минпромторга Антон Алиханов признался в готовности приобрести отечественный кроссовер Lada Azimut для личного пользования.

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    5 ноября 2026, 20:35 • Новости дня
    Покупатели забронировали все электромобили Ferrari Luce на 2027 год

    Гендиректор Ferrari сообщил о бронировании всех электромобилей Luce на 2027 год

    Покупатели забронировали все электромобили Ferrari Luce на 2027 год
    @ Marco Destefanis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор компании Ferrari Бенедетто Виньи заявил, что все электромобили Luce, производство которых запланировано на 2027 год, уже забронированы покупателями.

    Первый полностью электрический автомобиль Ferrari Luce вызвал высокий спрос у клиентов, передает РИА «Новости». «Все заказы на 2027 год уже распределены», – заявил Виньи. Он отметил, что первый в истории Luce продали на аукционе за 40 млн долларов. Точное число электромобилей, запланированных к производству на следующий год, глава Ferrari не указал.

    В конце июля Financial Times сообщала, что в 2026 году компания планирует продать менее 500 электромобилей. Долгосрочный план подразумевает продажу около 600 машин в год. Начало поставок электромобилей Luce ожидается в четвертом квартале.

    Ferrari представила свою первую электрическую модель в конце мая. Дизайн полноприводного четырехдверного седана разработала студия Love From под руководством бывшего руководителя отдела дизайна Apple Джони Айва. Новинка подверглась критике в соцсетях, из-за чего капитализация компании за день упала почти на 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом вторичный рынок электромобилей в России преодолел исторический рубеж в три тысячи реализованных машин.

    В мае инновационный дизайн электромобиля Luce вызвал резкую критику в социальных сетях.

    Итальянский автопроизводитель Ferrari представил в Риме полностью электрическую модель Ferrari Luce.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 16:56 • Новости дня
    Минфин анонсировал введение льготной ипотеки в Крыму и Севастополе

    Минфин: В Крыму и Севастополе введут программу льготной ипотеки под 8%

    Минфин анонсировал введение льготной ипотеки в Крыму и Севастополе
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов объявило о расширении программы льготного жилищного кредитования на строящуюся недвижимость в Крыму и Севастополе со ставкой 8%.

    Правительство утвердило расширение условий программы «Льготная ипотека на территориях воссоединенных субъектов Российской Федерации», сообщил Минфин в Max. По новым правилам граждане смогут оформить льготный кредит при покупке квартир или апартаментов в строящихся многоквартирных домах в Крыму и Севастополе.

    Максимальная сумма займа составит 8 млн рублей, при этом первоначальный взнос должен достигать не менее 20% от цены договора.

    В ведомстве уточнили, что период государственного субсидирования ставки продлится до 15 лет с момента заключения договора. Программа кредитования на новых условиях будет действовать с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спрос на новостройки в Московском регионе из-за ужесточения условий льготной ипотеки поставил антирекорд.

    В сентябре Министерство финансов объявило об обновлении программы льготной семейной ипотеки.

    Летом президент Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки.

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    7 ноября 2026, 12:04 • Новости дня
    Сумму на льготные автокредиты в России предложили увеличить

    Льготное автокредитование в России предложили увеличить на 10,4 млрд рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предложили внести поправку об увеличении финансирования программы льготного автокредитования на 10,4 млрд рублей.

    Финансирование программы льготного автокредитования в России на 2027 год планируется увеличить на 10,4 млрд рублей в рамках подготовки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы, передает РИА «Новости» со ссылкой на близкий к Минпромторгу источник.

    «Текущие объемы финансирования, заложенные на программы стимулирования спроса в автопроме в 2027 году, не финальные. Поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете в Госдуме предполагают увеличение финансирования льготных программ на 10,4 млрд рублей», – сообщил собеседник агентства.

    Он уточнил, что по мере исчерпания выделенных лимитов власти рассмотрят дополнительные предложения по дофинансированию стимулирующих программ. Кроме того, сейчас прорабатывается корректировка требований к уровню локализации автомобилей, что позволит оптимизировать расходование бюджетных средств.

    В конце октября министр промышленности и торговли Антон Алиханов уже заявлял о намерении ведомства предложить варианты расширения поддержки льготного автокредитования и лизинга. Согласно изначальному проекту бюджета, внесенному правительством в Госдуму 30 сентября, на льготные автокредиты в 2027 году закладывалось 7 млрд рублей, на автолизинг – 17 млрд рублей, а еще около 3,7 млрд рублей предназначалось для поддержки производителей газомоторной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал возобновление льготного автокредитования и автолизинга с 1 декабря.

    Также глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о подготовке предложений по увеличению финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга.

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    5 ноября 2026, 14:59 • Новости дня
    Автоэксперт перечислил частые ошибки при подготовке автомобиля к зиме

    Россиянам объяснили опасность использования неразбавленного антифриза зимой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автоэксперт Ашот Ерицян перечислил нюансы, о которых часто забывают водители при подготовке транспортного средства к зимнему сезону.

    Автоэксперт Ашот Ерицян назвал «Ленте.ру» самые распространенные ошибки при подготовке машины к зиме. По его словам, в частности, менять антифриз в автомобиле лучше до наступления устойчивых морозов, при этом нельзя заливать неразбавленный концентрат. Дело в том, что чистый этиленгликоль замерзает при температуре ниже минус 13 градусов, тогда как его смесь с водой в равных пропорциях выдерживает до минус 37 градусов.

    Из-за сокращения светового дня многие водители устанавливают более мощные лампы в фары, однако это может привести к перегреву разъемов и повреждению отражателей, считает специалист.

    «Если штатного освещения недостаточно, сначала стоит проверить состояние фар и их регулировку. Причиной плохой видимости могут быть помутневшие стекла или неправильно настроенный свет», – указал Ерицян.

    Владельцам дизельных машин эксперт напомнил о необходимости перехода на зимнее топливо до первых морозов. Если летняя солярка уже замерзла, добавлять антигель бесполезно – потребуется размораживатель топлива или теплый гараж. Водителям электрокаров специалист посоветовал держать в багажнике запасной кабель для зарядки, так как на сильном морозе провода дубеют и могут треснуть.

    Ерицян также не рекомендовал увлекаться покупкой зимних автоаксессуаров. По его словам, компактные обогреватели салона от прикуривателя имеют слишком малую мощность, провода чехлов на руль с подогревом мешают управлению, а электрические скребки для стекол почти не экономят время по сравнению с обычными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце автоэксперт Андрей Тумкин заявил о необходимости проверки светотехники и тормозной системы перед наступлением холодов.

    В апреле Ашот Ерицян предупредил о сокращении ресурса мотора из-за длительной работы автомобиля на холостом ходу.

    В феврале правоохранительные органы сообщили об использовании злоумышленниками морозов для обмана водителей при продаже аккумуляторов и антифриза.

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    6 ноября 2026, 20:22 • Новости дня
    Суд обязал Volkswagen выплатить 300 тыс. евро уволенному топ-менеджеру

    DPA: Суд обязал Volkswagen выплатить около 300 тыс. евро уволенному сотруднику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд по трудовым спорам Брауншвейга обязал германский автоконцерн Volkswagen выплатить около 300 тыс. евро компенсации бывшему топ-менеджеру, которого уволили из-за подозрений в передаче третьим лицам закрытой документации.

    Как сообщает агентство DPA, автопроизводитель должен компенсировать уволенному сотруднику оклад примерно за один год, передает ТАСС. Суд постановил, что у концерна не было законных оснований для расторжения контракта в экстренном порядке без предварительного уведомления, в то время как обычное, плановое увольнение признано юридически действительным.

    Ранее аналогичный вердикт был вынесен по делу второго топ-менеджера: в сентябре суд обязал VW выплатить ему около 200 тыс. евро. В обоих случаях речь идет о возмещении разницы в доходах, возникшей из-за неправомерного изменения статьи увольнения.

    В Volkswagen заявляют, что бывшие сотрудники пересылали представителям СМИ и государственным ведомствам отчеты департамента внутреннего аудита по коммерческим моделям Crafter и Grand California. В VW расценили эти действия как грубое нарушение трудовых обязанностей и пытались взыскать с ответчиков 380 тыс. евро на покрытие расходов на адвокатов, однако иск отклонили.

    Представители концерна заявили о намерении обжаловать вердикт. В свою очередь истцы настаивают на своей правоте и апеллируют к национальному Закону о защите осведомителей. Они настаивают, что столкнулись с давлением внутри компании после того, как попытались заявить о выявленных нарушениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Федеральное управление финансового надзора Германии оштрафовало Volkswagen на 1,2 млн евро за несвоевременное раскрытие информации.

    В июле руководство автоконцерна решило сократить до 120 тыс. рабочих мест на фоне кризиса в промышленности.

    В июне прошлого года сообщалось о согласии 20 тыс. сотрудников компании на увольнение.

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    6 ноября 2026, 18:57 • Новости дня
    Хуснуллин объяснил введение льготной ипотеки в Крыму

    Хуснуллин назвал целью ипотеки под 8% в Крыму поддержку строительного рынка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Программа льготной ипотеки под 8% в Крыму и Севастополе предназначена для поддержки населения и строительного рынка, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    «Задача сейчас – поддержать и людей, и строительный рынок. Ипотека является основным инструментом улучшения жилищных условий, а также прямой составляющей жилищного строительства. Поэтому мера позволит стимулировать спрос и поможет реализации строящихся проектов», – написал Хуснуллин в Max.

    Вице-премьер отметил, что обеспечение доступности жилья остается одной из ключевых задач в России. По его словам, важно предпринять все усилия для завершения строительства домов.

    Ранее в Минфине сообщили, что россияне смогут оформить льготную ипотеку под 8% на покупку жилья в строящихся домах или апартаментах в Крыму и Севастополе с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Сумма кредита ограничена 8 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    В сентябре кабмин выделил дополнительные 157 млрд рублей на реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой.

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    7 ноября 2026, 11:11 • Новости дня
    Автоэксперт назвал неочевидные расходы на владение автомобилем

    RT: Эксперт Ерицян назвал платные парковки и дороги скрытыми расходами на авто

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владение автомобилем обходится в среднем в 10–40 тыс. рублей в месяц, однако владельцы часто не учитывают скрытые расходы на платные парковки и дороги, заявил автоэксперт Ашот Ерицян.

    «В первую очередь речь идет о платных парковках. Они действуют уже более чем в четверти крупных городов России, а их зоны постоянно увеличиваются. Поэтому расходы на платные парковки для многих автомобилистов становятся такой же необходимостью, как и топливо на заправках», – сказал исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ерицян в интервью RT.

    Еще одной категорией неочевидных расходов он назвал платные дороги.

    В качестве примера Ерицян привел проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД), который может быть платным только в определенные часы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее департамент транспорта Москвы сообщил об увеличении стоимости проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик.

    Также была опубликована информация о тарифах на парковку в столице и штрафах за нарушения.

    Кроме того, автоэксперт Ашот Ерицян рассказал об опасности длительного прогрева двигателя.

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    6 ноября 2026, 15:31 • Новости дня
    В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Сармановском районе Татарстана автомобиль Lada Xray выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, в результате чего погибли водитель и три пассажира легковой машины, в том числе младенец.

    В Сармановском районе Татарстана 45-летняя женщина за рулем Lada Xray выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с грузовиком Volvo, сообщает Госавтоинспекция региона.

    В результате аварии водитель легкового автомобиля и три пассажира 2004, 2007 и 2026 годов рождения скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью. Еще одна девушка-пассажир выжила и была госпитализирована.

    Трагедия произошла на 30-м км автодороги Набережные Челны – Сарманово. Для выяснения обстоятельств автокатастрофы на место выехал прокурор Сармановского района Алексей Панишев, добавили в прокуратуре Татарстана. Ведомство взяло ход процессуальной проверки на контроль.

    До этого в республике в аварии погибли водитель и трехмесячный ребенок. В августе в Татарстане в ДТП погибли женщина и двое детей.


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    6 ноября 2026, 17:36 • Новости дня
    Лжеперевозчиков авто осудили в Приморье за мошенничество на 34 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Приморском крае вынес приговор организаторам фиктивных перевозок автомобилей, которые обманули 49 человек на сумму более 34 млн рублей.

    Двух организаторов мнимых перевозок автомобилей осудили в Приморье. Суд установил, что в период с 2019 по 2022 год подсудимые размещали в интернете объявления об услугах автоперевозок и открыли четыре офиса во Владивостоке. Они не планировали выполнять обязательства, присваивали деньги клиентов, а переданные машины продавали, сообщает прокуратура Приморского края в Max.

    Кроме того, злоумышленники дважды похитили средства, выданные в качестве предоплаты за покупку автомобилей за рубежом. От их действий пострадали 49 человек, общий ущерб составил более 34 млн рублей.

    Мужчину приговорили к 10 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Женщина получила четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Суд также в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о незаконном получении жителями Приморского края более 5 млн рублей от страховых компаний за инсценировку ДТП.

    В феврале правоохранительные органы задержали бывшего руководителя Владивостокского морского торгового порта Николая Ермолаева по подозрению в хищениях.

    Ранее надзорное ведомство Приморского края разоблачило преступную схему с псевдозаймами во Владивостоке.

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    6 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Китайский электромобиль BYD разогнался до рекордных 503 км в час

    Kuai jishu: Электромобиль китайской BYD побил рекорд скорости для серийных машин

    Tекст: Мария Иванова

    Автомобиль Yangwang U9 Xtreme от китайского производителя BYD установил новый рекорд для серийных электромобилей, развив скорость более 503 км в час во время заездов в Абу-Даби.

    Машина смогла преодолеть отметку в 500 км в час, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Kuai jishu.

    «Yangwang U9 Xtreme завершил испытание максимальной скорости… в Абу-Даби в ОАЭ, показав подтвержденный результат в 503,17 км в час. Благодаря этому результату он побил свой предыдущий рекорд по максимальной скорости среди серийно производимых электромобилей», – говорится в сообщении.

    В сентябре 2025 года эта же модель разогналась до 496,22 км в час на полигоне в Германии. Таким образом, транспортное средство стало первым в мире серийным автомобилем, превысившим порог скорости в 500 км в час.

    Компания BYD выступает одним из мировых лидеров в области производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Предприятие также развивает направление городского рельсового транспорта, включая систему подвесного монорельса SkyRail.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом немецкой компании Quantum Systems развил скорость 777 км в час.

    В прошлом году китайская компания BYD запланировала оснастить европейские электромобили системой для увеличения запаса хода почти на 470 км за пять минут.

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    6 ноября 2026, 16:41 • Новости дня
    Аварийные бригады Крыма перевели в усиленный режим работы

    Аварийные бригады в Крыму переведены в усиленный режим из-за проблем со светом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Крыму сохраняется сложная ситуация с электроснабжением и отоплением после аварии на электросетях, все аварийные бригады переведены в усиленный режим работы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    Все аварийные бригады Крыма работают в усиленном режиме. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в канале «Макс».

    «Правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме», – написал Аксенов.

    Он отметил, что ситуация остается сложной, и по техническим, военным и субъективным причинам наладить все сразу невозможно. Аксенов поблагодарил жителей за стойкость, единство и терпение.

    Ранее в четверг предприятие «Крымэнерго» сообщило о дефиците электроснабжения на полуострове из-за аварии на магистральных электросетях, в связи с чем соблюдать графики подачи электроэнергии оказалось невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник главы республики Олег Крючков объявил о введении ограничений на подачу электроэнергии из-за аварии в энергосистеме за пределами полуострова.

    Во вторник электроснабжение в ряде районов Крыма и в Севастополе было приостановлено из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

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    7 ноября 2026, 14:17 • Новости дня
    Константинов сравнил мобилизацию на Украине с нацизмом и махновщиной

    Константинов сравнил украинскую мобилизацию с беспределом 90-х и нацизмом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизация на Украине сопровождается беспрецедентным насилием, сопоставимым с нацизмом и махновщиной, заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

    «На Украине происходят ужасные события. И если такая информация просачивается из официальных источников, можно только представить, что происходит на самом деле, что творится в простом украинском селе или на улице. Это даже не 1990-е, это другой уровень беспредела – с жутким нацистским окрасом, с махновщиной», – заявил Константинов ТАСС.

    Ранее стало известно о тайной тюрьме под Киевом, где удерживали около 40 человек, включая 14-летнего подростка. Подвал использовался для мобилизованных и дезертиров. После давления возмущенной толпы пленников отпустили в больницы, а власти начали кампанию по дискредитации протестующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские силовые структуры сообщили об обнаружении в ЛНР семи тайных тюрем украинских националистов к началу спецоперации.

    В среду беженец из Константиновки рассказал о пытках током в плену ВСУ за пророссийские взгляды.

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    5 ноября 2026, 23:32 • Новости дня
    Энергетики сняли режим ограничения электроснабжения в Севастополе

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения, сообщает правительство города.

    «Режим временного ограничения электроснабжения снят», – сообщает правительство города в «Максе».

    Власти обратились к жителям с просьбой подключать электроприборы после восстановления подачи света постепенно, чтобы избежать перегрузок в сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Михаил Развожаев сообщил о продлении школьных каникул в Севастополе из-за ограничений электроснабжения после ударов ВСУ.

    В Севастополе ввели график подачи электричества «два через шесть».

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    7 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Шведская компания Volvo зарегистрировала товарный знак в России

    Покинувшая Россию компания Volvo зарегистрировала товарный знак

    Tекст: Мария Иванова

    Шведский автопроизводитель Volvo, ранее ушедший с российского рынка, получил одобрение Роспатента на регистрацию товарного знака для продажи машин и оказания услуг.

    Заявку на регистрацию товарного знака Volvo Penta подала компания «Вольво Трейдмарк Холдинг АБ» в декабре 2025 года, передает РИА «Новости».

    Роспатент принял положительное решение по заявке, закрепив за компанией права до декабря 2035 года. Под новым брендом автопроизводитель сможет реализовывать в России автобусы, гоночные автомобили, автодома и водные скутеры, а также оказывать услуги по прокату машинного оборудования.

    Шведский производитель грузовой и строительной техники Volvo одним из первых приостановил выпуск и продажу автомобилей на территории России в феврале 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу немецкий автопроизводитель Audi оформил в Роспатенте правовую охрану товарного знака линейки спортивных моделей.

    В сентябре покинувшая российский рынок южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в России десять новых товарных знаков.

    Ранее концерн Toyota защитил товарный знак Corolla.

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