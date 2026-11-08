Досмотр машин сканером на Крымском мосту со стороны Тамани решили приостановить

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Вниманию водителей! С 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября досмотр транспортных средств на инспекционно-досмотровом комплексе (сканер) со стороны Тамани будет недоступен по техническим причинам», – сообщает инфоцентр.

Рейсовые автобусы будут досматривать в ручном режиме. Инфоцентр просит учесть данную информацию при планировании поездки в республику, заблаговременно выбрать оптимальное время выезда или альтернативный маршрут.

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее затор на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив сократился.

Также проезд транспортных средств по мостовому переходу через Керченский пролив приостановили.

Кроме того, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.