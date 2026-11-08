Митрополит Тихон объяснил перенос мощей святителя Луки в строящийся храм

Митрополит Тихон: Мощи святителя Луки помогут строительству храма

Tекст: Дмитрий Зубарев

Святыню доставили из кафедрального Александро-Невского собора в воскресенье. «Так произошло, что теперь святитель Лука будет помогать строительству этого храма вместе со всеми нами», – заявил митрополит Тихон на проповеди, передает РИА «Новости».

Владыка отметил, что возведение храма ведется много лет, однако в последнее время оно «затормозилось». По его словам, святитель Лука, помогавший нуждающимся при жизни, «промыслом Божьим прибыл сюда, в совершенно иной район в Симферополе».

Митрополит поблагодарил участников подготовки торжественного богослужения и поздравил местных жителей. Он добавил, что мощи будут находиться в храме несколько месяцев, а богослужения, вероятнее всего, станут ежедневными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел божественную литургию в нижнем приделе строящегося храма Святой великомученицы Екатерины в Симферополе.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о прибытии в Херсонесский монастырь мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского.

Также СБУ заочно обвинила митрополита Тихона в публичной поддержке России.