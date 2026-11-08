  • Новость часаМИД заявил об исчерпании Евросоюзом рычагов давления на Россию
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    Россия может стать газовой опорой для Ирана
    Эксперт рассказал о тактике массированных ударов по Украине
    Рютте пообещал напиться до потери сознания после завершения конфликта на Украине
    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России
    ВС России поразили электроподстанцию в Житомирской области
    Россиянка получила ранение при стрельбе в Кракове
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    Названы основные области размещения пыточных на Украине
    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею
    8 ноября 2026, 10:48 • Новости дня

    Подготовка единых учебников для старшеклассников подошла к концу

    Минпросвещения: Создание единых учебников для 10-11-х классов подошло к концу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство просвещения России подошло к финальной стадии создания государственных учебников по пяти предметам для старшеклассников.

    В России заканчивается подготовка новых изданий по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учеников 10-11-х классов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

    Одновременно с этим ведомство завершает создание пособий по труду для школьников 5-9-х классов.

    Ранее министр просвещения Сергей Кравцов обещал подготовить стандартизированные учебники по всем предметам школьной программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в колледжах и техникумах России утвердили введение единых государственных учебников с 1 сентября 2027 года.

    Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил о планах разработать единые учебники по всем предметам школьной программы.

    Также заместитель министра просвещения Ольга Колударова сообщила о намерении внедрить новые пособия для старшеклассников к началу 2027 учебного года.

    7 ноября 2026, 11:09 • Новости дня
    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров

    The Telegraph: Власти стран Европы начали массово сокращать пенсионные выплаты

    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров
    @ REUTERS/Christian Hartmann

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские государства приступили к урезанию расходов на пенсионное обеспечение и повышению возраста выхода на заслуженный отдых из-за старения населения и дефицита бюджетов.

    Европейские государства начали сокращать финансирование пенсионных систем из-за бюджетных трудностей и старения населения. По данным газеты The Telegraph, это происходит даже несмотря на угрозу потери голосов пожилых избирателей.

    Британский премьер Энди Бернэм выступил с инициативой об изменении с 2030 года схемы индексации пенсий, которая исключит учет роста зарплат. Для пенсионеров эти меры обернутся потерями около 1,6 тыс. фунтов в год.

    В Румынии под давлением Евросоюза на фоне двузначной инфляции пенсии заморожены на два года, начиная с 2025-го. Правительство Франции также планирует ограничить индексацию для выплат, превышающих 1260 евро в месяц. Повышение пенсионного возраста до 64 лет в стране было отложено до выборов 2027 года на фоне протестов.

    Чехия урезала дополнительную индексацию выплат, а власти Словакии привязали возраст выхода на пенсию к ожидаемой продолжительности жизни – к 2030 году он достигнет 64 лет.

    По словам эксперта Организации экономического сотрудничества и развития Эндрю Рейли, средний пенсионный возраст не менялся с 1970-х годов. По оценкам аналитиков, в дальнейшем странам Европы потребуются новые реформы для финансирования выплат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году испанская газета El Pais сообщила о риске остановки выплаты пенсий на Украине без финансовой поддержки ЕС.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте предложил направить часть европейских пенсий и социальных выплат на военные расходы.

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    7 ноября 2026, 12:15 • Новости дня
    Эксперт рассказал о новой тактике в ходе массированных ударов России по Украине

    Эксперт Гагин: Россия применила новую тактику массированных ударов по Украине

    Эксперт рассказал о новой тактике в ходе массированных ударов России по Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Андрей Резчиков

    Переход на использование баллистических ракет преследует цель наносить такие повреждения, которые невозможно восстановить на скорую руку, это позволяет гарантированно разрывать транспортные артерии на длительный срок, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Ян Гагин. В ночь на субботу Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и области, среди целей оказался Северный мост.

    «Северный мост в Киеве – это серьезная логистическая артерия. По ней передвигаются в первую очередь военные грузы, поставку которых российская армия стремится пресечь», – отметил военный эксперт Ян Гагин, член Совета по внешней и оборонной политике.

    Главное отличие нынешних ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Раньше по мосту наносились удары беспилотниками, что приводило лишь к «перфорации» дорожного покрытия.

    «Такие повреждения противник мог быстро отремонтировать или временно перекрыть железными щитами для пропуска техники, как это было в свое время на Антоновском мосту. Переход на использование баллистических ракет преследует цель нанести мосту такие повреждения, которые невозможно восстановить на скорую руку. Это позволяет гарантированно разорвать данную транспортную артерию на длительный срок», – пояснил собеседник.

    В рамках комплексного уничтожения тылового снабжения ВСУ удары наносятся не только по мостам, но и по железнодорожным хабам, веткам и придорожным складам.

    «Особое место в этой системе занимают украинские порты и суда, доставляющие грузы. Поскольку водный транспорт позволяет перевозить огромные объемы материальных средств одной единицей, Киев делал на него ключевую ставку. Систематическое огневое поражение портовой инфраструктуры лишает противника тылового обеспечения (боеприпасов, оружия, ГСМ, запчастей), поступающего от стран НАТО», – отметил спикер.

    По словам Гагина, без этих поставок воевать практически невозможно, и ВСУ вынуждены расходовать ограниченные оперативные запасы, которые не восполняются извне. «Это классический пример успешной войны на истощение, позволяющей обескровливать группировку врага по всей линии соприкосновения без лобовых наскоков и лишних потерь личного состава», – считает эксперт.

    Гагин особо отметил, что среди целей ночного удара вновь были мощности компании Fire Point. «Слухи о самостоятельной оборонной промышленности Украины сильно преувеличены. Компания Fire Point и ее ракетная программа (включая ракеты FP-7) – это во многом созданный миф о боеготовности Украины. На территории Украины эти ракеты фактически не производятся с нуля. Процесс устроен по принципу отверточной сборки (как с китайскими автомобилями): в страну завозятся готовые фрагменты и детали изделий из Британии, Франции, Германии и США. То же самое касается и большинства беспилотных систем», – рассказал собеседник.

    Точечные удары по сборочным цехам существенно затрудняют пополнение ракетного арсенала Украины. «На уничтоженных мощностях Fire Point гарантированно находились критически важные импортные комплектующие, и теперь противник лишен их на время ожидания новых поставок. Кроме того, на подобных объектах часто присутствуют иностранные консультанты или специалисты по сборке и шефмонтажу. Вероятность того, что кто-то из них попал под удар, высока, хотя официального подтверждения от украинской стороны мы вряд ли получим», – добавил эксперт.

    Успешный прилет баллистических ракет по столь защищенным объектам в Киеве наглядно подтверждает острейший дефицит средств противовоздушной обороны у противника.

    «Ярким штрихом к этой картине является недавнее поражение цели в Сумской области при помощи тяжелой авиабомбы ФАБ с модулем планирования. Такая бомба – это большая, тихоходная и заметная цель на радарах, которую технически несложно сбить. Тот факт, что она беспрепятственно долетает за сотни километров и поражает объект, прямо указывает на дыры в украинской ПВО», – подчеркнул Гагин.

    Этот дефицит имеет под собой две основные причины. «Американские комплексы ПВО, которые могли бы быть переданы Украине, США перенаправили своим союзникам в регион Персидского залива из-за обострения местной геополитической обстановки. Европейские страны предпочли оставить имеющиеся системы противовоздушной обороны для собственной защиты, отказавшись передавать их Киеву», – пояснил Гагин.

    По оценке эксперта, российская армия эффективно пользуется возникшим дефицитом ПВО, поскольку «пустоты на войне не бывает».

    В ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и области.

    По данным Минобороны, успешно поражены объекты военно-промышленного комплекса, а также энергетики и транспортной инфраструктуры. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все атакованные цели использовались для обеспечения нужд ВСУ.

    В Киеве в очередной раз был поражен автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения, военной и специальной техники для ВСУ. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, движение транспорта по мосту перекрыто в обе стороны.

    Еще одной целью стало промышленное предприятие (ООО «Меридиан» им. С. П. Королева), производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго» (FP-5). Сборкой этих ракет занимается украинская оборонная компания Fire Point.

    В Киевской области были поражены тепловая электростанция Трипольская мощностью 1800 МВт, электроподстанция Киевская и производственное предприятие Бровары, выпускающее компоненты ракетного топлива. Также в Житомирской области ударили по электроподстанции. А в Черном море юго-восточнее Одессы был поражен сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 14:47 • Новости дня
    Военкор Котенок показал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве

    Военкор Котенок опубликовал фото пробитого ударом баллистики Южного моста в Киеве

    Военкор Котенок показал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве
    @ Hennadii Minchenko/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве после атаки Вооруженных сил России.

    На фотографии, опубликованной в Telegram-канале, зафиксировано сквозное пробитие фрагмента полотна моста, ставшее результатом детонации боевой части ракеты. «Непогано. Треба ещё», – написал Юрий Котенок.

    Военный корреспондент Александр Коц уточнил, что на снимке изображен именно Южный мост. «Просвет опор у Северного моста круглый, а у южного в виде стрелки. Снимок сделан снизу, с берега, из-под Южного моста», – объяснил он.

    Центральный короб конструкции, по которому двигаются поезда метро, оказался пробит насквозь. Нижняя плита сооружения выпала, а арматура свисает вниз. Журналист добавил, что мост получил повреждения от удара баллистической ракеты в ночь на 27 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии серьезных повреждений Южного моста через Днепр.

    Также Министерство обороны сообщило о поражении объекта в украинской столице.

    Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов назвал повреждение вантов переправы причиной резкого ограничения движения транспорта.

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    7 ноября 2026, 13:30 • Новости дня
    Названа причина смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной

    Причиной смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной стала сердечная недостаточность

    Названа причина смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Причиной смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стала сердечная недостаточность, сообщили в ее семье.

    Причиной смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стала сердечная недостаточность, передает ТАСС.

    «Только что врач мне сообщил: причиной смерти стала сердечная недостаточность», – рассказала дочь артистки.

    Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября.

    Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году она окончила мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой во ВГИКе. В кино актриса дебютировала в 1955 году в фильме Владимира Венгерова «Два капитана». Первую главную роль она исполнила в 1959 году в мелодраме Василия Ордынского «Сверстницы».

    Широкую известность артистке принесли роли в картинах ее супруга, писателя и режиссера Василия Шукшина, таких как «Печки-лавочки» (1972) и «Калина красная» (1973). После ухода мужа из жизни в 1974 году она взяла двойную фамилию. В 1970-х годах Федосеева-Шукшина продолжила играть героинь из народа в фильмах «Трын-трава» и «Позови меня в даль светлую».

    Актриса активно снималась в исторических картинах, среди которых «Юность Петра», «Демидовы», «Виват, гардемарины», а также в экранизациях классики – «Мертвые души», «Маленькие трагедии», «Крейцерова соната». Всего она исполнила около 100 ролей.

    С 1974 по 1993 год Федосеева-Шукшина работала в Театре-студии киноактера. В 1984 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР. Она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и рядом других премий и медалей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга сообщила о месте и дате прощания с матерью.

    В среду в семье актрисы назвали тяжелым ее состояние в реанимации.

    На прошлой неделе Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной.

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    7 ноября 2026, 19:02 • Новости дня
    Боевики «Айдара» выдвинули ультиматум Драпатому

    Боевики «Айдара» потребовали от главкома ВСУ Драпатого назначить их командира

    Tекст: Вера Басилая

    Боевики украинского полка «Айдар» (признан террористическим, запрещен в России) направили главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список кандидатов на должность командира их подразделения, сообщили в российских силовых структурах.

    Боевики 24-го отдельного штурмового полка «Айдар» передали главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список претендентов на пост командира подразделения, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    По данным силовиков, боевики полка подчеркнули, что не примут нового руководителя, если он лоялен главкому и не имеет отношения к их формированию. Конфликт начался после того, как руководство сняло с должности прежнего командира полка Александра Коваленко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе депутат Рады Анна Скороход заявила об организации главнокомандующим украинской армией Михаилом Драпатым продажи командных назначений в ВСУ.

    В августе главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый уволил сразу шесть украинских генералов.

    Командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Дмитрий Волошин саботировал приказ главкома ВСУ и не поехал в Сумы из Киева.

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    7 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    ВВС Индии посадили Ил-76МД на рекордной высоте в Ладакхе

    Транспортник Ил-76МД ВВС Индии совершил самую высокогорную посадку в мире

    ВВС Индии посадили Ил-76МД на рекордной высоте в Ладакхе
    @ @IAF_MCC

    Tекст: Мария Иванова

    Транспортный самолет российского производства Ил-76МД Военно-воздушных сил Индии совершил историческую посадку на авиабазе Ньома в Ладакхе.

    Это самая высокогорная посадка, когда-либо выполненная воздушным судном данного типа в мире, передает ТАСС.

    «Самолет Ил-76МД ВВС Индии вошел в историю, успешно приземлившись в Ньоме. Это самая высокогорная посадка, когда-либо выполненная воздушным судном этого типа в мире», – сообщили в военно-воздушных силах Индии.

    В ВВС добавили, что это событие стало «выдающейся демонстрацией надежности и возможностей самолета, подкрепленной исключительным мастерством, точностью и профессионализмом его экипажа». Успешная посадка укрепляет стратегические возможности Индии по осуществлению воздушных перевозок.

    Авиабаза Ньома расположена на высоте около 3960 м примерно в 25 км от линии фактического контроля с Китаем. В настоящее время ВВС Индии располагают 17 самолетами Ил-76МД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минпромторг заявил о заключении контрактов с индийскими авиакомпаниями на поставку 105 самолетов Ил-114-300.

    В феврале телеканал NDTV сообщил о рассмотрении Нью-Дели возможности покупки у России до 40 истребителей пятого поколения Су-57.

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    7 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Медведев с иронией прокомментировал планы жителей Киева строить уличные туалеты

    Медведев иронично прокомментировал планы жителей Киева строить уличные туалеты

    Медведев с иронией прокомментировал планы жителей Киева строить уличные туалеты
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал планы жителей Киева возродить уличные туалеты из-за коллапса энергосистемы.

    Медведев отреагировал на заявления из Киева о необходимости уличных туалетов.

    «С учётом коллапса энергосистемы киевляне задумались о том, чтобы возродить уличные сортиры. Нет света, значит, скоро выйдет из строя канализация. Помнится, кто-то из хохлобандеровцев нёс пургу, что русские воруют унитазы из прекрасных украинских квартир и домов. Жизнь переменчива…», – сообщил Дмитрий Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил о необходимости оборудовать уличные туалеты из-за отсутствия воды и электроснабжения.

    Эксперт в энергетике Алексей Анпилогов предупредил о риске возвращения крупных украинских городов к бытовым условиям прошлого из-за остановки работы энергосистемы.


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    7 ноября 2026, 17:54 • Новости дня
    МИД: Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего
    МИД: Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западные государства продолжают раскручивать спираль эскалации, а Лондон и Париж стремятся разместить на Украине многонациональные силы для противостояния с Москвой, что говорит, что европейцам на переговорах делать нечего.

    По словам Захаровой, западные государства по-прежнему отказываются учитывать интересы безопасности Москвы и продолжают раскручивать спираль эскалации.

    «Следует осознавать, что ответственность за данную эскалацию целиком и полностью ляжет на тех, кто генерирует все новые военные авантюры против России, безуспешно пытаясь добиться «стратегического поражения» нашей страны. Этим планам не суждено сбыться. Все поставленные российским руководством в рамках СВО цели и задачи будут выполнены», – заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, комментируя учения «коалиции желающих».

    Дипломат добавила, что Лондон и Париж стремятся сохранить плацдарм для противостояния с Москвой посредством размещения на территории Украины многонациональных сил, сообщается на сайте МИД.

    «Символично также и то, что данные учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия-США-Украина. Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», – отметила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу официальный представитель МИД Мария Захарова назвала законными целями любые войсковые подразделения на Украине.

    Во вторник европейские страны из так называемой коалиции желающих запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.

    В МИД назвали иностранные подразделения на украинской территории законными военными целями.

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    7 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    IIHF отстранила взрослую и молодежную сборные Белоруссии от ЧМ по хоккею

    IIHF заявила о недопуске молодежной и взрослой сборных Белоруссии на ЧМ-2027

    IIHF отстранила взрослую и молодежную сборные Белоруссии от ЧМ по хоккею
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Совет Международной федерации хоккея (IIHF) постановил не допускать молодежную и взрослую сборные Белоруссии к участию в чемпионатах мира в 2027 году, сообщила организация.

    «Принимая решение, совет IIHF учел существующие спортивные и организационные аспекты обоих чемпионатов, включая структуру соревнований, расписание, билетную программу и операционное планирование. С учетом этих обстоятельств совет постановил, что национальные сборные Белоруссии не будут участвовать в этих двух чемпионатах мира в сезоне 2027 года», – заявила пресс-служба IIHF.

    Отмечается, что организация по-прежнему не согласна с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных. IIHF предпринимает необходимые шаги, требуемые постановлением суда, и рассматривает условия для обеспечения безопасности чемпионатов и финансовой стабильности.

    Организация планирует обсуждения с национальными ассоциациями, включая Федерацию хоккея России, для поиска «конструктивного пути, отвечающего интересам мирового хоккея», отмечает РИА «Новости».

    В конце июля совет IIHF не допустил белорусские команды к турнирам, и Федерация хоккея Белоруссии подала апелляцию. Дисциплинарный комитет частично удовлетворил ее, но не нашел правовых оснований для немедленного возвращения команд. 30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27. В суде отметили, что федерация не представила достаточных доказательств для недопуска российских команд.

    Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Канаде, а взрослый – в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел недостаточными доказательства наличия правовых оснований для отстранения российских команд.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о недооценке трудностей в связи с постановлением Спортивного арбитражного суда о возвращении российских команд.

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    7 ноября 2026, 12:23 • Новости дня
    ФСБ рассекретила данные о готовности адмирала Колчака служить Британии и США

    В Омске обнародовали архивы ФСБ о готовности Колчака служить Британии и США

    ФСБ рассекретила данные о готовности адмирала Колчака служить Британии и США
    @ Public domain

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Омске впервые обнародовали рассекреченные документы ФСБ, которые раскрывают ранее неизвестные детали биографии адмирала Александра Колчака, в том числе его готовность служить Британии и США.

    Остававшиеся десятилетиями под грифом «секретно» материалы посвящены Гражданской войне. В них содержатся данные о судьбе золотого запаса Российской империи и свидетельства о готовности адмирала пойти на сотрудничество с зарубежными державами, передает «Царьград».

    Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Елена Малышева отметила, что главная ценность бумаг заключается в возможности услышать историю от непосредственного участника событий. Она указала на наличие в документах множества противоречий, включая фактический отказ адмирала от родины ради службы британской короне и американскому флоту.

    «Готов служить на любых условиях, возьмите меня даже солдатом», – привела Малышева дословную фразу Колчака.

    Отдельный блок обнародованных материалов касается легенды о «золоте Колчака». Согласно мифу, около 500 т драгоценного металла спрятали возле железной дороги после ограбления омских банков. Однако документы не подтвердили эту версию, доказав, что история о кладе является вымыслом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу отказ военного суда Забайкальского военного округа реабилитировать Александра Колчака в 1999 году объяснили свидетельствами массовых расправ над красноармейцами и мирными гражданами.

    Ранее адмирала назвали человеком, до конца жизни сохранившим качество русского офицера.

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    7 ноября 2026, 11:59 • Новости дня
    Актер сериала «Ранетки» умер из-за застрявшей в горле куриной кости

    Актер Иван Скицан скончался в 39 лет из-за застрявшей в горле куриной кости

    Актер сериала «Ранетки» умер из-за застрявшей в горле куриной кости
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Актер театра и кино Иван Скицан скончался в возрасте 39 лет после повреждения пищевода при попытке самостоятельно извлечь застрявшую в горле куриную кость.

    Причиной гибели 39-летнего актера стало серьезное повреждение пищевода. Мужчина пытался самостоятельно протолкнуть застрявшую в горле куриную кость с помощью проволоки, пишет URA.RU со ссылкой на новостные каналы.

    «Он подавился костью и снова воспользовался своим методом. После сильной боли в груди актера госпитализировали. Врачи извлекли осколки и обнаружили глубокую рану», – сообщил канал Mash.

    Известно, что спасти жизнь артиста врачам не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду семья российского актера театра и кино Ивана Скицана сообщила о его смерти в больнице в возрасте 39 лет.

     Семья артиста заявила о намерении похоронить его на родине в поселке Сява Нижегородской области.

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    7 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Захарова сравнила со сказкой штраф Буданову за русский язык

    Захарова: Штраф Буданову за русский язык напоминает сказку Кэрролла

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что штраф главе офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за использование русского языка по уровню абсурда напоминает сказку «Алиса в стране чудес».

    «Мне кажется, уже накопилось на продолжение «Алисы в стране чудес» и «Алисы в зазеркалье». Третью книгу можно было назвать «Алиса на Банковой». Причем ничего и придумывать не надо – пиши с натуры», – сообщила Захарова в Telegram.

    Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила о необходимости оштрафовать Буданова за использование русского языка при посещении Киевской области.

    Буданов признал правонарушение и согласился оплатить штраф, а Ивановская назвала этот случай доказательством работоспособности языкового законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу уполномоченный Украины по языковым вопросам Елена Ивановская сообщила о наложении штрафа на Буданова за публичное общение на русском языке.

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    7 ноября 2026, 18:47 • Новости дня
    Туск назвал терактом стрельбу с пятью погибшими в Кракове

    Премьер Польши Туск назвал терактом стрельбу с пятью погибшими в центре Кракова

    Туск назвал терактом стрельбу с пятью погибшими в Кракове
    @ Jakub Wlodek/Agencja Wyborcza.pl/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал терактом стрельбу в центре Кракова, в результате которой погибли пять человек.

    «Полиция изучает фон и обстоятельства теракта», – написал Туск в социальной сети.

    Он также сообщил, что на место инцидента направился глава МВД Марчин Кервиньский, передает ТАСС.

    Стрельба на Главной площади Кракова произошла около 15:00 по местному времени (17:00 мск). Мужчина открыл огонь по случайным прохожим из проезжающей машины.

    В результате инцидента погибли пять человек, несколько людей, в том числе полицейские, получили ранения. Стрелявший был ранен при задержании и госпитализирован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция сообщила о погибших и раненых в результате стрельбы из автомобиля в центре Кракова. Изначально сообщалось, что жертвами стрельбы стали два человека. Позднее число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти.

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    7 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России

    Адвокат Аграновский: Заставить IIHF выполнить требования через суд едва ли удастся

    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявления Международной федерации хоккея о «несогласии» с вердиктом CAS от 30 октября и затягивание процесса – это не правовая позиция, а откровенный саботаж и попытка сохранить лицо в условиях проигранного суда, законных оснований не пускать Россию больше нет, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский.

    «Ситуация, разворачивающаяся вокруг решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября, имеет мало общего с нормами права. То, что Международная федерация хоккея (IIHF) открыто заявляет о своем «несогласии» и затягивает процесс под предлогом «изучения условий», наиболее точно характеризуется словом саботаж. Это откровенное нежелание выполнять законный вердикт и попытка сохранить лицо в условиях наметившегося международного урегулирования», – считает адвокат Дмитрий Аграновский.

    С юридической точки зрения, подчеркивает юрист, нет ни малейших правовых норм для того, чтобы не допускать российскую и белорусскую сборные к соревнованиям. «Сами по себе односторонние санкции и отстранения изначально противоречили уставу международных хоккейных федераций и международному праву. Если к России у кого-то возникают политические претензии, то совершенно непонятно, каким боком здесь Белоруссия. Более того, налицо политика двойных стандартов: аналогичные претензии почему-то не предъявляются к тому же Израилю, который ведет жесткие и интенсивные боевые действия в секторе Газа», – подчеркнул эксперт.

    Аграновский отметил также, что западные сборные имеют право отказываться играть с Россией – это их выбор, но в таком случае им должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:5. «Законных же оснований для изоляции наших команд у самой IIHF не осталось, и сейчас она может лишь пытаться цепляться за формальности или создавать искусственные препятствия – например, чинить проблемы с выдачей виз», – предположил спикер.

    По мнению адвоката, нынешний прецедент уникален: в истории мирового спорта сложно вспомнить случаи, когда международная федерация столь открыто саботировала бы решение высшей спортивной судебной инстанции.

    «Здесь обнажается главная проблема всех международных организаций – так называемое право консенсуса. Стороны добровольно берут на себя обязательства выполнять правила, но если одна из сторон (в данном случае IIHF) сознательно идет на попятную, эффективно заставить ее сугубо правовыми методами крайне сложно. В практике спортивного арбитража жесткие штрафные санкции или механизмы принуждения к международным федерациям за подобные действия практически не применялись», – отметил Аграновский.

    Поэтому заставить IIHF выполнять законные требования только через суды едва ли удастся. «Для преодоления этого тупика необходимо политическое урегулирование и комплексное политическое решение. Сам CAS, вынося решение в пользу России, руководствовался буквой закона, хотя при желании тоже мог бы найти крючкотворные нормы для отказа. Теперь этот юридический успех нужно подкреплять на политическом уровне», – рассуждает юрист.

    Вопрос о том, в какой дивизион должна быть возвращена российская команда, является ключевым. Из-за вынужденного пропуска турниров формальный рейтинг сборной мог снизиться, однако сама ситуация отстранения является беспрецедентной и вызвана действиями непреодолимой силы.

    «Позиция с точки зрения права здесь должна быть однозначной: если сборная России была отстранена незаконно, то при возвращении она должна быть полностью восстановлена в правах и возвращена ровно на то же место – в элитный дивизион. Любой другой вариант будет юридически неправомерным и несправедливым», – считает Аграновский.

    Адвокат напомнил, что Россия не отказывалась играть сама по идеологическим соображениям, уровень хоккеистов не упал, а сборная остается одной из сильнейших в мире. «Попытка заставить российскую команду пробиваться с самых низов (из Первого дивизиона), тратя на это годы, станет откровенным издевательством и нарушением принципа справедливости. Восстановление в правах должно быть полным и безоговорочным», – резюмировал Аграновский.

    В субботу совет IIHF заявил, что федерация по-прежнему не согласна с вердиктом CAS о допуске российских сборных. IIHF предпринимает необходимые шаги, требуемые постановлением суда, и рассматривает условия для обеспечения безопасности чемпионатов и финансовой стабильности.

    Организация намерена обсуждать ситуацию с национальными ассоциациями, включая Федерацию хоккея России (ФХР), для поиска «конструктивного пути, отвечающего интересам мирового хоккея».

    При этом совет IIHF постановил не допускать молодежную и взрослую сборные Белоруссии к участию в чемпионатах мира в 2027 году. Для недопуска были найдены технические причины – билетная программа, календарь и операционное планирование.

    30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27. В суде отметили, что федерация не представила достаточных доказательств для недопуска российских команд. Важно понимать, что этот вердикт CAS касался исключительно ФХР. Хотя обе страны были отстранены одновременно, их дела идут по абсолютно разным юридическим траекториям. Российская сторона оспорила в CAS непредоставление доказательств «угроз безопасности» на сезон-2026/27 и выиграла процесс.

    Белорусская федерация (ФХБ) до этого момента вела споры внутри Дисциплинарного совета самой IIHF. В конце июля совет IIHF не допустил белорусские команды к турнирам, и ФХБ подала апелляцию. Дисциплинарный комитет частично удовлетворил ее, но не нашел правовых оснований для немедленного возвращения команд на лед.

    Таким образом, международные чиновники технически отсекли Минск через внутренние регламенты, тем самым вынуждая Белоруссию подавать отдельный иск в CAS и начинать судебную тяжбу с нуля.

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    7 ноября 2026, 22:06 • Новости дня
    Нурмагомедову дали шанс представлять Белый дом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома и попросил его взять с собой в качестве помощников Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи.

    «Я рад объявить, что Великому Дэйне Уайту, свирепому бойцу и воину, предложена должность пресс-секретаря Соединенных Штатов... Дэйна, пожалуйста, соглашайся на эту работу!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Также американский президент попросил Уайта сделать бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кейлу Харрис своими помощниками в случае согласия на должность, передает РИА «Новости».

    «Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от безумных леваков», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп не исключил возможность назначения американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на должность нового пресс-секретаря Белого дома.

    В сентябре Трамп поручил главам ключевых ведомств временно выполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома.

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