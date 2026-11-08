Запуск российского спутникового интернета назвали залогом безопасности страны

Эксперт считает развитие отечественных систем связи критически важным шагом, передает РИА «Новости». Ранее в научно-экспертном совете Совета безопасности отметили, что иностранные сервисы Starlink и OneWeb создают риски дестабилизации социально-политической обстановки в суверенных государствах.
«Дело не в том, чтобы просто сделать свое. Нужно не зависеть от чужих мощностей, чужого влияния и политической обстановки. Сегодня мы дружим, завтра – нет, и ты уже без спутниковой навигации. Это вопрос безопасности и независимости страны», – подчеркнул Кузякин.
Он привел аналогию со спутниковой навигацией, напомнив, что Россия разработала ГЛОНАСС в качестве альтернативы американской GPS. Эксперт выразил уверенность в успешном развертывании отечественной группировки широкополосного интернета на орбите.
В настоящее время аэрокосмическая компания «Бюро 1440» создает низкоорбитальную спутниковую систему «Рассвет». В марте 2026 года в космос вывели первые 16 аппаратов целевой группировки, а в июле прошел второй запуск. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее называл этот проект ответом на Starlink.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый заместитель министра связи и информатизации Белоруссии Павел Ткач сообщил о получении республикой терминалов российской спутниковой системы связи «Рассвет» для тестирования.
Также новая партия отечественных аппаратов благополучно отделилась от ракеты-носителя.
Кроме того, в России объявили о запуске первых 16 спутников связи.