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    Названы основные области размещения пыточных на Украине
    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею
    8 ноября 2026, 09:55 • Новости дня

    Дикиджи и Семененко заняли второе и третье места на Гран-при в Китае

    Фигурист Дикиджи завоевал серебро на этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский фигурист Владислав Дикиджи занял второе место в мужском одиночном катании на этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне.

    По итогам произвольной программы Владислав Дикиджи получил 183,58 балла и финишировал на втором месте с общим результатом 282,44 балла, передает РИА «Новости».

    Российский фигурист Евгений Семененко набрал 181,90 балла, заработав суммарные 281,62 балла, и расположился на третьей позиции. Победителем соревнований стал японец Као Миура, набравший в сумме 293,25 балла.

    Четвертый этап серии Гран-при пройдет с 13 по 15 ноября в американском Эверетте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Гран-при в Шэньчжэне.

    В пятницу во время разминки Евгения Семененко и Владислава Дикиджи зрители развернули на трибунах плакат «Русские, вперед!».

    6 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России

    Кабмин ФРГ: Бойкот сборной РФ сделал невозможным проведение ЧМ-2027 по хоккею

    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России
    @ iihf.com

    Tекст: Мария Иванова

    Отказ ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России делает фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии, заявил представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

    «Восемь из 16 национальных ассоциаций за короткий промежуток времени заявили о бойкоте игр против России на чемпионате мира 2027 года», – заявил Корнелиус.

    По его словам, переговоры ведомства канцлера с Федерацией хоккея Германии, Олимпийской спортивной конфедерацией и президентом Международной федерации хоккея (IIHF) показали, что участие России в свете широкого отказа делает невозможным проведение турнира в спортивном и экономическом плане, передает ТАСС.

    Корнелиус добавил, что правительство ФРГ поддерживает Федерацию хоккея Германии как организатора в поисках приемлемого решения. Целью остается проведение турнира по расписанию, поэтому власти хотят изучить возможности его организации в Германии путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев назвал отказ хоккейных ассоциаций от матчей с Россией недобросовестной конкуренцией.

    В среду Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых ассоциаций бойкотировать игры с российской командой.

    В тот же день Австрийский хоккейный союз сообщил об отсутствии планов играть с Россией на ЧМ-2027.

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    6 ноября 2026, 10:23 • Новости дня
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию

    SCMP: Евросоюз и Китай оказались на грани торговой войны из-за экспорта машин

    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин и Брюссель обменялись угрозами и продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию, несмотря на недавнее соглашение о сокращении поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны.

    Пекин и Брюссель не смогли преодолеть разногласия по поводу двусторонних отношений, что поставило под угрозу хрупкое торговое перемирие. Несмотря на заключенную несколько недель назад сделку, стороны активно готовятся к возможной торговой войне, пишет SCMP.

    Власти Китая предупредили о быстрых ответных ударах в случае эскалации конфликта. В свою очередь, Евросоюз приступил к подготовке ускоренных запретов на экспорт.

    Отмечается, что на недавнем мероприятии в Брюсселе представители обеих сторон обменялись угрозами. Напряженность сохраняется, хотя ранее Евросоюз и Китай достигли взаимопонимания по вопросу сокращения поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны более чем наполовину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса заявил о риске втягивания Европы в торговую войну с США.

    Администрация Белого дома объявила о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о подготовке Евросоюза к возможной торговой войне с Вашингтоном.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России

    Адвокат Аграновский: Заставить IIHF выполнить требования через суд едва ли удастся

    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявления Международной федерации хоккея о «несогласии» с вердиктом CAS от 30 октября и затягивание процесса – это не правовая позиция, а откровенный саботаж и попытка сохранить лицо в условиях проигранного суда, законных оснований не пускать Россию больше нет, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский.

    «Ситуация, разворачивающаяся вокруг решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября, имеет мало общего с нормами права. То, что Международная федерация хоккея (IIHF) открыто заявляет о своем «несогласии» и затягивает процесс под предлогом «изучения условий», наиболее точно характеризуется словом саботаж. Это откровенное нежелание выполнять законный вердикт и попытка сохранить лицо в условиях наметившегося международного урегулирования», – считает адвокат Дмитрий Аграновский.

    С юридической точки зрения, подчеркивает юрист, нет ни малейших правовых норм для того, чтобы не допускать российскую и белорусскую сборные к соревнованиям. «Сами по себе односторонние санкции и отстранения изначально противоречили уставу международных хоккейных федераций и международному праву. Если к России у кого-то возникают политические претензии, то совершенно непонятно, каким боком здесь Белоруссия. Более того, налицо политика двойных стандартов: аналогичные претензии почему-то не предъявляются к тому же Израилю, который ведет жесткие и интенсивные боевые действия в секторе Газа», – подчеркнул эксперт.

    Аграновский отметил также, что западные сборные имеют право отказываться играть с Россией – это их выбор, но в таком случае им должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:5. «Законных же оснований для изоляции наших команд у самой IIHF не осталось, и сейчас она может лишь пытаться цепляться за формальности или создавать искусственные препятствия – например, чинить проблемы с выдачей виз», – предположил спикер.

    По мнению адвоката, нынешний прецедент уникален: в истории мирового спорта сложно вспомнить случаи, когда международная федерация столь открыто саботировала бы решение высшей спортивной судебной инстанции.

    «Здесь обнажается главная проблема всех международных организаций – так называемое право консенсуса. Стороны добровольно берут на себя обязательства выполнять правила, но если одна из сторон (в данном случае IIHF) сознательно идет на попятную, эффективно заставить ее сугубо правовыми методами крайне сложно. В практике спортивного арбитража жесткие штрафные санкции или механизмы принуждения к международным федерациям за подобные действия практически не применялись», – отметил Аграновский.

    Поэтому заставить IIHF выполнять законные требования только через суды едва ли удастся. «Для преодоления этого тупика необходимо политическое урегулирование и комплексное политическое решение. Сам CAS, вынося решение в пользу России, руководствовался буквой закона, хотя при желании тоже мог бы найти крючкотворные нормы для отказа. Теперь этот юридический успех нужно подкреплять на политическом уровне», – рассуждает юрист.

    Вопрос о том, в какой дивизион должна быть возвращена российская команда, является ключевым. Из-за вынужденного пропуска турниров формальный рейтинг сборной мог снизиться, однако сама ситуация отстранения является беспрецедентной и вызвана действиями непреодолимой силы.

    «Позиция с точки зрения права здесь должна быть однозначной: если сборная России была отстранена незаконно, то при возвращении она должна быть полностью восстановлена в правах и возвращена ровно на то же место – в элитный дивизион. Любой другой вариант будет юридически неправомерным и несправедливым», – считает Аграновский.

    Адвокат напомнил, что Россия не отказывалась играть сама по идеологическим соображениям, уровень хоккеистов не упал, а сборная остается одной из сильнейших в мире. «Попытка заставить российскую команду пробиваться с самых низов (из Первого дивизиона), тратя на это годы, станет откровенным издевательством и нарушением принципа справедливости. Восстановление в правах должно быть полным и безоговорочным», – резюмировал Аграновский.

    В субботу совет IIHF заявил, что федерация по-прежнему не согласна с вердиктом CAS о допуске российских сборных. IIHF предпринимает необходимые шаги, требуемые постановлением суда, и рассматривает условия для обеспечения безопасности чемпионатов и финансовой стабильности.

    Организация намерена обсуждать ситуацию с национальными ассоциациями, включая Федерацию хоккея России (ФХР), для поиска «конструктивного пути, отвечающего интересам мирового хоккея».

    При этом совет IIHF постановил не допускать молодежную и взрослую сборные Белоруссии к участию в чемпионатах мира в 2027 году. Для недопуска были найдены технические причины – билетная программа, календарь и операционное планирование.

    30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27. В суде отметили, что федерация не представила достаточных доказательств для недопуска российских команд. Важно понимать, что этот вердикт CAS касался исключительно ФХР. Хотя обе страны были отстранены одновременно, их дела идут по абсолютно разным юридическим траекториям. Российская сторона оспорила в CAS непредоставление доказательств «угроз безопасности» на сезон-2026/27 и выиграла процесс.

    Белорусская федерация (ФХБ) до этого момента вела споры внутри Дисциплинарного совета самой IIHF. В конце июля совет IIHF не допустил белорусские команды к турнирам, и ФХБ подала апелляцию. Дисциплинарный комитет частично удовлетворил ее, но не нашел правовых оснований для немедленного возвращения команд на лед.

    Таким образом, международные чиновники технически отсекли Минск через внутренние регламенты, тем самым вынуждая Белоруссию подавать отдельный иск в CAS и начинать судебную тяжбу с нуля.

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    6 ноября 2026, 08:14 • Новости дня
    Совет IIHF не принял решение о допуске российских хоккеистов к турнирам

    Международная федерация хоккея не решила вопрос допуска россиян к турнирам

    Совет IIHF не принял решение о допуске российских хоккеистов к турнирам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    Совет Международной федерации хоккея (IIHF), заседания которого продлили до четверга, завершился без итогового решения по возвращению российских команд на турниры, передает ТАСС.

    Изначально совет должен был пройти 2 и 3 ноября, но работу организации продлили до 5 ноября. Собеседник агентства отметил отсутствие ясности по ситуации с допуском сборных России в настоящий момент.

    На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд признал право российских хоккеистов выступать на международных соревнованиях. В суде подтвердили, что IIHF не представила достаточных доказательств для отстранения сборных. После этого федерации хоккея Норвегии, Финляндии, Швеции, Чехии, Латвии, Дании и Австрии пригрозили бойкотом матчей с россиянами. Словакия и Белоруссия выступили за возвращение России, а Швейцария заняла выжидательную позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Спортивный арбитражный суд счел недостаточными доказательства правовых оснований Международной федерации хоккея для отстранения российских команд от международных турниров.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался в отсутствии восторга от решения суда допустить российских хоккеистов до международных соревнований.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о значительной недооценке трудностей из-за возвращения российских команд на турниры.

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    6 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц

    Газпром установил четвертый за ноябрь рекорд суточных поставок газа в Китай

    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» в очередной раз обновила абсолютный исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям по магистральному трубопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд суточного объема экспорта энергоносителей по газопроводу зафиксировали 5 ноября, сообщает Газпром.

    В корпорации уточнили, что этот абсолютный максимум стал уже четвертым с начала текущего месяца.

    Поставки российского топлива осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, который был заключен между Газпромом и китайской компанией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг энергетическая компания «Газпром» установила третий с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В среду компания обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай.

    В понедельник корпорация отчиталась об обновлении исторического максимума суточных поставок природного газа китайским потребителям по этой магистрали.

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    6 ноября 2026, 11:28 • Новости дня
    Китайская компания создала деревянный обтекатель для ракет-носителей

    SCMP: В Китае изготовили ракетный обтекатель из дерева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайское коммерческое предприятие Light Year Explorer изготовило головной обтекатель для ракет-носителей с наружной обшивкой из дерева ради снижения производственных затрат.

    Китайская коммерческая компания Light Year Explorer изготовила ракетный обтекатель с внешней оболочкой из дерева в рамках программы по созданию дешевых серийных ракет-носителей, пишет SCMP.

    Конструкция защитной оболочки выполнена из формованной аэродинамической фанеры низкой плотности. Она опирается на внутренний металлический каркас, который принимает на себя основные нагрузки при запуске.

    Базирующаяся в провинции Цзянсу компания заявила, что подобная конфигурация не уступает традиционным композитным обтекателям по весу, структурной жесткости, радиопрозрачности и уровню шумоподавления. При этом разработка позволяет значительно сократить время производства и снизить финансовые расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования «Яогань-40».

    Также частная аэрокосмическая компания LandSpace протестировала двигатели многоразовой ракеты-носителя Zhuque-3 Y-2.

    Кроме того, компания LandSpace успешно запустила усовершенствованную жидкотопливную ракету-носитель Zhuque-2 Y5.

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    6 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Самбист Волков завоевал золото чемпионата мира в Ташкенте

    Российский самбист Волков завоевал золото чемпионата мира в Ташкенте

    Самбист Волков завоевал золото чемпионата мира в Ташкенте
    @ vsambo.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Российский самбист Демид Волков завоевал золотую медаль чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

    В финальном поединке в весовой категории до 88 кг по боевому самбо Волков одержал победу над представителем Таджикистана Халидом Толибзодой, передает РИА «Новости».

    Ранее на том же турнире Софья Емелюкова стала обладательницей серебряной медали в спортивном самбо (весовая категория до 50 кг), а Александр Пшеничных завоевал бронзу в категории до 58 кг.

    Чемпионат мира по самбо проходит в Узбекистане с 6 по 8 ноября. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пловец Богдан Торопкин из России завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем на юношеских летних Олимпийских играх в Дакаре.

    В воскресенье российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал обладателем золотой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

    На прошлой неделе российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

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    5 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    @ Хуачжунский университет науки и технологий/Science and Technology Daily

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    Эксперимент по лазерному обслуживанию аппаратов за бортом станции был проведен специалистами Хуачжунского университета науки и технологий совместно с Шанхайским институтом космической энергетики, пишет Science and Technology Daily.

    Профессор Хуачжунского университета науки и технологий Хуан Инь пояснил, что традиционное обслуживание аппаратов осложняется условиями вакуума, сильной радиацией и перепадами температур. В ходе уникального испытания китайским ученым удалось выполнить резку алюминиевого сплава миллиметровой толщины с микронной точностью прямо в космической среде.

    Для реализации проекта команда исследователей разработала специальный многоуровневый механизм визуального наведения и систему точной настройки захвата манипулятора. Успешное завершение испытаний закладывает надежную основу для создания системы регулярного обслуживания китайской космической станции на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь выступил против милитаризации околоземной орбиты.

    В прошлом месяце правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации космоса.

    Летом китайские ученые успешно вернули с орбитальной станции партию экспериментальных биоматериалов для исследования развития клеток.

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    8 ноября 2026, 08:31 • Новости дня
    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею

    SIHF: Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация хоккея (IIHF) разослала участникам молодежного чемпионата мира 2027 года обновленное расписание турнира, в котором российская команда заняла место сборной Норвегии.

    Команда Норвегии в результате этих изменений перейдет в группу А первого дивизиона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

    «Согласно процедуре реализации, Россия, не участвовавшая в предыдущих розыгрышах, займет 10-е место в рейтинге молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года, заменив Норвегию в расписании игр», – заявили в пресс-службе федерации.

    В организации уточнили, что по новому расписанию молодежная сборная Швейцарии встретится с российскими хоккеистами 27 декабря 2026 года.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, однако федерации хоккея Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование этим вердиктом. Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил об отказе выдавать визы российским спортсменам для участия в турнире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея сообщила об отсутствии окончательного решения по вопросу возвращения российских сборных к участию в международных соревнованиях.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел недоказанными правовые основания для отстранения команд от международных турниров.

    В среду в IIHF заявили о значительной недооценке трудностей из-за возвращения российских хоккеистов.

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    5 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    CAS признал необоснованным отстранение российских хоккеистов от турниров

    CAS счел недостаточными доводы IIHF для отстранения российских хоккеистов

    Tекст: Денис Тельманов

    Спортивный арбитражный суд (CAS) счел, что Международная федерация хоккея (IIHF) не привела достаточных доказательств наличия правовых оснований для отстранения российских команд от международных турниров.

    «Коллегия CAS установила, что IIHF не представила достаточных доказательств, подтверждающих наличие предусмотренных законодательными и нормативными положениями оснований для недопуска российских команд. Коллегия также отметила, что обеспокоенность по этому поводу ранее высказывалась и в ходе внутренних процедур самой IIHF», – приводит РИА «Новости» заявление суда.

    Отмечается, что 30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к участию в турнирах под своей эгидой в сезоне-2026/27.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался в отсутствии восторга от решения Спортивного арбитражного суда допустить российских хоккеистов до соревнований.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о значительной недооценке трудностей в связи с возвращением российских команд на турниры.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения федерации по поводу безопасности из-за участия спортсменов из России.

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    5 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    Сакс объявил о завершении двухвекового экономического доминирования Запада

    Экономист Сакс: Доминирование Запада в мировой экономике закончилось

    Tекст: Мария Иванова

    Два столетия экономического доминирования Европы и США подошли к концу из-за возвращения драйверов роста в Азию, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

    «Сейчас происходит фундаментальная перебалансировка мировой экономики, которая является самой глубокой и масштабной в наше время, и она происходит между Западом и Азией», – сказал Сакс на Международном экономическом форуме «Хунцяо» в Шанхае, передает ТАСС.

    По его словам, мир живет в период, когда западное господство в глобальной политике и экономике, продолжавшееся около 200 лет, завершилось.

    Сакс напомнил, что Европа и США выступали главными силами в мире с начала XIX до конца XX века, из-за чего их доминирование казалось естественным. «Однако знание древней истории полностью развеяло бы их убеждение, потому что почти на протяжении всей известной нам истории – и уж точно за последние 2 тыс. лет – центр мировой экономики и сосредоточения населения всегда находился в Азии», – подчеркнул экономист.

    Профессор отметил, что Индия и Китай исторически составляли от 40% до 50% мирового населения и производства, однако доля Азии упала с 60% в 1820 году до 20% в 1950 году. Теперь Восток возвращается на центральное место в глобальной экономике, заключил Сакс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе вице-премьер Алексей Оверчук заявил о сдвиге центра мировой экономики с Запада на Восток.

    В прошлом году Джеффри Сакс сообщил о попытках США подорвать экономику Китая из зависти и стремления к лидерству.

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    7 ноября 2026, 08:36 • Новости дня
    Китай одобрил полет первого иностранного космонавта на станцию «Тяньгун»

    Управление полетов КНР утвердило первый визит иностранца на станцию «Тяньгун»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление программы космических пилотируемых полетов КНР сообщило, что космонавт из Пакистана войдет в состав миссии «Шэньчжоу-24» и станет первым иностранцем на орбитальной станции «Тяньгун».

    Космонавт из Пакистана присоединится к экипажу миссии «Шэньчжоу-24» в качестве специалиста по полезной нагрузке и после кратковременного полета на орбиту вернется на Землю на корабле «Шэньчжоу-23», передает РИА «Новости» со ссылкой на Управление программы космических пилотируемых полетов КНР.

    В китайском ведомстве подчеркнули, что национальная орбитальная станция впервые в истории примет зарубежного космонавта. Сейчас на станции находится экипаж корабля «Шэньчжоу-23» из трех человек, прибывший туда в конце мая.

    В апреле Пекин завершил отбор двух пакистанских кандидатов для участия в программе пилотируемых полетов. Строительство станции «Тяньгун» стартовало весной 2021 года и завершилось осенью 2022 года. В базовую конфигурацию входят основной отсек «Тяньхэ» и два лабораторных модуля общим весом около 69 т. Станция способна вместить до шести человек, а ее эксплуатационный ресурс рассчитан до 2038 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    В четверг китайские ученые успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума.

    Ранее правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

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    7 ноября 2026, 13:23 • Новости дня
    Фигуристка Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае

    Фигуристка Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае

    Tекст: Мария Иванова

    Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебряную медаль на третьем этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне.

    В субботу Трусова за произвольный прокат получила 148,90 балла. По сумме двух программ россиянка заработала 221,27 очка, передает РИА «Новости».

    Третий этап Гран-при проходит в китайском Шэньчжэне 6–8 ноября.

    Международный союз конькобежцев (ISU) с текущего сезона разрешил российским и белорусским фигуристам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во время разминки фигуристов Евгения Семененко и Владислава Дикиджи на этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне зрители развернули на трибунах плакат «Русские, вперед!».

    Во вторник российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) не выступили на заключительном этапе Гран-при России в Омске.

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    6 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Китайский электромобиль BYD разогнался до рекордных 503 км в час

    Kuai jishu: Электромобиль китайской BYD побил рекорд скорости для серийных машин

    Tекст: Мария Иванова

    Автомобиль Yangwang U9 Xtreme от китайского производителя BYD установил новый рекорд для серийных электромобилей, развив скорость более 503 км в час во время заездов в Абу-Даби.

    Машина смогла преодолеть отметку в 500 км в час, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Kuai jishu.

    «Yangwang U9 Xtreme завершил испытание максимальной скорости… в Абу-Даби в ОАЭ, показав подтвержденный результат в 503,17 км в час. Благодаря этому результату он побил свой предыдущий рекорд по максимальной скорости среди серийно производимых электромобилей», – говорится в сообщении.

    В сентябре 2025 года эта же модель разогналась до 496,22 км в час на полигоне в Германии. Таким образом, транспортное средство стало первым в мире серийным автомобилем, превысившим порог скорости в 500 км в час.

    Компания BYD выступает одним из мировых лидеров в области производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Предприятие также развивает направление городского рельсового транспорта, включая систему подвесного монорельса SkyRail.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом немецкой компании Quantum Systems развил скорость 777 км в час.

    В прошлом году китайская компания BYD запланировала оснастить европейские электромобили системой для увеличения запаса хода почти на 470 км за пять минут.

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    5 ноября 2026, 18:58 • Новости дня
    Франция снялась с чемпионата мира по следж-хоккею из-за участия сборной России

    Сборная Франции снялась с ЧМ по следж-хоккею из-за россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборная Франции по следж-хоккею не будет участвовать в чемпионате мира в Мексике из-за присутствия на турнире сборной России.

    Руководящий совет Французской федерации хоккея (FFHG) единогласно принял решение о снятии национальной команды с чемпионата мира по следж-хоккею (парахоккею), передает ТАСС.

    В заявлении федерации отмечается, что турнир в Мексике пройдет под эгидой World Para Ice Hockey (WPIH) независимо от Международной федерации хоккея (IIHF), и в нем предусмотрено участие российской команды. Матч между сборными Франции и России был запланирован на 10 декабря.

    Руководящий совет FFHG счел, что «в нынешних обстоятельствах отсутствуют условия для обеспечения надлежащего проведения соревнований». В федерации выразили сожаление в связи с принятием такого решения, признав, что оно негативно отразится на французских спортсменах и тренерском штабе.

    Чемпионат мира по следж-хоккею пройдет в Мехико с 8 по 13 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    В тот же день шведская мебельная компания AJ Products объявила о прекращении спонсорства чемпионатов мира по хоккею из-за допуска российских команд.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году по той же причине.

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