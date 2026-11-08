МИД заявил об исчерпании Евросоюзом рычагов давления на Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Странам Евросоюза становится все труднее договариваться о введении новых секторальных ограничений, передает ТАСС.

«То, что принятые 12 октября меры против нашей страны официально не стали именовать очередным, 22-м по счету санкционным пакетом, как раз подтверждает данную тенденцию», – заметил Панкин.

Дипломат подчеркнул, что в текущих условиях Совету ЕС удалось лишь расширить черные списки физических и юридических лиц. По его оценке, это в очередной раз свидетельствует о структурном бессилии евробюрократии. Европейские чиновники уже не могут остановиться в антироссийском запале и начать отыгрывать назад, стремясь сохранить лицо, добавил замглавы МИД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала трудности Евросоюза при согласовании новых пакетов санкций демонстрацией слабости европейских стран.

Кроме того, спикер внешнеполитического ведомства пообещала жесткий ответ Москвы на любые попытки Брюсселя усилить давление.

Также министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил отсутствие поддержки дальнейших антироссийских ограничений среди многих государств объединения.