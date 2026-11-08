В МИД заявили о курсе Евросоюза на прекращение энергосотрудничества с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об отказе Евросоюза от взаимодействия в энергетической сфере глава департамента сообщил в годовщину запуска газопровода «Северный поток», передает РИА «Новости».

«Евросоюз взял курс на прекращение энергосотрудничества с Россией. В мае прошлого года Еврокомиссия представила «дорожную карту» по поэтапному отказу от российских энергоносителей», – сказал Масленников. Он напомнил о вступлении в силу регламента ЕС о прекращении импорта российского газа не позднее ноября 2027 года.

Дипломат отметил, что еврочиновники замалчивают реальную цену отказа от российского топлива. По его словам, европейские компании платят за электроэнергию в два-три раза больше американских конкурентов, а промышленное производство сокращается в химической, сталелитейной и автомобильной отраслях.

С начала этого года Евросоюз переплатил за ископаемое топливо 127 млрд евро, заключил представитель внешнеполитического ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил об отсутствии у властей Германии намерений искать истинных инициаторов диверсии на магистралях «Северный поток».

Он констатировал разрушение остатков доверия между Москвой и европейскими странами из-за теракта на газопроводах.