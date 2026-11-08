Юрист предупредил об угрозе лишения прав из-за сбитого лося

Адвокат Цзен напомнил об угрозе лишения прав за оставление места ДТП с лосем

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Самое главное – не уезжайте самовольно с места ДТП, даже если лось убежал в лес», – заявил Цзен. По его словам, за такое нарушение предусмотрено лишение прав на срок от одного до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток, передает ТАСС.

Адвокат пояснил, что ДТП с лосем является полноценной аварией, так как дикое животное считается государственным имуществом. В связи с этим водитель обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

Кроме того, в случае ДТП необходимо вызвать полицию. При наличии ранения у животного об этом нужно обязательно сообщить, чтобы правоохранители привлекли специалистов. Цзен призвал не пытаться самостоятельно оказать помощь раненому зверю из-за возможной опасности.

Увозить погибшего лося также запрещено, его судьбой должны заниматься уполномоченные службы, заключил адвокат.

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