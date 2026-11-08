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    8 ноября 2026, 09:12 • Новости дня

    Заместитель главы аппарата Белого дома покинул пост после смены руководства

    Axios: Замглавы аппарата Белого дома Ричард Уолтерс ушел в отставку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель главы аппарата сотрудников Белого дома Ричард Уолтерс покинул свою должность после назначения нового руководителя этой структуры.

    Ричард Уолтерс ушел в отставку с поста заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

    Уолтерс занял эту должность в мае. Он более десяти лет работал со Сьюзи Уайлс, которая возглавляла аппарат до 7 ноября, и считался одним из ее ближайших политических советников. Уход Уолтерса стал первой перестановкой в американской администрации после прихода нового главы аппарата Стивена Миллера.

    Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Миллера 7 ноября. По словам американского лидера, Уайлс перейдет в неправительственную структуру, связанную с его политической деятельностью. Глава государства анонсировал кадровые перестановки в администрации после поражения правящей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация США сообщила о назначении Стивена Миллера новым главой аппарата Белого дома.

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложными сообщения о намерении покинуть администрацию Дональда Трампа.

    Ранее президент США не исключил возможность назначения американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на должность нового пресс-секретаря Белого дома.

    6 ноября 2026, 05:21 • Новости дня
    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине

    Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине

    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки украинского конфликта и может затронуть всю Европу.

    «Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что это будет «большое, прекрасное соглашение», от которого «все будут в восторге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Во вторник спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о высокой оценке миротворческих усилий американского лидера в мире.

    В конце прошлого месяца Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта.

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    5 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине

    Американист Дудаков: Победа демократов не спасет Украину от зимы

    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине
    @ SAMUEL CORUM/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, Конгресс США попытается вернуть прямые транши помощи Киеву. Но у Пентагона сейчас дефицит боеприпасов, которые тратятся на иранскую кампанию. Поэтому спасти Украину ближайшей зимой демократы все равно не смогут, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что демократы побеждают республиканцев на выборах в Сенат и Палату представителей.

    «Демократы намереваются создавать главе Белого дома Дональду Трампу множество проблем на всех направлениях, включая внешнюю политику», – считает американист Малек Дудаков. По его словам, инициативы Демпартии будут касаться потенциальных расследований в отношении президента, в том числе в контексте переговоров с Москвой. «Оппоненты обвиняют главу государства в попытке заработать на контрактах с Россией», – напомнил эксперт.

    Кроме того, продолжил спикер, претензии демократов затронут самое приоритетное внешнеполитическое направление – Иран и Ближний Восток. «Демократическая партия в Конгрессе попытается блокировать транши, чтобы лишить финансирования ближневосточную кампанию Трампа. Также, вероятно, законодатели примут ряд резолюций и биллей для признания незаконным военного противостояния с Тегераном», – пояснил политолог.

    Украинское направление он назвал менее приоритетным для Вашингтона. «Судя по всему, демократы будут продвигать проукраинские билли для возвращения прямых траншей Киеву, которые осуществлялись до 2025 года», – полагает собеседник. Кроме того, уверен он, конгрессмены постараются включить в бюджет США предоставление разведданных Украине и статьи, касающиеся работы Starlink, чтобы изъять эти инструменты из рук президента.

    «Впрочем, думаю, радость европейцев и украинцев преждевременна. В США наблюдается нехватка вооружений и боеприпасов, особенно для противоракетных систем Patriot. Демократы даже после победы не смогут магическим образом создать больше оружия, которое можно было бы отправить на Украину. Существующие арсеналы Вашингтон будет тратить на защиту своих баз от Ирана», – указал Дудаков.

    Эксперт подчеркнул: инициативы законодателей непременно споткнутся о военно-технические ограничения американского ВПК, который так и не смог расширить производство. «Происходящее станет холодным душем для украинского лобби. Демократы разгромно победили на выборах, но спасти Украину ближайшей зимой они все равно не смогут», – резюмировал американист.

    Напомним, во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Итоговые результаты еще не подведены. По предварительным данным на 10:10 мск 5 ноября, Демократическая партия получает в Палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, в Сенате – 54 против 44, передает CNN.

    Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демпартией. Он признал, что конфликт с Ираном навредил республиканцам. «Это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – добавил глава Белого дома.

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал случившееся катастрофой. «Судя по карте выборов в Сенат и учитывая столь значительное преимущество в Палате представителей, крайне маловероятно, что республиканцы вернут контроль над конгрессом в 2028 году. Возможно, шанса получить контроль над сенатом не будет до 2032 года», – предположил он.

    По оценкам Reuters, победа демократов на промежуточных выборах может привести к пересмотру внешней политики Трампа. Получив контроль над обеими палатами, Демпартия сможет ограничить его решения по пяти международным трекам. К первым двум агентство относит перспективу ограничения полномочий президента в вопросах войны и расходов и отдельно ситуацию вокруг Ирана.

    Третьим направлением станет возможное возобновление поддержки Украины. Reuters пишет, что инициативу могут поддержать и многие республиканцы. Это позволит набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето. Четвертый раздел – ограничение помощи Израилю.

    Отдельный вопрос – усиление контроля над Латинской Америкой. Демпартия может инициировать расследования и слушания по решениям администрации Трампа, включая отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары по лодкам.

    В Кремле заявили, что Москва «искренне рассчитывает» на продолжение миротворческих усилий Трампа. В свою очередь зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в Max спрогнозировал еще большее ухудшение отношений Трампа с Владимиром Зеленским.

    «Введение «адских санкций» может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента. Это вызовет новую волну роста цен на нефть и крики недовольных у бензоколонок в США. Да и просто совсем испортит отношения с Кремлем, а их Трамп заносит в свой актив. Так что выбор для него будет крайне непрост», – отметил Медведев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах поражения республиканцев и анализировала предполагаемые решения демократов в Конгрессе.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 13:00 • Новости дня
    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США

    Политолог Корнилов: На Украине зря надеются на резкую смену курса США после выборов

    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США
    @ China News Service/VCG/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Многие в Киеве приписывают себе заслугу в ослаблении позиций Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов в Конгресс США и рассчитывают решать вопросы напрямую с Конгрессом. Однако говорить о резкой перестройке отношений Вашингтона с Киевом или Москвой не приходится. Внешняя политика по-прежнему остается прерогативой Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «После объявления предварительных результатов промежуточных выборов в США многие в Киеве посчитали, что их задача выполнена. Украинские элиты пребывают в эйфории, приписывают себе заслугу в том, что удалось «сковырнуть» Дональда Трампа. Эти круги уверены: американский лидер превратился в «хромую утку», а значит, все дела теперь можно будет решать напрямую с более лояльным Конгрессом», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    При этом очевидно, что впереди немало проблем, добавил он. «Трамп остается президентом еще на два года. Я очень надеюсь, что глава Белого дома не забудет, какую роль сыграл Владимир Зеленский в избирательной кампании: а именно то, что украинская сторона фактически выступала на стороне демократов против Республиканской партии», – указал собеседник.

    Как полагает политолог, мнение, что с января произойдет резкая перестройка взаимоотношений США и Украины, а также США и России, ошибочно, поскольку внешняя политика Вашингтона пока еще остается прерогативой президента.

    «Мы понимаем, что Трамп не сможет просто так отменить уже введенные антироссийские санкции. Напротив, от него будут требовать введения новых ограничительных мер. При этом глава Белого дома вправе периодически накладывать вето на отдельные рестрикции, и именно это способно стать предметом торга между президентом и обеими палатами Конгресса», – уточнил Корнилов.

    Как бы то ни было, сейчас стоит сосредоточиться на предстоящей встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне, которую лидер США может использовать для подтверждения продолжения своей линии. «При этом значительная часть его ресурсов будет уходить не на реализацию внешнеполитического курса, а на отражение постоянных атак на внутреннем фронте», – заключил эксперт.

    Напомним, во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Итоговые результаты еще не подведены. По данным на 10:10 мск 5 ноября, Демократическая партия получает в Палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, передает CNN. Телеканал CBS News также прогнозирует переход под контроль демократов Сената.

    Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демпартией. Он признал, что конфликт с Ираном навредил республиканцам. «Это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – добавил глава Белого дома.

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал случившееся катастрофой. «Судя по карте выборов в Сенат и учитывая столь значительное преимущество в Палате представителей, крайне маловероятно, что республиканцы вернут контроль над конгрессом в 2028 году. Возможно, шанса получить контроль над сенатом не будет до 2032 года», – предположил он.

    По оценкам Reuters, победа демократов на промежуточных выборах может привести к пересмотру внешней политики Трампа. Получив контроль над обеими палатами, они смогут ограничить решения главы Белого дома по пяти международным вопросам. К первым двум агентство относит перспективу ограничения полномочий президента в вопросах войны и расходов, и отдельно ситуацию вокруг Ирана.

    Третьим вопросом станет возможное возобновление поддержки Украины. Как полагает Reuters, инициативу способны поддержать и многие республиканцы, что позволит набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето. Четвертое направление – ограничение помощи Израилю. Демократы могут сократить или прекратить военную поддержку страны на фоне снижения ее популярности внутри партии из-за войны в секторе Газа.

    Отдельным вопросом станет усиление контроля за политикой в Латинской Америке, говорится в материале. Демпартия может инициировать расследования и слушания о действиях администрации в регионе, включая операцию по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары американских военных по лодкам у ее побережья.

    В Кремле заявили, что Трамп продолжает свои полномочия на посту президента США, и Москва «искренне рассчитывает» на продолжение миротворческих усилий Вашингтона. В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что разгромное поражение партии президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс пока капитальным образом не отразится на российских интересах.

    «По Украине с нынешней администрацией идут довольно полезные консультации, но не более. Зеленый упырь и раньше не сильно прислушивался к главе Белого дома, полагаясь на своих друзей-евродегенератов, которые засыпали его деньгами на войну, а Трампу беззастенчиво хамил. Теперь глава бандеровского режима и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США», – написал он.

    Медведев указал, что американский лидер может в том числе вырубить Starshield, перестать делиться данными разведки. «Но что-то подсказывает, что он не будет поступать так. Лишнее противостояние с напившимися республиканской крови демократами ему ни к чему. Он парень непредсказуемый, но сейчас не время для экзотики. К тому же маховик импичмента будет раскручиваться при любой погоде», – уточнил зампред Совбеза.

    По санкциям, как подчеркнул Медведев, ситуация сложнее: демократы грозились вернуть более «активную поддержку хохлонацистам», но возвращать придется через закон Линдси Грэма (признан террористом и экстремистом), а это приведет к усилению Трампа. «Хотя, конечно, введение «адских санкций» может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента», – добавил политик.

    Это, по его оценкам, вызовет новую волну роста цен на нефть и крики недовольных у бензоколонок в США, и совсем испортит отношения с Кремлем, а их глава Белого дома заносит в свой актив. «Так что выбор для него будет крайне непрост. … Трамп, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы, с упорством применяя излюбленное им вето», – допустил Медведев.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем причина поражения республиканцев и как теперь будут действовать демократы.

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    7 ноября 2026, 22:06 • Новости дня
    Нурмагомедову дали шанс представлять Белый дом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома и попросил его взять с собой в качестве помощников Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи.

    «Я рад объявить, что Великому Дэйне Уайту, свирепому бойцу и воину, предложена должность пресс-секретаря Соединенных Штатов... Дэйна, пожалуйста, соглашайся на эту работу!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Также американский президент попросил Уайта сделать бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кейлу Харрис своими помощниками в случае согласия на должность, передает РИА «Новости».

    «Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от безумных леваков», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп не исключил возможность назначения американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на должность нового пресс-секретаря Белого дома.

    В сентябре Трамп поручил главам ключевых ведомств временно выполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома.

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    6 ноября 2026, 13:02 • Новости дня
    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал

    Американист Ярыгин: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал

    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой в Белый дом и их встреча с первой леди США Меланией Трамп – сигнал о продолжении диалога Москвы и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. По его мнению, интенсификацию контактов в ноябре следует рассматривать как готовность Штатов к достижению определенных договоренностей, а затем – к их защите от вероятных нападок.

    «Белый дом активно ищет ключи к взаимодействию с Россией. Сейчас одним из таких инструментов становятся инициативы не столько федеральных политиков, сколько узнаваемых общественных фигур, пользующихся определенным доверием – в частности Мелании Трамп. Вероятно, подобные шаги будут восприниматься менее остро как внутри Штатов, так и в Европе», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    По его мнению, визит Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой в Вашингтон и их встреча с первой леди США – хороший сигнал. «Очевидно, что такой формат скоординирован и реализуется не без участия Дональда Трампа. В любом случае сам факт взаимодействия – это то, чем нынешняя администрация отличается от предыдущей», – указал собеседник.

    Новый канал диалога уже приносит конкретные результаты: в частности, была проведена гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области, параллельно готовится встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    Впрочем, по оценкам Ярыгина, глава Белого дома может оказаться в ситуации, когда результат его деятельности, а также контактов с участием первой леди США окажутся под давлением внутриполитических факторов – в частности Конгресса, в котором изменилась расстановка сил. «Возможно, нынешняя активность Трампа продиктована реальной готовностью защищать потенциальные договоренности», – подчеркнул политолог.

    Как полагает аналитик, на это указывает то, что внутренних стопоров для Трампа сейчас кратно меньше, чем раньше. «Избранный Конгресс приступит к работе только 3 января. Значит, у президента есть еще два месяца для реализации своих инициатив. Он располагает необходимым технологическим и политическим ресурсом. Кроме того, у главы Белого дома есть прямой стимул защищать возможные сделки с Россией: для него значимы экономические индикаторы, с помощью которых он сможет доказать эффективность своих решений», – детализировал Ярыгин.

    «Наконец, стоит учитывать концептуальный фактор. Сейчас сняты прежние ограничители внешнеполитической активности Трампа. Еще недавно над ним нависала тень промежуточных выборов, и чрезмерная активность в этот период могла сыграть против него. Теперь этот барьер устранен, – добавил американист. – Президент США осознает, что у него осталось два года, чтобы вписать свое имя в историю».

    «В этих условиях глава Белого дома, скорее всего, будет действовать активнее и стремиться закрепить свои достижения, не опасаясь высокой политической цены таких шагов», – заключил политолог.

    В четверг первая леди США Мелания Трамп провела в Белом доме встречу с делегациями России и Украины, представив результаты локального прекращения огня в Алешках Херсонской области. От РФ в Вашингтон прибыли спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев и омбудсмен Яна Лантратова.

    Дмитриев от имени Владимира Путина поблагодарил Меланию Трамп за организацию помощи жителям Алешек. «Данная гуманитарная миссия наглядно показывает, чего можно достичь, когда объединяются сострадание, решимость и сотрудничество», – сказал он в ходе выступления в Белом доме.

    Спецпредставитель президента России также отметил, что супруга американского лидера продолжит работу по решению гуманитарных проблем, связанных с конфликтом на Украине. «Мы знаем, что вы продолжите работу. Это позволит и дальше воссоединять семьи, защищать детей», – добавил Дмитриев.

    Он подарил Мелании Трамп рисунок 11-летней девочки из Алешек, которая теперь живет в Туапсе. На нем написано «Я люблю Меланию». Первая леди США в свою очередь через представителей России передала личное послание Владимиру Путину.

    Лантратова на официальной части мероприятия не выступала. После мероприятия она рассказала о встрече: «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили, что эта миссия очень важная и нужная для людей».

    Позже Дональд Трамп сообщил, что провел встречу с Дмитриевым. Он отказался раскрывать содержание разговора с российским представителем. При этом глава Белого дома заявил, что ожидает масштабных договоренностей, и допустил участие в них всей Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет никаких подробностей о мирном соглашении, анонсированном американским лидером. Он также отметил, что в Москве позитивно оценивают факт встречи Мелании Трамп с российскими представителями. «Гуманитарный и политический контакты России и США прекрасно дополняют друг друга», – заявил Песков.

    Напомним, локальный режим прекращения огня действовал на Херсонском направлении почти шесть суток – с 27 октября по 1 ноября. Как сообщила Лантратова, Россия и Украина выполнили условия локального перемирия, это позволило доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город.

    По ее словам, стороны прорабатывают продолжение гуманитарных миссий. «Важно сохранить взаимодействие, которое помогло людям, и сделать доставку гуманитарных грузов регулярной», – подчеркнула омбудсмен в своем Telegram-канале. В свою очередь Мелания Трамп заявила, что считает успешной гуманитарную миссию в городе Алешки. Первая леди США выразила надежду, что пример Алешек послужит основой для прочного мира между двумя странами.

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    5 ноября 2026, 10:45 • Новости дня
    Лукьянов: США находятся в процессе фундаментальной трансформации
    Лукьянов: США находятся в процессе фундаментальной трансформации
    @ Anthony Behar/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Поражение республиканцев на выборах в США обусловлено фундаментальной трансформацией американского общества и политической системы, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Провал республиканцев обусловлен ровно теми же качествами, что и триумф республиканцев два года назад», – указал Лукьянов в своем Telegram-канале.

    По его словам, бесцеремонный напор, отбрасывание формальных приличий и игнорирование фактов позволили президенту Дональду Трампу победить в 2024 году, однако спровоцировали сильную встречную реакцию на прошедших выборах.

    Эксперт отметил, что Соединенные Штаты находятся в процессе фундаментальной трансформации, при которой политические системы с трудом пытаются адаптироваться к постоянным изменениям в обществе.

    Аналитик подчеркнул зависимость всего мира от колебаний американского политического курса из-за сохранения за США статуса наиболее влиятельной страны. При этом он назвал обнадеживающим отказ молодых политиков в обеих американских партиях от идеи глобальной гегемонии как единственно возможного состояния государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг члены Республиканской партии США возложили вину за масштабное поражение на промежуточных выборах в Конгресс на политику администрации Дональда Трампа.

    Демократы после победы захотели ограничить внешнеполитические полномочия американского президента.

    В среду Дональд Трамп признал военный конфликт с Ираном главной причиной неудачи республиканцев.

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    6 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прошедшей встрече со спецпредставителем президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

    Отвечая на вопрос о том, была ли у него встреча с Дмитриевым, Трамп ответил: «Да». При этом глава Белого дома отказался раскрывать содержание переговоров и подчеркнул, что не проводил встреч с украинской делегацией, передает РИА «Новости».

    Американский лидер отметил, что ожидает крупного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, которое, по его словам, будет масштабным, затронет не только Украину, но и всю Европу и должно устроить все стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в четверг встретились с первой леди США Меланьей Трамп в Белом доме.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о решении визовых и логистических вопросов для участия Дмитриева и Лантратовой во встрече с Меланией Трамп.

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    6 ноября 2026, 06:28 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом

    Рютте призвал Трампа не падать духом после поражения республиканцев

    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США призвал американского лидера Дональда Трампа «не падать духом».

    Рютте также подчеркнул важность хороших отношений Трампа с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

    Отвечая на вопрос о недавнем соглашении Трампа с Путиным о поставках США дизельного топлива, генсек НАТО признал наличие паники среди европейских союзников Вашингтона. Он отметил, что Европа также закупила значительное количество сжиженного природного газа у России в этом году.

    По словам генсека альянса, вряд ли кто-то выиграет в конфликте на Украине, который, вероятно, завершится мирным соглашением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американист Малек Дудаков заявил о победе демократов в ключевых для республиканцев штатах.

    Во вторник спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высоко оценил миротворческие усилия Трампа.

    В тот же день Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

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    7 ноября 2026, 10:57 • Новости дня
    Писториус раскритиковал подход США к разрешению конфликта на Украине

    Писториус потребовал включить Европу в переговоры по Украине

    Писториус раскритиковал подход США к разрешению конфликта на Украине
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    Министр обороны Германии раскритиковал действия американского лидера по разрешению конфликта на Украине и потребовал предоставить Европе место за столом переговоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Накануне Трамп сообщил о прогрессе в работе по урегулированию конфликта. По словам главы Белого дома, Москва и Киев обоюдно выражают стремление к разрешению кризиса.

    Трехсторонние консультации с участием делегаций России, Украины и США пройдут в Абу-Даби 10 и 11 ноября в закрытом формате. Встреча будет посвящена гарантиям безопасности сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности о предстоящих переговорах по украинскому урегулированию в ОАЭ.

    В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Ранее Писториус заявил о вступлении украинского конфликта в решающую фазу.

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    6 ноября 2026, 01:51 • Новости дня
    Рубио опроверг сообщения об уходе из Белого дома

    Рубио опроверг сообщения об уходе из администрации Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложными сообщения о намерении покинуть администрацию Дональда Трампа и отказался обсуждать возможное участие в президентских выборах 2028 года.

    «Работа на президента Трампа до конца его срока всегда была моим планом», – заявил Рубио New York Times.

    Отвечая на вопрос о появлении информации про скорую отставку, политик признался, что не знает источника этих слухов. Госсекретарь добавил, что любит свою работу, а сообщения о его уходе вызывают у него лишь смех.

    «Я всегда смеюсь, когда говорят, что я собираюсь уволиться с должности. Я спрашиваю: «С которой?», – сказал он.

    Рубио, который также занимает пост советника президента по национальной безопасности, отказался отвечать на вопросы о том, рассматривает ли он возможность баллотироваться на пост президента в 2028 году. Он подчеркнул, что больше не намерен обсуждать эту тему.

    Рубио заявил, что поддержал бы вице-президента Джей Ди Вэнса, если бы тот баллотировался в президенты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Independent сообщила о планах Рубио покинуть свой пост для участия в президентских выборах 2028 года.

    В прошлом месяце вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о возможности выдвинуть свою кандидатуру на американских президентских выборах.

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    6 ноября 2026, 17:54 • Новости дня
    Мерц назвал Трампу условие для мирного договора по Украине

    Handelsblatt: Мерц заявил Трампу о необходимости согласия НАТО на мир на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что мирное соглашение по Украине должно получить одобрение всех стран НАТО.

    Как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, Мерц и Трамп обсудили по телефону конфликт на Украине, пишет газета Handelsblatt.

    «Обе стороны согласились с тем, что война против Украины должна быть прекращена как можно скорее. Кроме того, любое мирное соглашение должно быть достигнуто при согласии всех партнеров по НАТО», – сказал Корнелиус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения за рамками украинского конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля подробностей этого документа.

    В среду Песков отметил отсутствие планов телефонного разговора между лидерами России и США Владимиром Путиным и Трампом.

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    7 ноября 2026, 04:14 • Новости дня
    Трамп подтвердил удар США по острову Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удар по иранской зенитной установке в районе острова Кешм, сообщил президент США Дональд Трамп.

    «Мы наносим небольшие удары, но они выводят объекты из строя. Они соорудили небольшую зенитную установку, и мы вывели ее из строя примерно за 15 минут, может быть, за пять», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы произошли на острове Кешм.

    СМИ сообщили, что Иран сбил американский беспилотник MQ-9 над островом Кешм.

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    6 ноября 2026, 05:30 • Новости дня
    Трамп назвал плохим закон о запрете разгрузки российских танкеров в США

    Трамп пообещал разобраться с запретом на прием танкеров из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива в страну и назвал плохим якобы действующий с 2022 года запрет.

    Глава американской администрации подверг критике запрет на разгрузку российских танкеров в американских портах, передает РИА «Новости».

    «Вы, вероятно, упомянули довольно плохой закон. Я изучу этот вопрос, конечно», – сказал Трамп в ответ на вопрос об идущем в Соединенные Штаты танкере с российским дизельным топливом.

    Договоренность о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок была достигнута в октябре между президентами России и США. После этого американский лидер вновь раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от мирного урегулирования и нежелание прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, заявив о необходимости смены руководства в Киеве для переговоров с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг сообщения об изменении маршрутов направляющихся в США танкеров.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался публично обсуждать коммерческие нюансы договоренностей о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

    В среду губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредила операторов терминалов региона о суровых санкциях в случае приема топлива из России.

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    6 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Кушнер заявил о необходимости привлечения России к переговорам по Европе

    Джаред Кушнер назвал договоренности с Россией условием прочного мира в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что администрация Дональда Трампа считает необходимым участие России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.

    «Более 30 лет Европа и Россия боролись за создание устойчивой системы безопасности. Десятилетия недоверия, конкурирующие проблемы безопасности и разрушительные последствия этой войны делают эту задачу чрезвычайно сложной, но необходимой для обеспечения прочного мира», – цитирует Кушнера «Интерфакс».

    По его словам, цель США заключается в разработке практических мер, учитывающих интересы безопасности всех сторон и снижающих риск будущих конфликтов. Любые договоренности, отметил Кушнер, должны уважать суверенитет и независимость каждой страны, а НАТО останется центральным элементом европейской обороны.

    Спецпосланник добавил, что Трамп уже обсудил с европейскими лидерами создание более широкой архитектуры безопасности. США продолжат консультации с Украиной, НАТО и ЕС, а также будут привлекать Россию к мирным переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения по Европе. В тот же день Кушнер допустил расширение формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Ранее он договорился с украинскими властями об использовании формата Е3 для европейского представительства.

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    6 ноября 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии у Кремля деталей плана Трампа по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле нет подробностей масштабного мирного соглашения, о котором заявил президент США Дональд Трамп, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Нет, никаких подробностей нет», – заявил Песков, отвечая на вопрос, о каком именно соглашении идет речь и на какой стадии оно находится, передает РИА «Новости».

    Песков также отметил, что Москва пока не получала идей от европейских стран по архитектуре европейской безопасности.

    При этом он добавил, что диалог с Европой по вопросам взаимной безопасности рано или поздно потребуется, так как речь идет о будущей системе безопасности континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о неизбежности обсуждения будущей системы безопасности с европейскими государствами.

    В конце октября Песков сообщил об отсутствии участия Европы в переговорах по украинскому урегулированию.

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