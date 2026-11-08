В МИД России назвали неубедительной версию Германии по «Северным потокам»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Германии не планируют выявлять настоящих заказчиков взрывов на трубопроводах, передает РИА «Новости».

«В Берлине в итоге удовлетворились тем, что вбросили не слишком убедительную версию о причастности к подрыву исключительно украинских граждан, в отношении которых сейчас идет судебный процесс», – заявил Масленников.

Дипломат также указал на бездействие Еврокомиссии в вопросе расследования. По его словам, структура, отвечающая за энергетическую безопасность объединения, старательно игнорировала эту тему.

8 ноября отмечается 15-летие с момента введения в эксплуатацию первой нитки газопровода «Северный поток».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Масленников заявил о разрушении остатков доверия между Москвой и европейскими странами из-за теракта на газопроводах.

В четверг свидетель из ведомства уголовной полиции Германии сообщил об обнаружении следов сильного удара на задействованной в подрыве яхте «Андромеда».

В среду сотрудник немецких правоохранительных органов оценил стоимость аренды этого судна предполагаемыми диверсантами в 11 тыс. евро.