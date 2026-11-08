Нацгвардия ОАЭ спасла 22 человека с загоревшегося судна в Оманском заливе

Силы ОАЭ эвакуировали 22 человека с горящего судна в Оманском заливе

Tекст: Денис Тельманов

Национальная гвардия Объединенных Арабских Эмиратов заявила о спасении 22 человек с загоревшегося грузового судна в Оманском заливе, передает Reuters.

В ночь на воскресенье Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщало о выведении из строя торгового судна, которое пыталось прорвать морскую блокаду Ирана в Оманском заливе.

Позднее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщало об инциденте с балкером в Оманском заливе. Агентство Tasnim передавало, что два танкера подорвались и загорелись в Ормузском проливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе после попытки экипажа нарушить блокаду Ирана.

На прошлой неделе Военно-морские силы Омана провели эвакуацию 25 членов экипажа с загоревшегося коммерческого танкера.

Тогда в Ормузском проливе произошло возгорание на судне.