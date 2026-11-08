Арабская коалиция сбила запущенную хуситами по Саудовской Аравии ракету

Арабская коалиция сбила запущенную хуситами баллистическую ракету

Tекст: Денис Тельманов

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) запустило по восточной части королевства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья. Это произошло после того, как хуситы стали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, которую поддерживает Эр-Рияд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны перехватили запущенную йеменскими мятежниками по столице Саудовской Аравии крылатую ракету.

В четверг йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло удар беспилотником по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии.

В среду мятежники атаковали баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.