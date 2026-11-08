НАСА анонсировало запуск нового лунного ровера Promise

Аппарат приземлится на лунную поверхность для реализации исследовательской миссии, которая продлится 18 месяцев, передает ТАСС.
«Поскольку мы направляем на лунную поверхность наш самый ценный ресурс – астронавтов, мы хотим располагать данными, гарантирующими, что они способны выживать там, где раньше не ступала нога человека», – заявила помощник администратора НАСА по научным программам Ники Фокс.
Питание ровера будет осуществляться с помощью ядерного генератора. При его создании используют элементы конструкции марсохода Curiosity. Аппарат оснастят спектрометром для определения химического состава лунной поверхности.
В 2028 году в рамках миссии «Артемида-4» НАСА планирует осуществить высадку астронавтов на Луну. Глава ведомства Джаред Айзекман подтвердил неизменность сроков реализации миссии «Артемида-3», которая предполагает полет астронавтов на околоземной орбите в 2027 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о возможном переносе высадки американских астронавтов на Луну из-за задержек в разработке скафандров.
В пятницу журнал New Scientist узнал о подготовке НАСА к отправке робота GIMLI для исследования подземной лавовой трубки.
В сентябре неполадки в двигателе корабля Starship поставили под угрозу график подготовки пилотируемых лунных миссий.