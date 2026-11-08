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    8 ноября 2026, 03:29 • Новости дня

    Хегсет отверг возможность досрочного ухода с поста главы Пентагона

    Глава Пентагона Хегсет исключил отставку на фоне угрозы импичмента

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Пентагона Пит Хегсет не собирается досрочно уходить в отставку из-за угрозы импичмента, сообщила газета «Wall Street Journal».

    Министр обороны США не планирует уходить со своего поста до завершения срока полномочий, пишет «Wall Street Journal».

    «Он намерен отработать все четыре года», – заявил советник Хегсета Тим Парлаторе.

    Как пишет издание, среди части республиканцев обсуждалась идея, что сенатор от Теннесси Марша Блэкберн, которая выиграла губернаторские выборы, могла бы назначить Хегсета на свое место. Однако, по информации газеты, Хегсет заверил своих сторонников, что не претендует на место Блэкберн в сенате, контроль над которым перейдет к демократам.

    Ранее CNN сообщил, что палата представителей на следующей неделе планирует голосование по импичменту главы Пентагона. Инициативу готовы поддержать и конгрессмены-республиканцы.

    Источники телеканала утверждают, что Хегсет преувеличил возможности США в конфликте с Ираном, так как атаки не принесли ожидаемых результатов.

    По данным CBS News, Дональд Трамп обсуждает с советниками целесообразность пребывания Хегсета на посту после поражения республиканцев на промежуточных выборах.

    По итогам выборов 3 ноября, по прогнозам CNN, демократы получат большинство в палате представителей. Bloomberg ожидает, что партия также установит контроль над сенатом, получив минимум 51 место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны США Пит Хегсет заявил о невозможности конгрессменов реализовать импичмент в его отношении.

    В четверг поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс и недовольство ходом конфликта с Ираном сделали Хегсета самым уязвимым членом администрации Дональда Трампа.

    В среду Трамп начал обсуждать с помощниками возможную отставку Хегсета на фоне крупных поражений партии.

    7 ноября 2026, 22:06 • Новости дня
    Нурмагомедову дали шанс представлять Белый дом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома и попросил его взять с собой в качестве помощников Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи.

    «Я рад объявить, что Великому Дэйне Уайту, свирепому бойцу и воину, предложена должность пресс-секретаря Соединенных Штатов... Дэйна, пожалуйста, соглашайся на эту работу!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Также американский президент попросил Уайта сделать бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кейлу Харрис своими помощниками в случае согласия на должность, передает РИА «Новости».

    «Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от безумных леваков», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп не исключил возможность назначения американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на должность нового пресс-секретаря Белого дома.

    В сентябре Трамп поручил главам ключевых ведомств временно выполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома.

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    7 ноября 2026, 10:57 • Новости дня
    Писториус раскритиковал подход США к разрешению конфликта на Украине

    Писториус потребовал включить Европу в переговоры по Украине

    Писториус раскритиковал подход США к разрешению конфликта на Украине
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    Министр обороны Германии раскритиковал действия американского лидера по разрешению конфликта на Украине и потребовал предоставить Европе место за столом переговоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Накануне Трамп сообщил о прогрессе в работе по урегулированию конфликта. По словам главы Белого дома, Москва и Киев обоюдно выражают стремление к разрешению кризиса.

    Трехсторонние консультации с участием делегаций России, Украины и США пройдут в Абу-Даби 10 и 11 ноября в закрытом формате. Встреча будет посвящена гарантиям безопасности сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности о предстоящих переговорах по украинскому урегулированию в ОАЭ.

    В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Ранее Писториус заявил о вступлении украинского конфликта в решающую фазу.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 11:33 • Новости дня
    Робот «Депеша-3» доставил переправу на передовую без участия саперов

    Ростех: Комплекс «Депеша-3» доставил переправу бойцам в зоне спецоперации

    Tекст: Мария Иванова

    Наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» обеспечил безопасную доставку решетчатой металлической переправы к линии боевого соприкосновения.

    Наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» холдинга «Высокоточные комплексы» доставил решетчатую металлическую переправу в зоне специальной военной операции, сообщает Ростех.

    На опубликованных видеокадрах платформа буксирует прицеп с инженерной конструкцией по участкам с раскисшим грунтом.

    «На поле боя любая переправа – это магнит для огня противника. Классическая доставка инженерных конструкций требует, чтобы саперный расчет выносил тяжелые секции к самой кромке препятствия – на открытую, простреливаемую местность. Это операция с заведомо высоким риском», – отметили в госкорпорации.

    В Ростехе подчеркнули, что комплекс выводит солдат из-под удара, самостоятельно буксируя переправу в зону огневого контакта. По наведенному коридору сразу начинается эвакуация раненых, подвоз боекомплекта и движение штатной техники. Компактная гусеничная платформа способна буксировать прицепы массой свыше 500 кг в сложных условиях видимости и на пересеченной местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские разработчики представили предназначенный для преодоления минно-взрывных заграждений робототехнический комплекс разминирования «Титан».

    Летом на форуме «Технопром» показали способного вести огонь и эвакуировать раненых боевого робота «Курьер».

    В мае госкорпорация «Ростех» сообщила об успешном выполнении задач на линии фронта многоцелевыми гусеничными дронами «Импульс».

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    7 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    США создали «Железные ворота» для перекрытия оружейного трафика Ирана

    СЕНТКОМ учредил группу для контроля оружейного трафика на Каспийском море

    Tекст: Мария Иванова

    Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    Глава СЕНТКОМ распорядился создать рабочую группу для поддержки усилий властей США по предотвращению использования Ираном наземных маршрутов для транспортировки оружия, пишет ТАСС.

    Новая структура получила название «Железные ворота» (Iron Gate) и будет базироваться в штате Флорида.

    Группа намерена координировать действия с другими американскими ведомствами для предотвращения перемещения передовых вооружений, технологий двойного назначения и подсанкционных материалов через границы Ирана, а также перекрытия незаконных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил серьезное влияние конфликта Вашингтона и Тегерана на внутриполитические процессы в США.

    В среду председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о голосовании американских избирателей на промежуточных выборах в Конгресс против войны с Тегераном.

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    7 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    Глава Минобороны Индии призвал армию выйти за рамки традиционных задач

    Глава Минобороны Индии Сингх призвал военных обеспечить киберустойчивость

    Вооруженные силы Индии должны поддерживать высокий уровень оперативной готовности, уделяя особое внимание киберустойчивости для противодействия современным угрозам, заявил министр обороны республики Раджнатх Сингх.

    «Военнослужащим необходимо выйти за рамки традиционных военных функций, поддерживать осведомленность о ситуации в различных сферах, обеспечивать киберустойчивость и защиту информации», – заявил Сингх, слова которого приводит ТАСС.

    По его словам, обстановка в сфере безопасности усложняется: современные боевые действия выходят за рамки обычных приграничных столкновений и включают асимметричные конфликты, прокси-войны, кибератаки, использование роев беспилотников и манипулирование общественным мнением.

    Противник часто избегает прямого столкновения и использует уязвимости, распространяя дезинформацию через социальные сети, чтобы посеять сомнения среди военных и гражданских, добавил Сингх.

    Сингх также выразил поддержку индийским предприятиям, разрабатывающим беспилотники и системы противодействия им. Он отметил важность освоения новых навыков в управлении дронами и кибербезопасности для армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе постоянный представитель Индии при ООН Хариш Парватанени назвал морскую безопасность и искусственный интеллект ключевыми приоритетами страны при выдвижении в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.

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    7 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Белоусов вручил ключи от квартир в Подмосковье участникам СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Обеспечение служебным жильем военнослужащих и участников спецоперации является одним из главных приоритетов военного ведомства, заявил министр обороны России Андрей Белоусов при осмотре нового жилого комплекса в Подмосковье.

    В Московской области построен новый многоэтажный дом на 334 квартиры для военнослужащих и членов их семей. Первые жильцы уже получили ключи от служебного жилья, сообщает Минобороны.

    Условия проживания осмотрел министр обороны Андрей Белоусов совместно с главой Сбербанка Германом Грефом и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

    «Для нас работа по обеспечению служебным жильем военнослужащих и, прежде всего, участников специальной военной операции является одним из приоритетов. В этом году очередь сократится на 20 тыс. человек за счет того, что мы вводим в эксплуатацию целый ряд домов», – сказал Андрей Белоусов.

    Глава военного ведомства поблагодарил команду Сбербанка за возведение объекта с нуля менее чем за два года. Он назвал проект редким примером комплексного участия ответственного бизнеса в нуждах военных, отметив наличие в жилом комплексе парковой зоны, спортивных площадок и подземного паркинга.

    Белоусов также выразил благодарность губернатору Московской области, подчеркнув, что региональная команда делает многое для поддержки Вооруженных сил, а совместная работа приносит результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин поручил включить поддержку участников СВО в нацпроекты.

    В октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о подготовке 10 законопроектов по поддержке бойцов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу новых законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции.

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    7 ноября 2026, 13:20 • Новости дня
    Минобороны Германии назвало сроки выбора замены проекту истребителя FCAS

    Минобороны ФРГ в 2027 году определится с заменой проекту истребителя FCAS

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Германии в начале 2027 года примет решение об участии в альтернативном проекте истребителя шестого поколения после закрытия совместной с Францией программы FCAS, заявил глава ведомства Борис Писториус.

    «Моя цель – принять стратегическое решение в первом квартале следующего года», – сообщил Писториус, передает РИА «Новости» со ссылкой на издания медиагруппы Funke.

    По его словам, Берлин выбирает между присоединением к британско-итальянской программе GCAP и разработкой собственного проекта концерном Airbus с участием европейских партнеров. Во втором случае новый истребитель поступит на вооружение бундесвера к началу 2040-х годов.

    Ранее премьер-министр Британии Энди Бернем на переговорах с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил об открытости Лондона к участию Берлина в проекте GCAP. При этом газета The Telegraph сообщала, что присоединение ФРГ может затормозить сроки принятия самолета на вооружение, намеченного на 2035 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя.

    Европейский авиастроительный концерн Airbus запланировал переговоры с британской компанией BAE Systems о присоединении к программе GCAP.

    Весной Франция и Германия договорились дать министерствам обороны дополнительное время на согласование условий проекта FCAS.

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    7 ноября 2026, 10:37 • Новости дня
    Бухарест потребовал от Rheinmetall 8,7 млн евро за срыв поставок ЗРК

    Antena 3: Rheinmetall сорвала сроки модернизации ЗРК для армии Румынии

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Румынии потребовало от немецкой компании Rheinmetall 8,7 млн евро в качестве штрафа за несвоевременную поставку модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103.

    Бухарест отправил четыре зенитные установки на модернизацию в начале 2024 года, однако первые два комплекса, которые должны были прибыть еще в апреле, до сих пор не доставлены в страну, передает РИА «Новости» со ссылкой на румынский телеканал Antena 3.

    Оборонное ведомство выставило немецкой компании первый штрафной счет за нарушение сроков контракта на сумму 8,7 млн евро.

    В министерстве рассчитывают получить все четыре зенитных комплекса до конца текущего года. Перед введением в эксплуатацию техника должна будет пройти ряд обязательных проверок на территории Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость акций немецкого оборонного концерна Rheinmetall упала более чем на 16% из-за задержки выгодных заказов.

    В прошлом месяце Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке поставки концерном четырех модернизированных зенитных комплексов.

    Подразделение Rheinmetall приобрело обанкротившуюся румынскую судоверфь в Мангалии для строительства военных кораблей.

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    7 ноября 2026, 21:32 • Новости дня
    Handelsblatt: Мюнхен стал главным военно-технологическим хабом Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий город Мюнхен занял второе место в мире после Лос-Анджелеса по объемам привлечения венчурного капитала в оборонные стартапы.

    В глобальном масштабе по объемам привлечения финансирования военные стартапы Мюнхена уступили лишь агломерации Лос-Анджелеса, куда направили 7,8 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.

    За десять месяцев этого года в мюнхенские военные стартапы вложили 2,65 млрд долларов частного капитала. Этот показатель почти в три раза превышает результаты прошлых лет. На долю города сейчас приходится более половины всех инвестиций в европейский сектор военных технологий.

    Главными выгодополучателями стали молодые компании-подрядчики бундесвера. Разрабатывающая технологии искусственного интеллекта фирма Helsing получила рекордные для европейского рынка 1,8 млрд долларов, а производитель беспилотников Quantum Systems – свыше 1 млрд долларов.

    Вторым по значимости центром развития военно-промышленных стартапов в Германии признали Берлин. Однако столичный регион существенно уступает Мюнхену по объемам привлечения частного капитала.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял о провоцировании глобальной милитаризации и гонки вооружений со стороны НАТО. Глава государства указывал на использование западными элитами лживых заявлений о российской угрозе для выкачивания денег из налогоплательщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Вооруженные силы Германии подготовились к получению первой партии боевых дронов-камикадзе.

    В начале сентября возле Мюнхена открыли совместное предприятие для сборки крупной партии беспилотных летательных аппаратов. Тогда в Мюнхене неизвестные атаковали территорию технологической и оборонной компании Rohde & Schwarz.

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    8 ноября 2026, 00:32 • Новости дня
    Премьер Баварии призвал вернуть обязательный воинский призыв в Германии

    Премьер-министр Баварии Зедер потребовал вернуть воинский призыв в ФРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о необходимости восстановить обязательную военную службу для укрепления обороноспособности Германии.

    «Германия находится под такой угрозой, какой не было уже давно, поэтому мы должны и дальше укреплять Бундесвер», – заявил Зедер, передает ТАСС.

    По его словам, масштабных инвестиций в оснащение и инфраструктуру вооруженных сил недостаточно, поскольку новая концепция обороны требует увеличения численности военнослужащих. Тем самым политик поддержал позицию оппозиционного блока ХДС/ХСС, который последовательно выступает за возвращение воинской обязанности.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил возобновление дискуссии о принудительной службе. Он подчеркнул, что принятый закон опирается исключительно на принцип добровольности, однако при негативном развитии событий властям придется задуматься о выборочном призыве.

    Обязательный воинский призыв в Германии отменили в 2011 году. С начала 2026 года в стране вступил в силу закон о новой модели военной службы, обязывающий совершеннолетних мужчин проходить медицинское освидетельствование и заполнять анкеты о готовности присоединиться к армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил о способности Бундесвера комплектоваться добровольцами без возвращения всеобщей воинской обязанности. В сентябре в Германии стартовало обязательное медицинское освидетельствование совершеннолетних юношей для определения их годности к службе в вооруженных силах. В июле в ФРГ зафиксировали значительный рост количества заявлений об отказе от военной службы на фоне обсуждений возврата призыва.

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    8 ноября 2026, 01:06 • Новости дня
    Глава UFC Уайт отказался от поста пресс-секретаря Белого дома

    Глава UFC Уайт отказался стать пресс-секретарем Белого дома

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп получил отказ от руководителя UFC Даны Уайта на предложение занять должность пресс-секретаря Белого дома.

    Глава UFC Дана Уайт отверг предложение занять должность пресс-секретаря Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Один из помощников американского лидера предположил шуточный характер публикации главы государства с этим предложением.

    Ранее президент предложил назначить российских бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова помощниками Уайта в случае его согласия на новую должность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп предложил президенту UFC Дэйне Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома.

    В прошлом месяце глава государства допустил возможность назначения американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на эту должность.

    В октябре американский лидер посоветовал новому пресс-секретарю Белого дома Кэти Захарии покинуть пост.

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    8 ноября 2026, 00:39 • Новости дня
    Сентком заявил о выводе из строя коммерческого судна в Оманском заливе

    Сентком: Военные США вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как его экипаж попытался нарушить морскую блокаду Ирана, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    «Силы СЕНТКОМ 7 ноября вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как гражданский экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения и несколько раз попытался нарушить морскую блокаду Ирана», – передает ТАСС со ссылкой на заявление командования.

    Отмечается, что удар был нанесен по корме судна при помощи высокоточных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    На прошлой неделе находившееся у берегов Омана судно получило пробоину из-за попадания неизвестного снаряда.

    В прошлом месяце военные Центрального командования США объявили об уничтожении связанного с Ираном судна в Оманском заливе.

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    8 ноября 2026, 03:00 • Новости дня
    Толстой назвал неприемлемым план ЕС ввести войска на Украину при перемирии

    В Госдуме исключили возможность перемирия для ввода войск Европы на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Россия не допустит временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

    Европейские страны вынашивали планы по вводу своих войск на Украину под флагом «коалиции желающих», рассчитывая на заключение временного перемирия с Россией, передает ТАСС.

    «У европейцев была очень глупая и наивная идея: они считали, что, добившись от России хотя бы временного прекращения огня, они смогут ввести на Украину войска под флагом «коалиции желающих». Для нас этот вариант неприемлем, и ничего подобного не будет», – заявил Толстой.

    Депутат допустил возможность учета позиции Евросоюза при решении украинского вопроса. При этом он подчеркнул отсутствие приоритетности мнения европейцев для Москвы, поскольку содержание позиции Брюсселя менялось уже трижды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.

    В пятницу зять американского лидера Джаред Кушнер допустил расширение формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

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    8 ноября 2026, 00:23 • Новости дня
    Мюнхен стал главным европейским центром оборонных инвестиций

    Оборонные стартапы Мюнхена привлекли 2,65 млрд долларов в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Мюнхен занял второе место в мире после Лос-Анджелеса по объемам привлечения венчурного капитала в сектор военных технологий.

    По состоянию на октябрь стартапы Мюнхена и его окрестностей привлекли 2,65 млрд долларов, что почти в три раза превышает объем инвестиций за весь прошлый год. В глобальном масштабе город уступает лишь Лос-Анджелесу, который аккумулировал исторический максимум в 7,8 млрд долларов, пишет Handelsblatt со ссылкой на данные компании Pitchbook.

    Британский стартап Cambridge Aerospace, специализирующийся на разработке дронов-перехватчиков, открыл в столице Баварии первое зарубежное представительство и планирует развернуть научно-исследовательский центр. «Мюнхен ни в чем не уступает Кремниевой долине», – заявил генеральный директор компании Стивен Барретт.

    Главными бенефициарами стремительного развития экосистемы стали молодые компании-подрядчики Бундесвера. Разработчик технологий искусственного интеллекта Helsing привлек рекордный для европейского рынка раунд инвестиций, а производитель беспилотников Quantum Systems превысил оценку рыночной стоимости в 1 млрд долларов. Вторым по значимости центром развития военно-промышленных стартапов в Германии признан Берлин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкая оборонная компания Quantum Systems сообщила о намерении передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS. В сентябре международные разработчики открыли совместное предприятие возле Мюнхена для сборки крупной партии беспилотных летательных аппаратов. Неизвестные атаковали территорию технологической и оборонной компании Rohde & Schwarz в Мюнхене.

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    8 ноября 2026, 02:42 • Новости дня
    Американскую активистку Лумер уличили в платных политических постах

    Активистка Лумер получила 60 тыс. долларов за политические публикации

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская активистка правых взглядов Лора Лумер брала деньги за размещение в социальных сетях публикаций политического характера без раскрытия спонсоров.

    Лумер, ранее бравшая интервью у Владимира Зеленского, получала средства от частных клиентов за размещение политических сообщений. Журналистам удалось подтвердить оплату как минимум четырех таких публикаций на общую сумму 60 тыс. долларов, пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

    Сама активистка отказалась признавать эти сведения. Она назвала себя журналисткой и не согласилась с мнением, что является инфлюэнсером, которому платят за продвижение политической повестки.

    Федеральная торговая комиссия США требует от блогеров отчитываться о рекламных доходах, однако эти правила не распространяются на публикации политического толка. Ряд общественных организаций уже призвал ужесточить регулирование подобного контента.

    Летом издание Politico сообщало, что большое число республиканцев в Палате представителей по-прежнему выступает против оказания военной помощи Киеву. При этом журналисты отмечали, что Лумер изменила свои взгляды и начала поддерживать Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник конгрессвумен Хейли Стивенс публично поддержала республиканца Майка Роджерса.

    В прошлом месяце Министерство юстиции США инициировало разбирательство в отношении специальной прокуратуры.

    В мае Национальный комитет Демократической партии США опубликовал доклад с анализом причин поражения Камалы Харрис на выборах.

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