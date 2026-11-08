В МИД России заявили о разрушении доверия к Европе после подрыва газопроводов

Tекст: Денис Тельманов

В пятнадцатую годовщину запуска первой нитки газопровода Масленников отметил, что проект долгое время символизировал взаимовыгодное и конструктивное взаимодействие, передает РИА «Новости». По его словам, теперь магистрали стали свидетельством смены эпохи в отношениях с Западом.

«В европейских столицах отдавали себе отчет в том, что функционирование и расширение данного проекта отвечает интересам Евросоюза, так как призвано обеспечить надежные, устойчивые и экономически целесообразные поставки российского «голубого топлива», без которых невозможно процветание европейского континента», – сказал дипломат.

Представитель ведомства подчеркнул, что доступный российский газ выступал одной из основ благополучия ЕС, и нынешнее состояние европейской экономики полностью это подтверждает.

Масленников добавил, что теракт уничтожил не только физическую инфраструктуру, но и доверие между сторонами. В результате Европа освободилась от мнимых энергетических оков, но молниеносно попала в аналогичную зависимость от другого поставщика, заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Высший земельный суд Гамбурга сообщил о планах заслушать показания экспертов по делу о подрыве газопроводов. Обвиняемый в координации преступления гражданин Украины Сергей Кузнецов отверг идею создания фильма о диверсии. В четверг на задействованной в теракте яхте «Андромеда» обнаружили глубокие царапины и сколы от сильного удара.