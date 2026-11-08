Греческий митрополит призвал возобновить диалог Москвы и Константинополя

Митрополит Элладской церкви призвал возобновить диалог РПЦ и Константинополя

Tекст: Денис Тельманов

Для восстановления единства и преодоления разногласий между Русской и Константинопольской православными церквями необходимо возобновить содержательный диалог, передает ТАСС.

«Необходим подход, основанный на терпении, искренности, взаимном уважении и подлинной готовности преодолеть разногласия. Я по-прежнему верю, что путь к восстановлению единства существует – через возобновление содержательного диалога», – заявил митрополит Элладской православной церкви Нектарий.

По его словам, такой подход не означает отказа от канонических принципов, а является ответственным способом рассматривать противоречия в духе взаимопонимания и с осознанием общей ответственности за будущее православия.

Он подчеркнул серьезность нынешних трудностей в отношениях двух патриархатов, которые отягощены историческими и геополитическими факторами.

Архиерей также указал на важность сохранения духовной свободы церкви от политических властей, отметив, что церковное единство дороже любого временного противостояния.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о поддержании добрых отношений между Русской и Иерусалимской православными церквями.

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