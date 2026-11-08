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    8 ноября 2026, 02:54 • Новости дня

    Греческий митрополит призвал возобновить диалог Москвы и Константинополя

    Митрополит Элладской церкви призвал возобновить диалог РПЦ и Константинополя

    Tекст: Денис Тельманов

    Митрополит Керкирский, Паксийский и Диапонтийских островов Нектарий заявил о необходимости возобновления диалога между Русской и Константинопольской православными церквями для преодоления серьезных разногласий.

    Для восстановления единства и преодоления разногласий между Русской и Константинопольской православными церквями необходимо возобновить содержательный диалог, передает ТАСС.

    «Необходим подход, основанный на терпении, искренности, взаимном уважении и подлинной готовности преодолеть разногласия. Я по-прежнему верю, что путь к восстановлению единства существует – через возобновление содержательного диалога», – заявил митрополит Элладской православной церкви Нектарий.

    По его словам, такой подход не означает отказа от канонических принципов, а является ответственным способом рассматривать противоречия в духе взаимопонимания и с осознанием общей ответственности за будущее православия.

    Он подчеркнул серьезность нынешних трудностей в отношениях двух патриархатов, которые отягощены историческими и геополитическими факторами.

    Архиерей также указал на важность сохранения духовной свободы церкви от политических властей, отметив, что церковное единство дороже любого временного противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о поддержании добрых отношений между Русской и Иерусалимской православными церквями.

    В прошлом месяце Священный синод Русской православной церкви утвердил правила для принятия в Церковь лиц из украинских раскольнических структур.

    Весной перешедшего к раскольникам угандийского священника запретили в служении за многоженство.

    5 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    @ ALAA BADARNEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре Москвы.

    «Патриарх Феофил совершил молебен перед мощами блаженной Матроны Московской в Покровском монастыре», – сообщил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, слова которого приводит РИА «Новости».

    Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Она родилась слепой, а в 16 лет потеряла способность ходить. При жизни она давала духовные советы и исцеляла людей. Канонизирована в 1999 году, причислена к лику святых в 2004 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее источник в Русской православной церкви сообщил о планах проведения переговоров между патриархом Иерусалимским и патриархом Кириллом.

    В среду Иерусалимский патриарх прибыл в Москву по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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    5 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    @ Николай Тришин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ленинском районе Донецка Свято-Николаевский архиерейский собор получил повреждения фасада и остекления после атаки украинских беспилотников.

    Свято-Николаевский архиерейский собор в Ленинском районе Донецка был поврежден в результате ночной атаки дронов ВСУ, сообщили РИА «Новости» в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

    Отмечается, что накануне в результате атаки украинских дронов пострадал Свято-Воскресенский храм в Киевском районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Свято-Воскресенский храм, многоквартирные дома и здание телекоммуникационной компании получили повреждения при ночной атаке ВСУ на Донецк.

    Во вторник при ударах украинских дронов по территории ДНР погиб водитель автобуса и еще пять мирных жителей получили ранения.

    В тот же день глава Докучаевска Александр Качанов сообщил о множественных осколочных ранениях у местного жителя из-за атаки беспилотников.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    5 ноября 2026, 23:10 • Новости дня
    Иерусалимский патриарх Феофил III рассказал о молитвах за Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что каждый день молится о российском лидере у Гроба Господня в Иерусалиме.

    «Мы ежедневно молимся в доме Господа о Вас. Я лично Вами восхищаюсь и ежедневно молюсь за Ваше здоровье, за то, чтобы Господь Вас просветил и вдохновил Вас на решение всех тех задач, которые стоят перед Вами», – приводятся слова патриарха на сайте Кремля.

    Он отметил, что нынешний период для христиан на Ближнем Востоке остается сложным, поэтому церкви необходимо организованно молиться о сохранении христианства в регионе. Он указал, что церковь действует в непростых условиях и подчеркивает важность духовной поддержки.

    Патриарх также рассказал о многочисленных вызовах, с которыми сталкиваются христиане в регионе, и о сокращении их числа. Он поблагодарил российского лидера за неизменную поддержку, заявив, что она служит залогом сохранения святынь на Святой земле, а также стабильности и мира в Иерусалиме и на всем Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.

    Путин заявил о добрых отношениях между Русской и Иерусалимской православными церквями.

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    5 ноября 2026, 19:42 • Новости дня
    Патриарх Кирилл и Иерусалимский патриарх Феофил III провели встречу в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с патриархом Иерусалимским Феофилом III, стороны обсудили пути преодоления актуальных проблем межправославных отношений.

    Предстоятели двух Церквей обменялись мнениями о существующих проблемах и путях их преодоления, сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

    В ходе беседы патриарх Кирилл рассказал о развитии церковной жизни в Москве и в Русской православной церкви. В свою очередь патриарх Феофил поделился информацией о жизни Иерусалимской православной церкви и о положении христиан на Ближнем Востоке.

    Патриарх Московский и всея Руси выразил соболезнования в связи с терактом 23 октября в Иордании, когда экстремисты устроили стрельбу у православной церкви, убив девять человек.

    Также обсуждалось предстоящее в 2030 году празднование в Иордании юбилея крещения Иисуса Христа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Иерусалимский патриарх Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре.

    Кремль пообещал сообщить о возможной встрече Владимира Путина с патриархами.

    Источник в РПЦ сообщил о планах Феофила III провести переговоры с патриархом Кириллом в Москве.

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    6 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Умер бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон

    Бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон умер в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве после продолжительной болезни скончался бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон (Удовенко).

    О смерти схимитрополита Платона сообщает Крымская митрополия в Max. Отмечается, что информация о дате, времени и месте отпевания новопреставленного владыки будет сообщена дополнительно.

    В декабре 2012 года решением Синода Украинской православной церкви митрополит Платон был назначен управляющим новообразованной Феодосийской епархией с титулом «Феодосийский и Керченский». В июне 2022 года Священный синод постановил принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви.

    Решением Священного синода владыка Платон был освобожден от управления Феодосийской епархией с выражением благодарности за понесенные многолетние архипастырские труды и почислен на покой 25 июля 2024 года.

    В клиническом центре имени И.М. Сеченова в Москве 23 июля 2026 года митрополит Платон был пострижен в великую схиму с наречением имени в честь мученика Платона Анкирского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Русской православной церкви сообщили о гибели клирика Ставропольской епархии иерея Александра Соловьева при ударе украинского беспилотника.

    В августе патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования из-за ранения митрополита Горловского и Славянского Митрофана при ударе ВСУ по собору в Горловке.

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    5 ноября 2026, 22:59 • Новости дня
    Иерусалимский патриарх Феофил III предложил содействие урегулированию на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.

    «Я знаю, что есть предложения по переговорам касательно продолжающейся ситуации вдоль вашей западной границы… Предлагаю свою помощь и, конечно, скромное воодушевление, чтобы облегчить и поддержать священный обряд разговора между братьями, разделяющими нашу общую веру», – приводит слова патриарха РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Он заявил о добрых отношениях между Русской и Иерусалимской православными церквями, а также вручил орден Дружбы патриарху Иерусалимскому.

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    5 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин заявил о добрых отношениях Русской и Иерусалимской церквей

    Путин констатировал добрые отношения между Русской и Иерусалимской церквями

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом заявил, что между Русской и Иерусалимской православными церквями поддерживаются добрые отношения.

    «Между Русской и Иерусалимской православными церквями поддерживаются очень добрые, хорошие отношения», – приводит слова российского лидера ТАСС.

    Путин добавил, что при встречах с патриархом Московским и всея Руси Кириллом часто обсуждаются отношения с Иерусалимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил III обсудили в Москве пути преодоления проблем межправославных отношений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах Кремля проинформировать о возможной встрече Путина с предстоятелями церквей.

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    5 ноября 2026, 22:29 • Новости дня
    Патриарх Феофил III назвал орден от Путина честью для православия в Иерусалиме

    Tекст: Антон Антонов

    Патриарх Иерусалимский Феофил III, награжденный орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, заявил, что считает эту награду честью не только для себя, но и для православной общины Иерусалима

    «Это награждение – честь для всего престола Святого Гроба, для всего православия в Иерусалиме. Конечно, это подтверждение наших особых отношений со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, со всей Русской православной церковью и российским народом», – приводит слова патриарха Иерусалимского РИА «Новости».

    Патриарх поблагодарил президента России за внимание к православию и поддержку христиан на Святой Земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Он заявил о добрых отношениях между Русской и Иерусалимской православными церквями, а также вручил орден Дружбы патриарху Иерусалимскому.

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    5 ноября 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин встретился с Иерусалимским и Московским патриархами
    Путин встретился с Иерусалимским и Московским патриархами
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин проводит встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Иерусалимский прибыл в российскую столицу по приглашению главы Русской православной церкви, передает РИА «Новости». В конце прошлого года глава российского государства наградил Феофила III орденом Дружбы за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей с Россией.

    Феофил III родился в Греции в 1952 году, а в 1964 году поступил в Иерусалимскую Патриаршую школу. В 1970-х годах он был пострижен в монашество с именем Феофил. В 1991–1996 годах служил игуменом монастыря святого Георгия Победоносца в Кане Галилейской.

    В период с 2001 по 2003 год он являлся представителем патриарха Иерусалимского при Московском патриархате и возглавлял Иерусалимское подворье в Москве. В августе 2005 года его избрали 141-м патриархом Иерусалимским, а в ноябре того же года состоялась интронизация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил с патриархом Иерусалимским Феофилом III пути преодоления актуальных проблем межправославных отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал своевременно проинформировать общественность о возможной встрече Владимира Путина с религиозными деятелями.

    В среду Феофил III прибыл в Москву по приглашению главы Русской православной церкви.

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    5 ноября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин вручил патриарху Иерусалимскому орден Дружбы

    Путин в Кремле вручил патриарху Иерусалимскому Феофилу III орден Дружбы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в Кремле вручил орден Дружбы патриарху Иерусалимскому Феофилу III.

    «Для меня большая честь вручить вам этот орден», – заявил Путин, передает ТАСС. Президент подписал указ о награждении патриарха Иерусалимского Феофила III орденом Дружбы за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей с Россией в конце прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Кремля своевременно проинформировать общественность о возможной встрече главы государства с патриархами.

    На прошлой неделе Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина орденом «За доблестный труд».

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    5 ноября 2026, 18:30 • Новости дня
    Частица мощей Дмитрия Донского прибыла в Курск

    Хинштейн: Частица мощей Дмитрия Донского прибыла в Курск

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курск доставили частицу мощей святого князя Дмитрия Донского, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Частица мощей Святого благоверного князя Дмитрия Донского прибыла на священную Курскую землю! Сегодня встретили ковчег в нашем Воскресенском храме в Курске», – сообщил Хинштейн в своем канале в Max.

    Губернатор подчеркнул, что для героического курского приграничья прибытие мощей играет вдвойне важную роль. Он назвал регион тысячелетним форпостом великой России, который принял удар врага и закрыл собой страну.

    Мощи князя пробудут в Курске три дня. В этот период каждый верующий сможет прийти в храм и поклониться им.

    В сентябре ковчег с частицей мощей великого князя Дмитрия Донского доставили в Главный храм Вооруженных сил России для последующей передачи военнослужащим в зоне проведения спецоперации.

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    5 ноября 2026, 22:11 • Новости дня
    Путин подчеркнул особое внимание России к положению христиан на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Россия традиционно уделяет особое внимание положению христианского населения на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия традиционно уделяет особое внимание положению христиан, христианского населения в Ближневосточном регионе», – сказал Путин на встрече с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Глава государства обратился к патриарху Иерусалимскому, отметив, что тому приходится непросто из-за сложной обстановки в регионе, но при этом Иерусалимская православная церковь при поддержке местных властей продолжает работать ритмично, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и дальше поддерживать контакты с Иерусалимской церковью, добавив: «Мы со своей стороны будем делать все, чтобы развивать отношения».

    Он заявил, что сотрудничество России и Иерусалимской православной церкви сегодня особенно востребовано, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Путин заявил о поддержании добрых отношений между Русской и Иерусалимской православными церквами. Президент России вручил орден Дружбы патриарху Иерусалимскому.

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    5 ноября 2026, 10:31 • Новости дня
    Священник РПЦ погиб на передовой в зоне СВО от удара украинского дрона

    РПЦ: Священник погиб в зоне СВО от целенаправленного удара дрона ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения спецоперации на сумском направлении в результате удара украинского FPV-дрона погиб клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев, сообщили в Русской православной церкви.

    1 ноября 2026 года на сумском направлении в зоне СВО при исполнении пастырского долга погиб клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев. Жизнь священнослужителя оборвалась в результате целенаправленного удара вражеского FPV-дрона, сообщается на сайте РПЦ.

    Отмечается, что отец Александр находился на передовой с середины 2022 года. Он совершал церковные таинства, поддерживал бойцов перед задачами, помогал раненым и разделял с солдатами фронтовые трудности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом два священнослужителя пострадали при атаке украинского беспилотника на территорию Богоявленского собора в Горловке.

    Монах РПЦ погиб при ударе беспилотника в ЛНР.

    В прошлом году протоиерей Василий Кийко погиб во время выполнения пастырского долга в ДНР.

    Во время атаки дронов и минометного обстрела погибли священник Владимир Шутов с супругой и семья прихожан с ребенком.

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    5 ноября 2026, 14:11 • Новости дня
    Иерусалимский патриарх посетил Покровский монастырь

    Иерусалимский патриарх посетил Покровский монастырь в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Патриарх Иерусалимский Феофил III в рамках визита в Москву совершил паломничество в Покровский женский монастырь.

    В поездке Феофила III сопровождали председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний и помощник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Об этом сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности проинформировать общественность о возможной встрече Владимира Путина с Патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Кириллом.

    В этот же день в РПЦ анонсировали переговоры Иерусалимского патриарха с предстоятелем Русской православной церкви.

    В среду Феофил III прибыл в Москву по приглашению патриарха Кирилла.

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    6 ноября 2026, 07:50 • Новости дня
    В крупнейшей мечети Юго-Восточной Азии открыли «Русское пространство»

    В мечети Джакарты при участии Минниханова открыли «Русское пространство»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В библиотеке мечети Истикляль в Джакарте в рамках визита главы Татарстана Рустама Минниханова состоялось открытие культурно-образовательного «Русского пространства».

    Новая площадка призвана познакомить жителей Индонезии с русским языком, литературой и культурой, а также с историей ислама в России, передает РИА «Новости».

    В церемонии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов и посол России в Индонезии Сергей Толченов. Выступавшие подчеркнули важность развития религиозных, культурных и гуманитарных связей двух стран.

    «Мы хотели бы пригласить как можно больше людей приходить в мечеть и проводить здесь время с пользой, используя эти пространства», – заявил на церемонии представитель мечети Истикляль, которая считается крупнейшей в Юго-Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Индонезии Прабово Субианто выразил признательность Москве за историческую поддержку и укрепление двустороннего сотрудничества.

    Министр обороны республики Шафри Шамсуддин сообщил о намерении укреплять взаимодействие с Россией в оборонной промышленности.

    Также заместитель министра связи и цифровых технологий Индонезии Ангги Раки Прабово заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в сфере спутниковых технологий.

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