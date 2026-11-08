В магазинах «Галатасарая» вырос спрос на футболки с фамилией Батракова

В магазинах «Галатасарая» выросли продажи футболок с фамилией Батракова

Tекст: Денис Тельманов

Спрос на футболки напрямую зависит от результативности россиянина, передает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников фирменных магазинов клуба в Стамбуле.

«Форма с фамилией Батракова становится популярнее с каждым днем благодаря его результативности. Можно сказать, что чем больше мячей он забивает, тем выше спрос на форму», – заявил сотрудник магазина на улице Истикляль. По его словам, ежедневно продается около пяти-шести футболок с фамилией российского полузащитника.

Взрослая форма обойдется болельщикам в 6250 лир, а печать фамилии будет стоить еще 750 лир. В магазине на домашнем стадионе клуба с субботы также появилась опция нанесения фамилии Батракова кириллицей.

Батраков перешел в «Галатасарай» из московского «Локомотива» 20 августа, заключив контракт на пять лет. В субботу его гол помог турецкой команде одержать пятую победу подряд и сохранить лидерство в турнирной таблице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу футболисты стамбульского «Галатасарая» одержали победу над «Амедом» в 11-м туре чемпионата Турции благодаря результативным действиям российского полузащитника Алексея Батракова.

В четверг пресс-служба турнира включила Батракова в число претендентов на звание лучшего футболиста четвертого тура Лиги чемпионов. В среду россиянина признали лучшим игроком матча против немецкого «Штутгарта».